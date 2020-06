Představeny levnější novinky Redmi 9C a 9A

Zdroj: Redmi

Není to tak dávno, co jsme se dočkali uvedení smartphoni Redmi 9, přičemž je již dostupný u českých prodejců. Věděli jsme, že by mělo dojít na uvedení levnějších variant Redmi 9C a Redmi 9A, což se dnes stalo. Obě novinky vycházejí více méně ze stejného základu, ale liší se výbavou.

Redmi 9C a 9A

První začneme modelem Redmi 9C, který je ten vybavenější. Je postaven na základu nového procesoru Helio G35 od společnosti Mediatek, který byl právě dnes představen. I tak mobil spadá do levnější kategorie a také nelze očekávat závratný výkon. Disponuje například HD+ rozlišením displeje, 2 GB operační paměti a pro data je určeno úložiště o velikosti 32 GB.

Na zadní straně najdeme rovnou tři foťáky, mezi kterými je jeden určen pro širokoúhlé snímání a další pro určení hloubky ostrosti. Nechybí čtečka otisků prstů a také infra senzor. Výhodou nového modelu je baterie s kapacitou 5000 mAh.

Druhá novinka nese označení Redmi 9A a nabízí stejný displej a také kapacitu baterie. I velikost RAM a úložiště je stejná. V tomto případě ale je na zadní straně jen jeden foťák a nenajdeme zde čtečku otisk prstů nebo infra senzor. O výkon se zde navíc stará slabší procesor Helio G25 od Mediateku, který byl taktéž dnes uveden na trh.

Specifikace Redmi 9C

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, IPS

procesor: 2,3 GHz Octa Core MediaTek Helio G35

2GB LPDDR4x RAM

úložiště: 32 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 + MIUI 11

foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.2, PDAF 5 MPx, širokoúhlý 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 5 MPx

čtečka otisků prstů na zádech, IR

3.5mm audio jack, FM Radio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS

baterie: 5000 mAh

Specifikace Redmi 9A

displej: 6,52 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9

procesor: 2,3 GHz Octa Core MediaTek Helio G25

2GB LPDDR4x RAM

úložiště: 32 GB (eMMC 5.1) + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 10 + realme UI

foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.2, PDAF přední – 5 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/GLONASS

baterie: 5000 mAh

Novinka Redmi 9C má nastavenou cenu v přepočtu na 2 400 Kč, ale je jasné, že pokud se dostane do Česka, bude částka o něco vyšší. Druhý představený model Redmi 9A začíná v přepočtu na ceně cca 2000 Kč. Kdy se smartphony dostanou do Česka, zatím nevíme.

