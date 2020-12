Zdroj: Dotekomanie.cz

Google Stadia přichází do Česka, zdarma i za peníze

Google Stadia je herní cloudová platforma, která byla představena v minulém roce. Mnozí si mohli myslet, že se k nám nedostane nějak brzy, ale nakonec Google překvapil a platforma je od dnešního dne oficiálně k dispozici v České republice.

Google Stadia

Unikátností této cloudové herní platformy jsou právě požadavky. V podstatě vám stačí jen kvalitní připojení k internetu, kdy si vystačíte i s poměrně běžný připojením k internetu, přičemž cokoliv rychlejšího než 35 Mbps je nadmíru dostačující. Níže můžete vidět, jaké možnosti se nabízí při jednotlivých rychlostech.

V základu se nabízí verze zdarma, která je omezena na Full HD rozlišení a stereo zvuk. Nejsou k dispozici hry zdarma, byť Google dělá výjimky a sem tam zpřístupní jednu či dvě hry. Pokud se již dnes zapojíte, dostanete jeden měsíc zdarma verze Stadia Pro. Zde se již nabízí HDR, 4K a 5.1 zvuk. Navíc budete mít přístup k balíčku pro platící, kde najdete mnoho her zdarma. Viz seznam níže. Po vypršení zkušební doby zdarma je cena stanovena na 259 Kč měsíčně.

Za tuto částku kromě balíčku her zdarma budete mít také slevy na vybrané tituly. Pokud si je koupíte s touto slevou a rozhodnete se přejít na verzi zdarma, tak vám hry stále zůstanou a můžete je hrát nadále, byť v nižším rozlišení.

Google Stadia – kdekoliv, s čímkoliv [zkušenost]

Stadia se nabízí pro všechny platformy. Stačí vám v podstatě jen webový prohlížeč Chrome, případně Chromecast Ultra s ovladačem Stadia Controller, nebo i mobilní telefon s aplikací Stadia. Zde můžete také hrát bez jakéhokoliv problému.

Co se týče podporovaných periferiích, tak si vystačíte i s klávesnicí a myší, ale Stadia podporuje ovladače jako DualShock 4, Xbox One, Xbox One Elite, Xbox Adaptive, Xbox 360 a Switch Pro. Jedinou smutnou zprávou může být fakt, že Stadia Controller nebude oficiálně k dispozici v Česku. Buď si ho nějak seženete, nebo si vystačíte s jiným.

stadia.google.com

Poznámka redakce: Zpřístupnění pro všechny uživatele v Česku může trvat až 24 hodin.

Novinky v rámci platformy Stadia

Stream Connect – Sdílejte svou obrazovku v reálném čase se svými spoluhráči, sledujte tu jejich a buďte tak vždy uprostřed dění. Využijete v: Tom Clancy’s The Division 2, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint, The Crew 2, Orcs Must Die! 3.

State Share Beta – Jednoduše vytvořte ve hře odkaz, sdílejte jej s ostatními hráči a okamžitě je pošlete do své hry. Využijete v: Crayta.

Crowd Choice – Diváci na YouTube mají pravomoc rozhodovat o tom, co se stane během živého přenosu hlasováním o různých rozhodnutích ve hře. Využijete v: Baldur’s Gate 3 Early Access, Dead by Daylight.

Family Sharing – Sdílejte všechny své nárokované a zakoupené hry se členy vaší rodinné skupiny a nechte je hrát na svých vlastních účtech.

Click to Play – Jednoduše klikněte na odkaz URL a okamžitě skočte do hry na Stadii. Vyzkoušejte to s Destiny 2: New Light, nyní bezplatně pro všechny hráče na Stadii.

Mobile Touch Controls – Po spuštění hry bez připojeného ovladače vyberte možnost „Vyzkoušejte dotykový gamepad“. Dotykové ovládání je k dispozici pro každou hru na Stadii.

Play Stadia with Mobile Data – Hrejte hry na 4G a 5G síti. Stačí zapnout v aplikaci Stadia možnost „Použít mobilní data”

Podporované smartphony

Pixel 2, 2XL, 3, 3XL, 3a, 3a XL, 4, 4XL, 4a, 4a (5G), 5

Samsung S8, S8+, S8 Active, Note 8

Samsung S9, S9+, Note 9

Samsung S10, S10+, Note 10, Note 10+

Samsung S20, S20+, S20 Ultra

OnePlus 5, 6, 7, 7 Pro, 7 Pro 5G, 8, 8 Pro, Nord

OnePlus 5T, 6T, 7T, 7T Pro, 7T Pro 5G

Asus ROG Phone, ROG Phone II, ROG Phone III

Razer Phone, Razer Phone II

LG V50 ThinQ, V50S ThinQ, V60 ThinQ, G7 ThinQ, G8 ThinQ, Wing

Stadia Pro a hry v rámci předplatného (platné k 7. 12. 2020)

Hello Neighbor: Hide and Seek,

Sniper Elite 4,

The Gardens Between,

PlayerUnknown’s Battlegrounds – Highlands Edition,

Human: Fall Flat Stadia Edition,

Dead by Daylight,

Risk of Rain 2,

République,

SUPER BOMBERMAN R ONLINE Premium Edition,

Hello Neighbor,

HITMAN – The Complete First Season,

Gunsport,

SUPERHOT: MIND CONTROL DELETE,

Rock of Ages 3: Make & Break,

Celeste,

Lara Croft and the Temple of Osiris,

Crayta: Premium Edition,

Panzer Dragoon: Remake,

Little Nightmares,

SUPERHOT,

Power Rangers: Battle for the Grid,

Sundered: Eldritch Edition,

Jotun: Valhalla Edition,

Embr Early Access,

SteamWorld Heist,

SteamWorld Dig,

SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech,

SteamWorld Dig 2,

GYLT,

Orcs Must Die! 3

