Mobily Nokia – mění se plán aktualizací na Android 10 a Go Edition [aktualizováno]

Aktualizováno 11. 3.

CEO společnosti HMD, která stojí za mobily Nokia, nyní zveřejnil nový plán aktualizací na Android 10, který byl pozměněn kvůli aktuální epidemii. Dojde ke zdržení jen pro některé modely. Původní plán počítal s aktualizací mobilů Nokie 2.2, 3.1 Plus, 3.2 a 4.2 v těchto dnech, ale nový plán zmiňuj ukazuje jiné načasování aktualizací.

Nokia 2.2 dostane Android 10 ke konci tohoto čtvrtletí. Na přelomu aktuálního a druhého čtvrtletí bude aktualizace dostupná pro modely Nokia 2.3, 3.2, 4.2, 7.2, 6.2, 3.1 Plus a Nokia 8 Sirocco. Nokia 5.1 Plus a Nokia 1 Plus se dočkají až ve druhém čtvrtletí a přibližně v období konce dubna a května obdrží Android 10 modely Nokia 2.1, 3.1, 5.1 a 1.

Aktualizováno 27. 9.

Společnost HMD Global nezanedbává aktualizace, což je například vidět u prodloužení podpory starších modelů. Ostatně i nezávislé statistiky poukazují, že se společnost dobře stará o vydané modely. Ještě před představením a uvedením stabilní verze Androidu 10 jsme se dočkali oficiálního plánu aktualizací. V tomto týdnu jsme se dokonce dočkali Androidu 10 Go Edition, kde jsme nepředpokládali, že by se výrobci hrnuli do vydávání pro starší modely.

HMD Global ale nezklamalo. Společnost oficiálně zveřejnila plán pro své Go mobily. První se dočká Nokia 1 Plus, a to konkrétně v první čtvrtině roku 2020. Následovat budou modely Nokia 2.1 a Nokia 1.

Původní článek 22. 8.

Zrovna dnes jsme se dozvěděli, že následná verze mobilního operačního systému od Googlu se bude jmenovat jen Android 10. Již nebude součástí doplňkový název v podobě nějaké cukrovinky. Současně společnost HMD Global zveřejňuje plán aktualizací smartphonů Nokia na Android 10, byť ještě není k dispozici stabilní verze.

Nokie a aktualizace na Android 10

Juho Sarvikas, ředitel produktů u společnosti HMD Global, zveřejnil na svém Twitteru jednoduchou infografiku, která popisuje plán aktualizací mobilní telefonů Nokia na Android 10. Z ní jednoduše vyplývá, že se dočkáme několika vln, kdy bude dostupný nový systém pro několik mobilních telefonů.

V první řadě se dočkají smartphony Nokia 7.1, Nokia 8.1 a Nokia 9 PureView. Konkrétně se Android 10 na ně dostane ještě tento rok.

Na přelomu roku se dočkají modely Nokia 6.1 (recenze), Nokia 6.1 Plus a Nokia 7 Plus (recenze). V prvním čtvrtletí se bude pokračovat modely Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 a Nokia 4.2.

Zřejmě v březnu se ještě dočkají smartphony Nokia 1 Plus, Nokia 5.1 Plus a Nokia 8 Sirocco (recenze). V druhém kvartálu roku 2020 budou následovat mobily Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 (recenze) a Nokia 1.

Na informaci upozornil Josef Zvolanek @JosefZvolanek, děkujeme.

