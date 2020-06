Zdroj: Huawei

U nových Huawei a Honor smartphonů a tabletů najdete místo Obchodu Play centrum AppGallery, které se snaží nahradit verzi od Googlu. Společnost se snaží nalákat co nejvíce vývojářů a nabídnout svým zákazníkům maximum z toho, na co jsou zvyklí z mobilů s certifikací od Googlu. Nyní zde máme ale akci cílenou přímo na uživatele.

50 % z ceny jako odměna

Huawei odstartoval 25. června speciální akci v AppGallery, kde nabízí 50% bonus z utracené sumy. U vybraných herních titulů lze tedy získat část investovaných peněz zpět. V podstatě to znamená, že pokud utratíte například 20 Kč, AppGallery vám připíše na účet Huawei ID 10 bodů, přičemž jeden bod se rovná jedné koruně. Tyto body lze využít pro následný nákup, případně ke koupi úložiště.

Akce se týká jen čtyř vybraných herní titulů – World of Tanks, Lord Mobile, Guns of Glory a Gods and Glory. Samotná akce trvá jen do 10. července a je vyžadováno Huawei ID. Akce platí i pro majitele Honor smartphonů. Není známo, jestli dojde k opakování nebo rozšíření této nabídky.

Jde vidět, že se Huawei snaží prosadit AppGallery u uživatelů akcemi. Sice je k dispozici již více titulů a dokonce i českých (Seznam.cz, Televize Seznam, Seznam Zprávy, Mapy.cz, ČSFD.cz, ČD Můj vlak, Můj T-Mobile, Moje O2, Můj Vodafone, KB Mobilní banka, Home Credit CZ, Tipsport CZ, Můj Globus, Clubcard Tesco), ale nejsou k dispozici známější aplikace.

Zdroj: Tisková zpráva



Domů » Články » AppGallery se snaží lákat na bonus za utracené peníze

reklama reklama