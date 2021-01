Sony Xperia 5 II – úžasný, ale nedoceněný smartphone [recenze]

Zdroj: Dotekománie.cz

Společnost Sony jistě nemusím nikomu představovat. Řada smartphonů s názvem Xperia si za dlouhé roky výroby jistě získala mnoho fanoušků, v posledních letech však nejen popularita, ale zejména prodeje rapidně klesají. Sony Xperia 5II je druhý nejvybavenější smartphone tohoto výrobce, hned po modelu Xperia 1 II (recenze). Jedná se o nástupce předloňské Xperie 5 (recenze), tím pádem vlastně tedy o odlehčený model Xperia 1 II. Obě zařízení spolu téměř veškeré specifikace sdílí, v něčem má navrch Xperia 1 II, v jiných aspektech naopak vítězí Xperia 5II. V čem jsou hlavní rozdíly a jak se samotná Xperia 5 II povedla, se dozvíte v této recenzi.

Obsah balení: nenadchne, neurazí

Sony Xperia 5 II je zabalena v decentní bílé papírové krabičce, kde se nachází vše potřebné. Ihned po otevření krabičky spatříte samotné zařízení, nabíjecí adaptér, kabel USB C/USB C a manuály, jehlu pro šuplík na SIM zde však nečekejte. U nabíjecího adaptéru musím pochválit vstup na USB C, nemusíte tedy řešit, který konec kabelu do něj vložíte. Lehce může zamrzet výkon pouze 18 W, i přes to že Xperia podporuje až 21W nabíjení.

K testovanému kusu jsem měl k dispozici také speciální pouzdro, které v sobě ukrývá výklopný stojánek. Značně však ubírá na elegantnosti a nepůsobí příliš hezky. Naopak skvěle ochrání vystouplý modul fotoaparátu a můžete jej kdykoliv použit jako stojánek.

Design a konstrukce: nudle ze skla a kovu

Jestli od ostatních smartphonů něčím řadu Xperia rozeznáte, je to design. Sony si již několik let zachovává svou specifickou designovou linku a svůj podpis zanechala také zde. Kombinace kovového rámečku je již klasika, oproti dražší Xperii 1 II jsou však hrany mírně zaoblené. Zaoblení spolu s kompaktnějšími rozměry tak přispívá skvělému držení jednou rukou. Celkové rozměry zařízení jsou 158 x 68 x 8 mm a váha se vyšplhala na pouhých 163 gramů, což jsou na dnešní dobu opravdu kompaktní rozměry. Pokud jste tedy dáma, nebo zkrátka máte ruku o velikosti průměrného dítěte jako já, s používáním jednou rukou budete opravdu spokojeni. Používání pro mě bylo opravdu jedna radost, jedno negativum jsem však zaznamenal.

Při pohledu na zadní skleněná záda vám okamžitě dojde, že se jedná o Xperii od Sony. Celistvost narušuje pouze lehce vystupující modul fotoaparátu. Sklo má také ale své nevýhody a tím je neustálé ulpívání otisků prstů. Oceňuji alespoň lehkou kouřovou úpravu zad, povrch je ale stále lesklý a častému leštění se tak nevyhnete.

Po otočení o 180 stupňů se dostaneme na přední stranu, která ukrývá displej, stereoreproduktory a selfie kamerku. Dalším odlišovacím znamením Xperie od konkurence je umístění selfie kamery do horního rámečku, displej tedy není narušen žádným výřezem ani průstřelem. Někomu může širší horní a spodní rámeček vadit, jistě to však přejdete po zjištění, že v sobě ukrývají stereoreproduktory namířené přímo na vás.

Po obvodu je pak rozmístěno hned 5 ovládacích tlačítek a šuplíček pro dvojici nanoSIM, případně nanoSIM a microSD karta, který má své umístění na levém boku v horní části. Zde je také prvek specifický právě pro Sony. K vyjmutí šuplíčku totiž nepotřebujete žádnou jehlu a vystačíte si tak i s krátkým pánským nehtem. Šuplíček chrání po obvodu gumové těsnění, tudíž ani zde nepřijdete o certifikaci IP65/IP68, která chrání proti vodě a prachu. Déšť, či nechtěný pád do vody tak zařízení přežije bez újmy.

Co se pak týká pravé strany, ta je osazena výše zmíněnými tlačítky. A právě narážíme na největší konstrukční problém. Klasiku tvoří tlačítka pro ovládání hlasitosti doplněné o zapínací tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů. Ta je opravdu bleskurychlá, stačí pouhé přiložení prstu a máte odemčeno. Na její umístění jsem však musel zvykat, jelikož to byla má první zkušenost, zhruba za týden jsem si na umístění ale zvyknul a používal jsem i levou rukou.

Co už mě ale trošku štvalo, je speciální tlačítko určené pro Google Asistenta. Nejde tak o to, že si jej nemůžete přemapovat na jinou funkci, jako spíš o jeho umístění. I přes to, že mám opravdu malé prsty se mi několikrát denně stávalo, že jsem při vyndávání telefonu z kapsy nechtěně zmáčkl tlačítko. Pokud například posloucháte hudbu, chcete telefon vytáhnout z kapsy a namísto rozsvícení displeje aktivujete Asistenta, není to to pravé ořechové. Osobně bych tedy uvítal jeho úplnou absenci, nebo alespoň přemístění na levý bok, který se prázdný.

Vraťme se ale na vlnu pozitivity. Mnohé z vás jistě potěší přítomnost 3,5mm jacku pro sluchátka na horní straně zařízení. Ten výrobci postupně odstraňují i ze zařízení střední třídy, mezi top modely je to pak naprostá rarita. Osobně jsem sice plně přešel výhradně na bezdrátový poslech, ale drát je drát a mnoho uživatelů stále ocení klasická drátová sluchátka.

Na závěr musím také zmínit absenci pořádné haptické odezvy. Počítejte tedy pouze s vibracemi. Nicméně vibrační odezva je velice slušná a působí daleko lépe než u levnějších smartphonů.

Zvukový projev

Jak jsem již zmínil výše, Xperia 5 II je opatřena stereoreproduktory, které míří přímo na vás. Takto umístěné reproduktory jsem měl naposled u svého Lenovo Vibe X3 a musím říct, že se v tomto případě jedná o návrat k lepšímu. Díky nasměřování přímo na vás tak nehrozí zakrytí rukou například při hraní nebo hraní her.

Po zvukové stránce pak musím také chválit. Zvuk je i na top model opravdu pěkný, čistý a nechybí zde ani poměrně slušná basová složka. Xperia 5 II má jednu další specifickou vlastnost, která umí zařízení rozvibrovat při hlubších tónech přehrávané hudby. Ano, pouze hudby. Při hraní se mi tato možnost nepodařila spustit. Přitom bych viděl větší smysl právě při onom hraní, kdy telefon držíte v ruce, narozdíl od poslechu hudby, kdy máte většinou telefon položený.

Displej: konečně 120 Hz

V displeji je také pár zásadních rozdílů oproti dražší Xperii 1 II, 4K rozlišení se tedy tentokrát nekoná. Sony v případě Xperie 5 II šlo s dobou, a tak je displej opatřen 120Hz obnovovací frekvencí. Každý model tedy cílí na jinou skupinu uživatelů. Je tedy pouze na vás, zda dáte přednost extrémně jemnému, nebo plynulejšímu obrazu. Já osobně dávám přednost vyšší obnovovací frekvenci.

Samotný panel pak nabízí úhlopříčku 6,1 palce, rozlišení FullHD+ (2520 x 1080) a AMOLED technologii. Na dnešní poměry se tedy jedná o kompaktnější panel s jinak typickými vlastnostmi pro modely z nejvyšších cenových pater. Displej má však jednu specifickou vlastnost, a tím je dnes zatím nestandardní poměr stran 21:9. Bohužel samotný displej má jednu, ale poměrně zásadní slabinu, v podobě nižšího maximálního jasu. Pro běžné domácí prostředí je dostačující, na přímém ostřejším slunci již máte s čitelností trochu problém. Pokud si na slunci ještě nasadíte sluneční brýle, nižší jas se projeví ještě více a čitelnost je tak na hraně přijatelnosti. Sony si zde také připravilo opravdu důkladné a pestré nastavení a vyvážení barev displeje, můžete si tedy zobrazení nastavit přesně tak, jak vám bude vyhovovat.

Onen protáhlý tvar displeje může na první dojem budit dojem nepříliš komfortního užívání. Při používání je tomu ale právě naopak. Pokud například často prohlížíte sociální sítě, brouzdáte po webu, čtete si různé články, nebo rádi používáte dvě okna najednou, takto protáhlý displej si zamilujete. Poměr stran 21:9 je dnes velice často používám pro natáčení filmů, pokud se tedy konzumujete na telefonu například Netflix či HBO GO, kde je většina novějšího obsahu právě v tomto filmovém poměru stran, ve spojení s předními reproduktory je Xperia 5 II ideální. Problém však může nastat u videí na Youtube, kde je dnes stále většina obsahu v poměru stran 16:9, případně 18:9, nevyužijete tak celý displej a po bocích budete mít poněkud větší černé rámečky. Jasně, video můžete roztáhnout na celý displej, nicméně o kousek záběru přijdete a nemůžete si užít daný obsah naplno.

Naopak pro hraní her je dle mě tento poměr stran skvělý. Můj oblíbený Asphalt 9 vypadal na takto širokém displeji (při otočení o 90 stupňů) skvěle. Při otočení zpět na výšku je pak také radost používání dvou aplikací najednou. Můžete tak mít spuštěné třeba video na Youtube a do toho projíždět sociální sítě.

Velkou výhodou je zde bezesporu také nenarušenost displeje, díky selfie kamerce v rámečku. Jelikož je zde použitý AMOLED panel, nechybí ani podpora AlwaysOn displeje. Tomu dělá společnost navíc ještě malá LED dioda, která indikuje stav notifikací a nabíjení. AlwaysOn tak tedy můžete nechat vypnutý. Až na onen nižší jas jsem tedy s displejem byl naprosto spokojený a jedná se o jeden z nejlepších panelů, které jsem měl možnost vyzkoušet.

Hardware a výkon: téměř bez kompromisů

Po hardwarové stránce se pak Xperia 5 II od dražšího sourozence Xperie 1 II téměř neliší. Jako srdce telefonu je zde nasazen Snapdragon 865 doplněný o 8GB operační paměť. Výkonu je zde tedy dostatek i pro ty nejnáročnější hry a ani několik let do budoucna vám tak jistě výkon chybět nebude. Nechybí zde ani podpora 5G, které ovšem v Česku stále využijete pouze na velmi málo místech.

Co naopak lehce zamrzí, je „pouze“ 128GB úložiště. Možná si říkáte, že tato porce prostoru může být pro někoho více než dostatečná, pokud ale přihlédneme k ceně, která činí téměř 25 tisíc korun, radši bych zde viděl 256 GB. Milovníci paměťových karet ale nemusí zoufat, jelikož zde nechybí jejich podpora, a to až do velikosti 1 TB.

Specifikace Xperia 5 II

displej: 6,1 palců, 1080 x 2520 pixelů (Full HD+), OLED, HDR, Corning Gorilla Glass 6, 120 Hz

procesor: Qualcomm Snapdragon 865

8 GB RAM

úložiště: 128 GB + microSD

Android 10

Single / Dual SIM

foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.7, Hybrid OIS/EIS 12 MPx, f/2.2, 124° 12 MPx, f/2.4, Hybrid OIS/EIS, 3x zoom přední – 8 MPx, f/2.0

USB C audio, Stereo reproduktory, LDAC

3.5mm konektor

čtečka otisků prstů

rozměry: 158 x 68 x 8 mm

IP65/IP68

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz) MIMO, Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/BDS/GALILEO, NFC, USB 3.1 Type-C

baterie: 4000 mAh + 21W rychlé nabíjení

Software a systém: Android 10 s lehkými úpravami

Použitý operační systém je jeden z důvodů, proč se mi Xperia 5 II používala tak skvěle. Sony zde použilo Android 10 ve své téměř čisté podobě. Navíc jde pouze chytrý boční panel, který vám nabízí často používané aplikace, pokročilejší multitasking, zkrátka užitečné, ale neinvazivní úpravy.

Jako milovník čistého Androidu pro mě používání byla jedna radost. Výrobce si navíc dal práci s perfektním odladěním a chod nejen systému, ale také i ostatních aplikací byl naprosto bezproblémový a za celou dobu testování testování jsem se nesetkal s jediným zásekem či prodlevou.

Díky nudlovitému displeji s poměrem stran 21:9 se tak přímo nabízí multitasking, tedy používání dvou aplikací najednou. Nabídku můžete vyvolat buď pomocí bočního panelu, nebo ikony přímo na ploše. Osobně tuto funkci téměř nepoužívám, nicméně věřím, že spousta lidí ocení možnost například sledovat video a prohlížet sociální sítě najednou.

Fotoaparáty: rozporuplné pocity

Jistě nemusím říkat, že Sony je největším výrobcem fotografických snímačů pro mobilní telefony. Když je tento výrobce největším producentem, pak tedy musí sám mít nejlepší fotomobil, ne? Ano, i ne. V tomto případě hodně záleží na tom, zda hledáte smartphone, který vždy vyfotí skvělý snímek na první dobrou, nebo vás fotografování baví a s každou fotkou si chcete důkladně pohrát.

Je tu ale jedna věc, kterou jsem si naprosto zamiloval, a tím je hardwarová dvoupolohová spoušť fotoaparátu. Možná si řeknete, že je zbytečná, během testování jsem ale snad všechny fotky vyfotil právě přes ni a spoušť na displeji. Díky dvěma polohám tak stačí lehce zmáčknout a telefon zaostří, následně domáčknout.

Teď už ale k samotným fotoaparátům. Máme zde téměř stejnou sestavu jako u dražší Xperie 1 II. Avšak s jedním rozdílem, a tím je chybějící ToF senzor pro přesnější měření hloubky ostrosti. Máme zde tedy trojici 12MPx snímačů. Dost už ale teorie, pojďme si říct, jak jsou na tom jednotlivé snímače v praxi.

Hlavní fotoaparát

Jako hlavní fotoaparát zde slouží 12MPx senzor, který je opatřen optickou stabilizací a sám o sobě umí pořídit velmi pěkné fotky. Opravdu, ale opravdu hodně jej stejně jako ostatní objektivy brzdí software. Ne, že by každý snímek vypadal špatně, automatika umí pořídit i velmi povedené fotky. Nicméně je to tak 70/30 ve prospěch dobrých výsledků. V primární fotoaplikaci totiž chybí HDR a mobil vybírá pouze chytré scény. Výsledkem jsou většinou krásné fotky, občas se ale stává, že fotka je příliš přepálená, nebo naopak tmavá. Zkrátka výsledky nejsou zcela konstantní a HDR zde opravdu chybí.

Ty povedené snímky (těch je většina) vypadají opravdu skvěle. Barvy mají spíše přirozený nádech, žádná přílišná saturace, ostrost je velmi dobré úrovni a šum je minimální. Dynamický rozsah je také ucházející, ovšem absence HDR je zde prostě znát.

Širokoúhlý fotoaparát

Podobný scénář bude také u širokoúhlého objektivu, který jako jediný nemá optickou stabilizaci. Nabízí taktéž 12MPx rozlišení, clona je ovšem f/2,2. Výsledné snímky jsou také velmi krásné, pokud neselže automatická expozice, barvy jsou krásně přirozené, ostrost je skvělá a dynamický rozsah je také ucházející. Úhel záběru pak činí 124 stupňů, takže toho dokážete zachytit opravdu hodně. U tohoto objektivu mě velmi překvapila jedna vlastnost, která stále ještě nebývá samozřejmostí. Tím je ostření. Ve spojení s velmi krátkou ostřící vzdáleností tak můžete docílit skvělých fotek i nablízko.

Teleobjektiv s 3x optickým zoomem

Trojici fotoaparátů na zádech pak doplňuje teleobjektiv, který dokáže objekt opticky přiblížit až 3krát. Výsledné snímky mají rozlišení 12 MPx a vypadají jak jinak než skvěle (pokud tedy opět neselže) automatická expozice. Fotky mají krásně přirozené barvy, nejsou nějak měkké. Zamrzela mě ale poměrně omezená možnost maximálního zoomu, který jsou u každého objektivu maximálně 3x. V případě teleobjektivu tedy pouze 9x.

Focení v noci

Z focení v noci jsem měl asi nejvíc smíšené pocity. Sony se vykašlalo na jakýkoliv noční režim, který by pomáhal právě focení ve zhoršených světelných podmínkách. Xperia tak namísto toho pouze protáhne závěrku, což vyplodí sice ne tak světlé, ale právě opravdu přirozený snímek, který je tak akorát vyvážený. Raději bych zde ale viděl pravý noční režim, který nejen protáhne závěrku, ale za pomoci umělé inteligence fotce taky pomůže vytáhnout světla a celkově udělat pro většinu uživatelů půvabnější fotky.

Selfie fotoaparát

Kapitola z názvem selfie fotoaparát bude asi nejkratší, kterou jsem kdy vyplodil. Selfie kamerka je zkrátka hrubě nedostačující. Pořízené fotky vypadají jako z telefonu nižší střední třídy, rozhodně takový výstup ale nemá co dělat u telefonu atakující 25 tisíc. Fanoušky selfie tak jednoduše zklame.

Photo Pro a Cinema Pro

Specialitou Xperií jsou ale navíc dvě další aplikace, které slouží pro pokročilejší pořizování fotek a videí. Jak už název napovídá, Photo Pro slouží pro focení a nabízí obdobné prostředí jako fotoaparáty Alpha právě od Sony. V ní si můžete nastavit v podstatě vše, co jen chcete a až zde najdete možnost HDR. To samé platí také o Cinema Pro, které slouží naopak pro videozáznamy.

Osobně proti těmto aplikacím nic nemám, naopak, líbila se mi jejich přehlednost a možnost nastavení, včetně focení do RAW. Zkrátka jako na plnohodnotném fotoaparátu. Byl bych ale mnohem radši, kdyby Sony spíše zapracovalo na hlavní fotoaplikaci, přidalo HDR i do ní, zapracovalo na nočním režimu, ale hlavně bych opravdu uvítal vyšší spolehlivost automatické expozice, která není vždy 100 %.

Výdrž a nabíjení: někdy méně znamená více

Xperia 5 II je opatřena baterií o kapacitě 4000 mAh, což se může zdát na první pohled vzhledem k většímu 120Hz displeji poměrně málo, výdrž na jedno nabití mě ale opravdu velmi mile překvapila. Jeden opravdu hodně nabitý a náročný den není absolutně žádný problém. I dny, kdy jsem několik hodin sledoval Netflix či hrál, Xperia přežila vždy. Pokud však nejste takoví maniaci, jako já, tak při troše snahy bude schopni dostat se i na dvoudenní výdrž. Ta se mně osobně nepovedla, jeden a půl dne však byl standard.

Co se pak týká nabíjení, máte zde možnost dobíjet výkonem až 21 watty. V balení se sice nachází pouze 18W adaptér, nicméně rozdíl mezi 18 a 21 watty není nijak závratný a jako velké mínus to nevidím. Přiloženým adaptérem pak zařízení dobijete za zhruba hodinku a půl.

Velmi, ale opravdu velmi mě zde zklamala absence bezdrátového nabíjení. Mnoho lidí jej pravděpodobně oželí, nebo jim to bude jedno. Mně, jako člověku který jej používá prakticky neustále a je na něj zvyklý, nezbývá, než se s tím smířit. Na druhou stranu, abych nebyl pouze negativní, díky skvělé výdrži, kdy jsem nabíječku během dne téměř nepotřeboval, mi absence bezdrátového nabíjení vadila méně a méně.

Pár slov závěrem

K Xperii jsem se dostal ihned po testování Samsungu Galaxy S20 FE 5G (recenze), který mě nadchnul. Po přechodu na Xperii jsem byl až překvapený, jak kompaktní ve skutečnosti je, i přes to se však na displej vleze spousta informací.

Sony Xperia 5 II celkově jako zařízení je velmi povedený kousek. Jeho testování jsem si opravdu užíval, i když prvních pár dní bylo krušných kvůli zvykání si na čtečku na boku. Pokud máte menší ruce, uvítáte kompaktní rozměry, krásný podlouhlý displej, i když jas mohl být vyšší, dostatek výkonu, voděodolnost. Fotoaparáty mě sice na automatiku občas pozlobily, v případě nutnosti jsem ale zapnul Photo Pro a většinou bylo po problému. Třešničkou na dortu je pak opravdu excelentně odladěný software, který by měl být každým dnem aktualizován na Android 11.

I přes to, že je Xperia 5 II skvělý smartphone, trochu chápu jeho nižší prodeje. Pokud by ale Sony nasadilo cenovku okolo 20 tisíc korun, namísto 25tisíc, překousl bych absenci bezdrátového nabíjení a nutnost trochu si pohrát s fotoaparáty, určitě bych Xperii označil jako nejpříjemnější uživatelský zážitek. Nicméně konkurence je tvrdá a na našem trhu najdeme i o něco lépe vybavené smartphony za nižší cenu.

Určitě bych se nebál srovnání právě s Galaxy S20 FE, které má sice horší výdrž na jedno nabití a není tak kompaktní, ale i přes plastová záda mě jeho jasnější displej a pohotovější fotoaparáty lákají víc. Vezmeme-li v úvahu například taky nové Galaxy S21, Xperia souboj prohrává.

Komu bych tedy Xperii doporučil? Pokud často konzumujete filmy (v poměru stran 21:9), hledáte kompaktnější smartphone, který s vámi vydrží celý den. Pokud berete focení trochu vážněji a rádi vše nastavíte pěkně podle sebe, ale zároveň s sebou nechcete tahat plnohodnotný fotoaparát. Nebo zkrátka pokud jste fanoušek Sony a rádi vlastníte telefon, který jen tak někdo nemá.

Klady

plynulý displej

perfektně svižný systém

skvělá výdrž

stereoreproduktory namířené na vás

(většinou) skvělé fotoaparáty

IP65+IP68

3,5mm jack

Zápory

hraniční hodnota maximálního jasu

automatická expozice občas selže

absence bezdrátového nabíjení

pouze 128GB úložiště



