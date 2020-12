Chrome PWA aplikace dostanou vylepšení pro Windows 10

Zdroj: Google

V poslední době se čím dál více prosazují progresivní webové aplikace (PWA), které mohou vypadat jako běžné nativní aplikace, a dokonce nabízí podobné funkce. Jejich možnosti jsou stále do jisté míry omezeny, ale situace se mění každým měsícem. Dokonce nedávno se objevila PWA aplikace služby Stadia pro iOS zařízení. Ukazuje se, že by tyto specifické webové aplikace mohly získat další zajímavé rozšíření.

PWA na Windows jako běžná aplikace

Progresivní webové aplikace jsou podporovány nejrůznějšími systémy, mezi které samozřejmě patří i Windows 10. Pakliže si takovou aplikaci nainstalujete do systému, tak její odinstalování je poměrně jednoduché. Stačí ji spustit, kliknout na tři tečky v horní pravé části a zde se nachází možnost odinstalace. Druhou možností je v nabídce Start kliknout na položku pravým tlačítkem a zde následně kliknout na odinstalování.

Sice se může zdát, že se jedná o běžné aplikace, ale neobjevují se v nastavení v sekci Aplikace a funkce. Proto musíte jednotlivé aplikace hledat a odinstalovávat je po jednom. To by se mohlo co nevidět změnit, jelikož se pracuje na funkci, díky které se dostanou PWA aplikace i do nastavení, respektive do sekce Aplikace a funkce ve Windows 10.

Jak je vidět na ukázce výše, PWA aplikace budou v běžném seznamu, takže je bude možné jednoduše odinstalovat. Nebudete je muset hledat po celém systému. Možná Windows 10 nakonec dostane i filtrování, abyste je mohli lépe najít, případně nějak vytřídit. Jen je nutné upozornit, že tato funkcionalita je testována u PWA založených na Chromu.

