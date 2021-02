AirPods 3 budou mít nový design a funkce

U AirPods 3 se očekává nový design, který bude ve stylu AirPods Pro. To naznačují také nedávno uniklé fotky zachycující údajně nová bezdrátová sluchátka od Applu. Co lze od nových sluchátek očekávat?

Fotky, které sdílelo 52audio, demonstrují nový design, který zdůrazňuje silikonové koncovky do uší, přepracované nabíjecí pouzdro a další novinky. Oproti klasické druhé generaci budou sluchátka jednoznačně kratší a nabídnou vyměnitelné silikonové koncovky.

Největší změnou ale bude celková funkce sluchátek. Zatímco sluchátka AirPods 1 a 2 tzv. na uchu ležela, v případě AirPods 3 budou přímo v uchu, a to díky špuntům. Nabíjecí pouzdro dozraje také velkých změn. Pouzdro bude menší a užší. AirPods 3 mimo jiné nabídnou Force Sensor, tedy ovládací prvky jako AirPods Pro.

Sluchátka budou umět vyrovnávat tlak, což se hodí ve chvíli, kdy jej budete delší dobu nosit. Měli bychom se dočkat také funkce Spatial Audio, aktivní potlačení hluku a další. Cena by se měla pohybovat kolem 150 dolarů (cca 3 200 Kč bez DPH) a v prodeji sluchátka budou v průběhu března 2021.

Zdroj: 9to5mac.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!