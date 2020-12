Novinka OnePlus 8T Concept umí měnit barvu zad

Zdroj: xda-developers.com

V lednu tohoto roku jsme se dočkali od společnosti OnePlus konceptu v podobě smartphonu, kde se mění plocha nad samotnou kamerou. V tomto případě „ukrývání“ foťáků mělo i jiné funkce než jen estetické. Technologie se dá použít jako ND filtr. Máme zde ale druhý koncept, který vychází ze smartphonu OnePlus 8T, přičemž použitelnost je tentokrát sporná.

OnePlus 8T Concept

Společnost se tentokrát snažila o možnou změnu barvy zadní strany smartphonu, přičemž došlo na použití technologie ECMF (Electronic Color, Material, Finish). Jinak řečeno, po aplikování elektrického proudu barva zad umí změnit barvu. V tomto případě se nabízí jen dvě, šedá a modrá.

OnePlus představilo tuto novinku jen jako koncept a nepředpokládá se, že by se někdy dostala do prodeje, aspoň ne v tomto stavu, případně produktu. Co se týče využití, tak se nabízí například možnost informování o notifikacích. OnePlus také využilo technologii mmWave, pomocí které lze zařízení ovládat pomocí gest, případně lze monitorovat dýchání. Něco podobného se objevilo v mobilech již několikrát, například Google použil u mobilu technologii SOLI.

Samotné informování o notifikacích může být jako zbytečnost, když mobily disponují možností AOD, tedy zobrazení na displeji, případně se dá použít stará dobrá LED indikace. Co se týče dýchání, tak se nabízí méně komplikované možnosti.

OnePlus 8T Concept je spíše ukázkou, s čím si firma pohrává. Možnost změny barvy povrchu mobilu si možná najde své uplatnění, ale v době, kdy dost uživatelů používá obaly na smartphony, byla by tato možnost nevyužita.

Zdroj: xda-developers.com



