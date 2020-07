Apple poskytuje Mac mini s Apple Silicon

Zdroj: WWDC

V rámci letošního WWDC společnost Apple oznámila velký krok, který zasáhne příští až dvě dekády počítačů Mac. Došlo totiž k přechodu na Apple Silicon, což je jinými slovy ARM architektura.

Apple ohlásil konec Intelu, budoucnost je ve vlastním čipu

Technologický gigant z Cupertina se celou řadu let spoléhal pouze na procesory od Intelu. Výkonné byly, ale poté se na trhu objevila technologie ARM, která je například používána v iPhonech a iPadech. Paradoxně právě tato technologie je mnohonásobně, respektive má potenciál být, výkonnější než současné desktopové procesory.

iPad Pro 2020 je například výkonnější než základní model MacBook Pro 13” 2020. Nejzajímavější na tom je, že firma procesor v rámci iPadu „škrtí“ na nižším výkonu kvůli spotřebě baterie. Představa, že se ARM objeví na Macu v plné své kráse, je více než sexy.

Jelikož jsou ale současné aplikace obrovské, bude chvíli trvat, než se je povede dostat na novou architekturu. Proto Apple vývojářům dává čas v podobě dvou let. Kromě toho nebudou muset používat žádný speciální software, neboť k přechodu/přepsání budou používat Xcode.

Do dvou let kompletně na ARM

Americký technologický gigant mimo jiné na WWDC uvedl, že vývojáři budou mít právo na poskytnutí modelu Mac mini s procesorem Apple Silicon. Nyní se na Twitteru a fórech objevily zprávy, že někteří vývojáři již tento speciálně upraven Mac mini dostávají.

V tomto případě je zařízení vybaven čipem A12Z a operační pamětí 16 GB, což by mělo vystačit na vývoj a testování aplikací pro architekturu ARM. Tim Cook také prohlásil, že Mac s novou architekturou nabídne špičkový výkon.

Kompletní přechod na tuto technologii se plánuje do dvou let. Do této doby by také měli vývojáři poskytnout upravené aplikace. Ming-Chi Kuo dokonce prohlásil, že koncem letošního roku bude prvním zařízením s Apple Silicon 24palcový iMac.

