Vivo NEX 3S 5G oficiálně, zapadne mezi top modely

Zdroj: Vivo

V polovině minulého roku jsme se dočkali novinky Vivo NEX 3 a nyní přichází na řadu model Vivo NEX 3S, který asi zatopí mnoha top modelů, jelikož přichází v některých ohledech s nejmodernější výbavou, přičemž se nezapomnělo na trochu unikátnosti.

Vivo NEX 3S

V první řadě je nutné zmínit, že novinka bude na trhu k dispozici i ve verzi s 12 GB operační paměti a 512GB úložištěm. Mezi top modely se nejedná o nic zvláštního, ale zde je nutné říci, že společnost Vivo sáhla po nejmodernějších technologiích. Operační paměti jsou typu LPDDR5 a úložiště je řešenou technologií UFS 3.1. Dá se tedy předpokládat, že novinka pokoří kdejaké benchmarky, nebo minimálně udělá vrásky na čele výrobcům herních mobilů.

Vivo se nezastavilo jen u těchto specifikací. Nabízí se například Wi-Fi 6, větší baterie s podporou 44W nabíjení nebo 5G. Co se týče displeje, sice firma sáhla po Full HD+ panelu, ale na druhou stranu je zakřiven extrémně do stran. To si vyžádalo ústupky – nejsou zde běžná tlačítka pro ovládání. Místo toho Vivo NEX 3S disponuje plochou citlivou na tlak, přičemž uživatel dostane haptickou zpětnou vazbu.

Mobil jako takový láká na maximální využití přední strany pro zobrazovací panel, takže zde není výřez ani otvor. Místo toho se vrací výsuvný mechanismus pro přední kameru, součástí je i LED přisvětlení. Zadní strana disponuje třemi foťáky, přičemž hlavní má 64 MPx.

Specifikace Vivo NEX 3S 5G

displej: 6,89 palců, 1080 × 2256 pixelů (Full HD+), 18.8:9, AMOLED, 100% P3, HDR10

procesor: 2,84 GHz Octa-Core Snapdragon 865

verze: 8GB LPDDR5 RAM + 128/256 GB (UFS 3.1) 12GB LPDDR5 RAM + 512 GB (UFS 3.1)

Dual SIM

Android 10 + Funtouch OS 10

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 13 MPx, 120°, makro snímky od 2,5 cm, f/2.2 13 MPx, 2x optický zoom, 20x digitální, f/2.46 přední – 16 MPx, f/2.09

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, AK4377A Hi-Fi DAC

Rozměry: 167,44 × 76,14 × 9,4 mm, 219,5 gramů

5G NSA & SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz + 5.8GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 4500 mAh + 44W nabíjení

Nejvyšší model přijde v Číně na 5298 juanů, což je v přepočtu přibližně 17 100 Kč. Případná česká cena by se pohybovala kolem 22 000 Kč, což není špatné na takto vybavené a atypické zařízení.

Zdroj: fonearena.com



Domů » Články » Vivo NEX 3S 5G oficiálně, zapadne mezi top modely

reklama reklama