Zdroj: xda-developers.com

To nej z uplynulého týdne #51 – Harmony OS, Fitbit, Štědrý den

Novinka OnePlus 8T Concept umí měnit barvu zad

V lednu tohoto roku jsme se dočkali od společnosti OnePlus konceptu v podobě smartphonu, kde se mění plocha nad samotnou kamerou. V tomto případě „ukrývání“ foťáků mělo i jiné funkce než jen estetické. Technologie se dá použít jako ND filtr. Máme zde ale druhý koncept, který vychází ze smartphonu OnePlus 8T, přičemž použitelnost je tentokrát sporná. [pokračování článku]

Motorola a Android 11 – mobily s přislíbenou aktualizací

V říjnu společnost Motorola zveřejnila, jaké modely dostanou aktualizaci na Android 11, ale nedalo se mluvit o seznamu. Nyní jsme se dočkali dalších informací a Motorola uvedla aspoň seznam, které smartphony mají dostat novou verzi systému od Googlu. Bohužel již firma nesdílela časový harmonogram. U některých tedy může trvat měsíce, než dostanou Android 11. [pokračování článku]

Google Stadia Pro nově na 30 minut bez platební metody

Před dvěma týdny jsme se dočkali herní cloudové služby Google Stadia nejen v Česku, přičemž stále můžete využít možnost vyzkoušet si placenou verzi zdarma na jeden měsíc. Jako bonus dostanete přibližně 200 Kč na první nákup jakékoliv hry. Google si ale pohrává se zkušební verzí. [pokračování článku]

Huawei představil Nova 8 a Nova 8 Pro

Huawei představilo nedávno novinku Nova 8 SE, která sice láká na 66W nabíjení, ale vzhledem k ostatním specifikacím se jedná o mobil střední třídy. Bylo nám jasné, že se co nevidět dočkáme základních modelů Nova 8 a Nova 8 Pro. Dnes se konečně společnost pochlubila a světlo světa spatřily oba modely. [pokračování článku]

Chrome PWA aplikace dostanou vylepšení pro Windows 10

V poslední době se čím dál více prosazují progresivní webové aplikace (PWA), které mohou vypadat jako běžné nativní aplikace, a dokonce nabízí podobné funkce. Jejich možnosti jsou stále do jisté míry omezeny, ale situace se mění každým měsícem. Dokonce nedávno se objevila PWA aplikace služby Stadia pro iOS zařízení. Ukazuje se, že by tyto specifické webové aplikace mohly získat další zajímavé rozšíření. [pokračování článku]

Reno5 Pro+ 5G oficiálně, rychlé nabíjení a nový senzor pro focení

Není to tak dávno, co společnost Oppo představila dvě novinky Reno5 5G a Reno5 Pro 5G, přičemž už při představení se vědělo, že bude uveden ještě jeden model, konkrétně Reno5 Pro+ 5G. Tedy vylepšená verze. Dnes jsme se dočkali, přičemž novinka láká na zajímavé specifikace a nový senzor pro focení. [pokračování článku]

Apple Car se má začít vyrábět v roce 2024 s revoluční technologií baterií

Spekulace ohledně vlastního automobilu od Applu relativně utichly, naposledy se hovořilo o ukončení projektu vlastního auta a zaměření na autonomní systémy do aut. Nyní však Reuters zmiňuje, že Apple Car je stále ve vývoji a v roce 2024 se plánuje jeho výroba. [pokračování článku]

Telegram plánuje zpoplatnění některých funkcí

Mezi komunikačními platformami je několik významných služeb, které se snaží konkurovat například Messengeru od Facebooku. Telegram patří mezi takové, ale služba zatím negenerovala příjmy. Je v podstatě zcela zdarma, ale to by se mělo v příštím roce změnit. Sice zde byl již projekt vlastní kryptoměny, ale nakonec došlo k ukončení vzhledem k regulacím a náročnosti. I tak se chystá několik způsobů, jak získat peníze od uživatelů. [pokračování článku]

Zoom chce konkurovat Googlu a Microsoftu nabídkou služeb

O platformě Zoom jste za posledních několik měsíců už asi slyšeli. Služba získala na popularitě právě kvůli pandemii a dá se považovat za skokana tohoto roku na poli video konferencí. Tvůrci pracují na funkcích a novinkách, přičemž konkurence se snaží nabídnout podobné možnosti. Sice se podařilo nováčkovi uspět, ale současná popularita může klesnout. Proto se formuje strategie, jak uspět a nestát se jen jedno účelnou službou. [pokračování článku]

Štědrý den u Vodafonu – o 89 % více přenesených dat

Štědrý den je za námi, byť v trochu jiném pojetí než minulý rok. Pandemie ovlivnila veškeré dění, zejména pak potkávání mezi rodinami a přáteli. Proto dostávají moderní formy komunikace přednost, což je vidět i na statistice společnosti Vodafone, která se pochlubila provozem právě v tento den. Jde vidět významné nárůsty ale i poklesy. [pokračování článku]

Štědrý den u O2 – o 79 % více přenesených dat

Již jsme vás informovali o statistikách mobilního operátora Vodafone na Štědrý den. Jako druhý operátor se pochlubila společnost O2. I zde lze pozorovat výrazný nárůst u přenesených dat, ale pokles jde vidět jen u SMS zpráv. Telefonní hovory zaznamenaly meziroční nárůst. [pokračování článku]

Štědrý den u T-Mobile – o 35 % více přenesených dat

Už se nám pochlubili mobilní operátoři Vodafone a O2 a nyní ukazuje své statistiky i T-Mobile. I zde můžeme pozorovat stejný trend u textových zpráv, přičemž mobilní data jdou meziročně nahoru. Tentokrát se ale neodehrál tak výrazný skok jako u zbylých dvou. [pokračování článku]

Mediatek pokořil Qualcomm, je největším dodavatelem SoC v Q3

Pokud jde o smartphony se systémem Android, tak se nabízí několik typů zařízení podle samotného SoC (System on Chip), zjednodušeně procesor. Dalo by se říci, že na trhu panuje těžký konkurenční boj mezi firmami Qualcomm a Mediatek, ale jsou zde společnosti jako Samsung a HiSilicon (Huawei). Ty ale dodávají vlastní SoC zpravidla do svých vlastních zařízení. Největším dodavatelem byl velmi dlouho Qualcomm, ale ve třetím čtvrtletí tohoto roku došlo ke změně. [pokračování článku]

Google a Fitbit v Evropě dostávají zelenou

Není žádnou novinkou, že Google loni v listopadu koupil společnost Fitbit za částku 2,1 miliard dolarů. Po akvizici tato dohoda skočila pod skenerem antimonopolního úřadu EU kvůli obavám o ochraně osobních dat. Evropská komise však tuto dohodu schválila a pro Google zavedla určitá omezení ohledně způsobu, jak může zacházet s uživatelskými daty. [pokračování článku]

Huawei Harmony OS 2.0 je nakonec založen na Androidu

Vytvořit i v dnešní době mobilní operační systém je poměrně náročné. V první řadě potřebujete vývojáře aplikací a her, následně jde také o poskytované služby. To všechno umí spolknout nemalé finanční prostředky. Mohlo by se zdát, že ani dnes není místo pro třetího hráče, ale i tak se podařilo uspět jednomu systému. Tím je Kai OS, který se objevuje na „běžných“ mobilech, například na Nokia 8110. Huawei se ale nachází v nepříjemné situaci a musí si vše budovat. Na řadu přišel i alternativní operační systém Harmony OS. [pokračování článku]

33 % mobilů s Androidem nebude mít problémy s weby v roce 2021, spíš až o tři roky později

V listopadu tohoto roku jsme vás informovali, že přibližně 33 % mobilů může mít komplikace s internetovými stránkami. Problém se nachází v bezpečnostní certifikátech pro weby, což se týká konkrétně těch, které používají Let’s Encrypt řešení. Důvodem bylo ukončení podpory, respektive vzájemné spolupráce s autoritou IdenTrust. Pokud by se tak stalo, tak v příštím roce by byly některé stránky bez zabezpečení pro zařízení s Androidem 7.1.1 a starším. To se naštěstí nestane, aspoň ne nyní. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #50 – Android Things, Sygic, CloudReady OS



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #51 – Harmony OS, Fitbit, Štědrý den

reklama reklama