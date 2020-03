Mozilla pomůže KaiOS díky nové spolupráci

Zdroj: kaiostech.com

Před několika lety se na trh se smartphony snažily protlačit nejrůznější operační systémy. Měli jsme tu Badu od Samsungu, přičemž se dá počítat i Microsoft s upravenou verzí Windows. Jedním ze systémů byl také Firefox OS od společnosti Mozilla. Zde jsme se dočkali mobilů od firem jako LG, Alcatel a dokonce i Sony se zajímalo o tento systém. Ke konci roku 2015 ale Mozilla oznámila konec svého mobilního operačního systému. Do jisté míry přežil do dnešní doby v podobě KaiOS. Nyní se v jisté podobě vrací společnost Mozilla se svým Firefox OS.

KaiOS Technologies a Mozilla

Systém KaiOS najdeme u mobilů, které jsou na pomezí mezi featurephony a smartphony. Nabízí aplikace od Googlu, pokročilé aplikace a nejrůznější vychytávky. V tuto chvíli se jedná o třetí nejrozšířenější systém mezi mobily. Investuje do něj dokonce i Google. KaiOS je založen na Boot to Gecko OS, což vychází z Firefox OS, ale nebyla zde přímá spolupráce s firmou Mozilla. To se nyní mění.

Firmy KaiOS Technologies a Mozilla uzavírají novou spolupráci, jejíž cílem je vylepšit systém KaiOS, respektive engine Gecko. Cílem je zajištění podpory nových verzí pro samotný systém. Nejde zde jen o podporu, nabídnou se i nové možnosti a funkce. Například se nabídne lepší podpora pro webové aplikace založené na technologiích PWA (progresivní webové aplikace) a WebAssembly.

Cílem je přinést lepší podporu pro API mobilů, zajištění podpory pro TLS 1.3, WebGL 2.0 pro 3D grafiku nebo podporu pro kodeky WebP a AV1. Díky tomu se nabídnou lepší aplikace, které navíc budou více optimalizované a navíc nebudou spotřebovávat tolik mobilních dat.

Spolupráce se také zaměří na lepší podpoře nových kaskádových stylů (CSS) nebo asynchronním chování JavaScriptu. Také se dočkáme lepší optimalizace a zjednodušení získávání certifikací u mobilních operátorů pro jednotlivé mobily s KaiOS.

