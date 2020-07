Google koupil North, vývoj brýlí se ale konat nebude

Zdroj: TheVerge

Společnost Google prostřednictvím své tiskové zprávy oznámila, že odkoupila North. Jedná se o jakéhosi průkopníka v rozhraní lidských počítačů a chytrých brýlích. Konkrétně North stojí za postavením velmi silné technologické základny, takže Google může být rád, že se právě tato společnost k němu připojí.

Vyzkoušeli jsme Google Glass

Google a North už v jednom týmu

Před několika lety se právě Google angažoval do vývoje vlastních chytrých brýlí s názvem Glass. Tento projekt ale nevyšel, tedy z komerčního hlediska. I přesto se najdou firmy, které stále brýle Glass provozují. Přes tento neúspěch se proto firma rozhodla zakoupit North sídlící v Kanadě.

North v průběhu loňského roku vydal vlastní řešení v podobě chytrých brýlí s projektorem. Zajímavé proto je, že vyhledávací gigant nemá v plánu pracovat na nových vlastních brýlích. Přitom se vývoj v podstatě nabízí, protože North dokázal vytvořit chytré brýle, které vypadají jako běžné brýle z obchodu. Rozdíl je však v tom, že v sobě ukrývají malý projektor, který zobrazuje veškeré potřebné informace na skle.

Ve své tiskové zprávě Google uvádí, že díky technickým znalostem firmy North bude schopen nadále pokračovat v investování do vlastního hardwarového vývoje a do budoucnosti počítačového prostředí. Dle zahraničních zdrojů by se akvizice měla pohybovat okolo 180 mil. dolarů.

Ačkoliv americký gigant nehodlá technologické zázemí Nestu použít pro vývoj brýlí, dává akvizice velký smysl. Firma se totiž chce soustředit hlavně na zařízení okolo nás – reproduktory a podobné příslušenství.

