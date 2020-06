Zdroj: Dotekomanie.cz

V určitém momentu si vždy společnosti začnou vypůjčovat nápady a funkci, což občas vede k soudním sporům, zejména pokud jde o hardware. V případě softwarových vychytávek se nějak často nesoudí, ale o to víc si půjčují nápady. Například nedávno jsme vás informovali o jedné vychytávce, kterou si půjčí Spotify ze služby Youtube Music. Jak to ale vypadá, nebude to jediná funkce.

Spotify a videa

Spotify je primárně streamovací službou pro hudební obsah a podcasty. Společnost si ale pohrává nějakou dobu i s videi. Například v nápovědě najdete zmínky o dokumentech, exkluzivních sérií a samozřejmě o hudebních klipech, ale najít takový obsah na této službě je doslova umění. Brzy se to asi změní, jelikož se Spotify chystá zavést menší úpravu.

Jane Manchun Wong (@wongmjane) opět pátrala ve zdrojových kódech aplikace Spotify pro Android a objevila chystanou změnu, kterou se jí podařilo aktivovat. Sice není zatím funkční, ale jde vidět, že na přehrávači dojde ke zmeně. V horní části aplikace bude možné přepnout mezi třemi záložkami. K dispozici bude obrázek alba a Canvas, tedy menší animace nebo ukázka videa. Nově ale přibude kompletní hudební klip.

Tato funkce je od začátku ve službě Youtube Music, kde si můžete přepínat mezi audio stopou a samotným hudebním videem. Jak jde ale na obrázku chystané funkce na Spotify vidět, služba teprve pracuje na novince. Otázkou je, jak moc bude využívána a kolik umělců dá k dispozici vůbec samotný klip. Spotify se snaží nabídnout video obsah, ale uživatelé na něj nejsou zvyklí na této platformě.

Zdroje: 9to5google.com, twitter.com



Domů » Články » Spotify si vypůjčí další funkci z Youtube Music

reklama reklama