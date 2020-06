Zdroj: 9to5Google

Waze už nějaký ten pátek je ve vlastnictví společnosti Google a stále patří mezi nejpopulárnější navigační služby na trhu. Po dlouhé době jsme se také dočkali mírného přepracování aplikace. Aplikace se tak dočkala aktualizovaného loga a dalších novinek.

Waze přináší designové změny, stále ale ne kompletní redesign

Ve své tiskové zprávě společnost představila příchod nového designu, který se oproti tomu současnému jen mírně odlišuje. Co se tedy přesně změnilo? Waze upravil své samotné logo, které chytá další nádech a bude reprezentovat letošní rok. Dle mých prvních dojmů působí moderně a jednoduše, což mi není vůbec cizí.

Celkový vzhled aplikace je bohužel stále stejný. Už by to přeci jen chtělo představit výraznější redesign, protože Waze působí zastarale. Upřímně, kdyby nenabízel takové funkce, dávno používám konkurenční aplikace – Google Maps, Apple Maps. I přesto k menším změnám došlo, přesněji kola byla upravena tak, aby působila, jako by byla na obou stranách, nikoliv pouze na jedné.

Když se podíváme na nové logo a vedle na staré logo, je jasně zřejmé, do jaké míry přišlo zlepšení. Dokonce i text vypadá moderněji a lépe zapadá do současných konceptů operačních systémů.

Došlo také na vylepšení tzv. nálad. Uživatelé tak mají k dispozici 30 různých pocitů s novým designem, které mohou vyjádřit během jízdy. Kromě toho jsou barvy v celé aplikaci jasnější a modernější. Není ale jasné, kdy Waze svůj nový instalační balíček pro iOS a Android zveřejní.

Waze Navigation & Live Traffic Waze Inc. Bezplatné iOS

Waze - GPS, Mapy, Dopravní upozornění a Navigace Waze Zdarma ANDROID

Zdroje: medium.com, 9to5google.com



Domů » Články » Waze má nové logo a další drobnosti

reklama reklama