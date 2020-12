Google Stadia přichází na iOS, ale ne jako nativní aplikace

Zdroj: 9to5google.com

Herní cloudová služba Stadia od společnosti Google se nedávno rozšířila do několika zemí, přičemž nechyběla Česká republika. Mezi hlavní přednosti patří multiplatformní charakter, kdy je v podstatě jedno, jaké zařízení máte, stačí mít pouze Chrome, Chromecast Ultra nebo aplikaci pro Android. Majitelé iPhonů a iPadů měli jednoduše smůlu, ale to se mění.

Stadia pro iPhone a iPad

Apple nastavil pravidla pro herní streamovací služby poměrně tvrdě. Každý společnost by musela jednotlivé hry mít umístěné v App Store, přičemž samotní aplikace pro streamování by byla jen klientem. Nesměla by jen tak nabízet hry ke koupi. To samozřejmě nelze provést už jen z charakteru těchto služeb. Naštěstí jsou zde i jiné technologie než nativní aplikace.

Google vše vyřešil poměrně jednoduše. Služba Stadia je nyní nově přístupná jako progresivní webová aplikace, takže si můžete vychutnat hraní na iPadech a iPhonech. Stačí jít na stránku stadia.google.com, přihlásit se ke svému účtu a následně přidat zkratku na domovskou obrazovku. Tím se nainstaluje PWA aplikace, což je jen webová stránka běžící v upraveném režimu.

Následně se můžete pustit do hraní, přičemž lze napojit na zařízení herní ovladač a normálně hrát. Že se jedná o webovou stránku jde pozorovat při načítání jednotlivých sekcí. Apple v tomto případě nemůže jen tak zasáhnout, přičemž Google nic neporušuje. Je otázkou, jestli touto cestou půjdou podobné služby jako Luna, GeForce Now a xCloud, které vyžadují aplikace pro fungování.

