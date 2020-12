Zoom chce konkurovat Googlu a Microsoftu nabídkou služeb

Zdroj: Newsweek

O platformě Zoom jste za posledních několik měsíců už asi slyšeli. Služba získala na popularitě právě kvůli pandemii a dá se považovat za skokana tohoto roku na poli video konferencí. Tvůrci pracují na funkcích a novinkách, přičemž konkurence se snaží nabídnout podobné možnosti. Sice se podařilo nováčkovi uspět, ale současná popularita může klesnout. Proto se formuje strategie, jak uspět a nestát se jen jedno účelnou službou.

Zoom pro Android nově podporuje streamování na YouTube

Zoom a-mail a kalendář

Poslední větší novinkou je vylepšení zabezpečení služby Zoom, přičemž se postupně objevují nejrůznější vychytávky a funkce. Web The Information získal informace, že se plánuje značné rozšíření nabízených služeb. V tuto chvíli může Zoom jen lákat na video hovory, ale chce se pokusit konkurovat Google a Microsoftu v nabízených službách.

První bychom se měli údajně dočkat vlastní e-mailové služby a samotné kalendáře. Tedy služeb, které jsou využitelné ve spojení s video konferencemi a mohou se stát klíčovými prvky. V takovém případě by se již jednalo o komplexnější nabídku, díky které by současný Zoom nebyl jen jako doplněk pro podniková řešení od jiných hráčů na trhu.

Údajně se plánuje nabídka služeb, která by mohla konkurovat řešení Google Workplace nebo Microsoft Office 365. Zdroje ale také hovoří o tom, že by firma se svými plány mohla počkat, jak se vyvine situace kolem pandemie. Je otázkou, jestli zde bude dostatek prostoru a zájmu v momentu, kdy se přejde zpět do normálního stavu a uživatelé se vrátí do práce.

Nejedná se o jednoduché rozhodnutí, jelikož takové rozšíření nabízených služeb není jednoduché. Navíc by všechno spolklo velkou sumu financí. Navíc je zde otázka, jak by vypadal finanční model a kolik by vše stálo.

