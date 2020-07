Motorola představila Moto One Fusion

Zdroj: Motorola

Na začátku června jsme se dočkali představení smartphonu Motorola Moto One Fusion+, přičemž jsme věděli, že by mělo dojít ještě na uvedení slabší verze bez plus v názvu. Nyní jsme se v podstatě dočkali, jelikož výrobce představil model Moto One Fusion Latinské Americe.

Slabší sourozenec

Už jen chybějící plus v názvu jasně naznačuje, že parametry budou slabší. Nejde jen o mírnou úpravu, například displej nabízí jen HD+ rozlišení a kapacita operační paměti byla snížena o 2 GB na 4 GB. I úložiště je poloviční, i tak by mělo 64 GB dostačovat většině uživatelům. Co se týče procesoru, nedošlo na dramatické snížení. Nabízí se Snapdragon 710 od Qualcommu.

V případě foťáků na zadní straně, ke snížení došlo jen u hlavního snímače, kde místo 64 MPx najdeme 48 MPx. Pro širokoúhlé snímky poslouží 8MPx, pro makro je zde 5MPx senzor a nechybí 2MPx pro hloubku ostrosti. Přední kamera tentokrát není ve výsuvném mechanismu. Firma ji ukryla do menšího výřezu a nabízí 8 MPx. Co se týče baterie, zde zůstala stejná kapacita, tedy 5000 mAh.

Zatím není jasné, kolik novinka stojí. V dohledné době má zamířit i do Evropy, ale budeme si muset počkat na oficiální stanovisko lokální pobočky.

Specifikace Moto One Fusion

displej: 6,5 palců, HD+, 19:9, LCD

procesor: Snapdragon 710

RAM: 4 GB

úložiště: 64 GB + microSD

Foťáky: zadní – 48 MPx, f/1.8 8 MPx, 118°, f/2.2 5 MPx, makro 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 8 MPx, f/2.0

Android 10 + My UX

čtečka otisků prstů na zádech

rozměry: 164,96 x 75,85 x 9,4 mm, 202 gramů

odolnost proti potřísnění vodou

LTE, Bluetooth 5.0, USB C, WiFi 5

baterie: 5000 mAh + 15W nabíjení

