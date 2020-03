Nubia představila RedMagic 5G, herní bestii

Zdroj: Nubia

Značka Nubia spadá pod výrobce ZTE, byť v poslední době došlo k menším změnám v rámci vlastnictví. Nyní jsme se dočkali nového modelu v rámci série RedMagic. Novinka se jednoduše jmenuje RedMagic 5G a jak již název napovídá, mobil disponuje konektivitou páté generace. Ale není to jediná vlastnost, na kterou bude společnost lákat.

RedMagic 5G

Do této chvíle jsme si mohli všimnout, že většina společností se snaží dodat na trh mobily se 120Hz displejem. Sice se již objevil 240Hz mobil, ale v tomto případě to není zcela pravda. RedMagic 5G sice nedosahuje na dvojnásobnou hodnotu jako jiné běžné top modely, ale rozhodně je překonává. 6,65palcový AMOLED displej má 144Hz obnovovací frekvenci.

Samozřejmě nesmí chybět nejnovější procesor od Qualcommu, tedy Snapdragon 865. Forma chce dát jasně najevo, že RedMagic 5G je herní bestie, čemuž odpovídá i barevná provedení, která můžete vidět níže. Jsou poněkud agresivnější a neobvyklá.

Nubia se chlubí pokročilým chlazením založeným na tekutině, přičemž došlo na implementaci skutečného větráčku přímo do těla smartphonu (až 15000 otářek za minutu). RedMagic 5G by tak měla vydržet větší zatížení a díky aktivnímu chlazení by měl být výkon konstantní. Navíc je mobil vybaven speciálními herními tlačítky navíc pro vylepšení ovládání a prožitku z her.

Nechybí stereo reproduktory, 240Hz dotyková plocha, Wi-Fi 6, konektor na sluchátka, vylepšená haptická odezva, POG konektor pro příslušenství, 55W nabíjení nebo až 16 GB operační paměti. Vzhledem ke konstrukci je jasné, že mobil nedisponuje zvýšenou odolností vůči vodě a prachu.

Specifikace RedMagic 5G

displej: 6,65 palců, 144 Hz, 2340 x 1080 pixelů (Full HD+), 19,5:9, AMOLED

procesor: Snapdragon 865

RAM: 8/12/16 GB LPDDR5

úložiště: 128/256 GB UFS 3.0

Android 10 + NubiaUI

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8, PDAF 8 MPx, širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 8 MPx

stereo reproduktory

aktivní chlazení

čtečka otisků prstů v displeji

5G, LTE, Wi-Fi 6, duální GPS, USB C, 3.5mm jack konektor

rozměry: 168,56 x 78 x 9,75 mm, 218 gramů

baterie: 4500 mAh + 55W nabíjení

Nejdražší verze s 16 GB operační pamětí a 256GB úložištěm přijde na 4999 juanů, což je v přepočtu přibližně 16 760 Kč. Nejlevnější verze pak přijde na cca 12 730 Kč. Ceny jsou bez daně a dalších poplatků. Jakmile se dozvíme bližší informace o dostupnosti v Česku, aktualizujeme článek.

