Huawei Harmony OS 2.0 je nakonec založen na Androidu

Vytvořit i v dnešní době mobilní operační systém je poměrně náročné. V první řadě potřebujete vývojáře aplikací a her, následně jde také o poskytované služby. To všechno umí spolknout nemalé finanční prostředky. Mohlo by se zdát, že ani dnes není místo pro třetího hráče, ale i tak se podařilo uspět jednomu systému. Tím je Kai OS, který se objevuje na „běžných“ mobilech, například na Nokia 8110. Huawei se ale nachází v nepříjemné situaci a musí si vše budovat. Na řadu přišel i alternativní operační systém Harmony OS.

Zatím založeno na Androidu

Společnost Huawei si slibuje od vlastního systému Harmony OS absolutní nezávislost na Googlu a bude si moci dělat v podstatě cokoliv. Zatím se Harmony OS objevovalo na televizích a zamíří do chytrého příslušenství. Firma ale uvedla, že nakonec bude i pro smartphony. Vývoj pokračuje poměrně rychle a dokonce jsme se dočkali prvního beta programu pro vybrané modely.

Někteří vývojáři se pustili do vývoje, aby prozkoumali možnosti nového systému. Při tvorbě svých prvních výtvorů ale došli na poměrně zajímavé zjištění. Dočkali se stejných chybových hlášek jako na Androidu. Níže můžete vidět chybovou hlášku jednoduché aplikace (chybovost byla záměrná) na virtuálním Androidu z vývojářského softwaru Android Studio a vpravo je pak virtuální systém Harmony OS 2.0 na DevEco Studio.

Na základě několika dalších zdrojů se nyní dá prohlásit, že Harmony OS 2.0 beta je stále systém založený na AOSP (Android Open Source Project) a není to zcela nový operační systém. Dalo by se říci, že se jedná o těžce modifikovaný Android. Huawei nikde v materiálech ani tiskové zprávě neuvedl slovo Android, případně AOSP. Je tak minimálně úsměvné, že jeho odpovědí na Android je modifikovaný Android.

Na druhou stranu není jednoduché vytvořit konkurenční operační systém, na kterém budou fungovat ty samé aplikace a služby. S největší pravděpodobností je tak Harmony OS 2.0 jen takovým mezistupněm a Huawei nakonec přejde na vlastní řešení. Jen je otázkou, jak dlouho to bude trvat a jestli se někdy dočkáme nezávislosti na AOSP.

