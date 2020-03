iOS 14 má přinést lepší podporu myší

Zdroj: Dotekomanie.cz

Tablety iPad se zase o něco více přiblíží počítačům. Již vloni Apple připravil do systému iOS 13 (na tabletech tedy již iPadOS) základní podporu pro připojení myši. Stále je to ale poměrně skrytá možnost v nastavení a samotná funkčnost také není dokonalá. To se má změnit v nové verzi iOS 14.

iPad s plnou podporou myší?

Dle serveru 9to5mac, kterým se podařilo nahlédnout na kód systému iOS verze 14, bude podpora myši značně vylepšena. Přibýt má většina běžné funkcionality kurzoru a myši z macOS. Jedním z rozdílů ale bude mizení kurzoru, pokud s myší nehýbete. Samotný kurzor má však podporovat změnu na „packu“ při najetí na odkaz.

Nová verze operačního systému má plně podporovat také pravé tlačítko myši, které se na touchpadu Maců aktivuje současným zatlačením dvou prstů kousek od sebe.

Tyto nové informace pěkně zapadají do mozaiky předchozích spekulací. Před pár týdny jsme totiž psali o tom, že klávesnice Smart Keyboard u iPadů mají dostat touchpad. Jak by taková klávesnice mohla vypadat můžete vidět na konceptu výše. Každopádně to vypadá, že tablety iPad budou zase o kousek blíže klasickým počítačům.

