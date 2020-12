33 % mobilů s Androidem nebude mít problémy s weby v roce 2021, spíš až o tři roky později

Zdroj: hostpapa.blog

V listopadu tohoto roku jsme vás informovali, že přibližně 33 % mobilů může mít komplikace s internetovými stránkami. Problém se nachází v bezpečnostní certifikátech pro weby, což se týká konkrétně těch, které používají Let’s Encrypt řešení. Důvodem bylo ukončení podpory, respektive vzájemné spolupráce s autoritou IdenTrust. Pokud by se tak stalo, tak v příštím roce by byly některé stránky bez zabezpečení pro zařízení s Androidem 7.1.1 a starším. To se naštěstí nestane, aspoň ne nyní.

Prodloužení o tři roky

Společnosti IdenTrust a Let’s Encrypt podepsaly novou spolupráci a našly nové řešení pro podporu starších zařízení. Zjednodušeně řečeno, weby budou fungovat nadále, ale jen po dobu tří let. Certifikáty budou kompatibilní jen do roku 2024. Následně se bude muset asi hledat další řešení, pokud bude potřeba.

Spolupráce si vyžádala alternativní řešení, které se odlišuje od toho původního. Zatímco po nějakou dobu byla podpora závislá na certifikátu DST Root X3, tak nové řešení se opírá o ISRG Root X1 od IdenTrust, jenž podporuje starší DST Root X3. Celý proces je tedy o něco komplikovanější. Společnost Let’s Encrypt ale ujišťuje, že nebude potřeba jakákoliv úprava ze stran majitelů webů, případně samotných mobilních zařízení.

Nové řešení je samozřejmě jen dočasné a týká se v podstatě jen webových prohlížečů a aplikací, které se spoléhají na certifikáty uložené v samotném systému. Některé aplikace, jako například Firefox, používají vlastní úložiště a používají nejmodernější certifikáty. Zpravidla je u nich podpora bezproblémová. To si ale nemohou dovolit každý vývojář a raději se spoléhá na systémové certifikáty.

Samozřejmě se můžeme dostat do situace, kdy tato problematika podpory bude už irelevantní v roce 2024 a společnostem se nevyplatí prodlužovat podporu. To by se mohlo stát v případě, kdy by bylo na trhu málo zařízení, kterých by se dotklo ukončení podpory. Je tedy otázkou, kolik bude takových zařízení za čtyři roky.

