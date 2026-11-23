Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Signature 27
Motorola přináší na náš trh Signature 27, nejnovější a nejvybavenější kousek tohoto výrobce. Cena je značně vysoká, ale pokud využijete současnou akci, můžete mít k mobilu i hodinky Motorola se systémem Wear OS.HEUREKAALZAMotorola Signature 27 5G...Cena od 39 990 Kč
Specifikace Motorola Signature 27
- displej: 6,78 palců, Extreme AMOLED Duo, 120 Hz, jas až 12000 nitů, Dolby Vision, HDR10+, 100% DCI-P3, Pantone Validated, Water Touch
- procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X (až 24 GB s RAM Boost)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: fyzická SIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-L910, f/1,6, 2,44 µm Quad Pixel, 3,5° OIS, 84,7° FoV, až 8K video)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,0, 1,28 µm Quad Pixel, 122° FoV, PDAF, až 4K video)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3x optický zoom, až 100x Super Zoom Pro, 2,0 µm Quad Pixel, 36,4° FoV, OIS, až 4K video)
- přední: 50 Mpx (f/1,9, 1,28 µm Quad Pixel, 89,3° FoV, PDAF, až 4K video)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA-L910, f/1,6, 2,44 µm Quad Pixel, 3,5° OIS, 84,7° FoV, až 8K video)
- IP68 + IP69, MIL-STD-810H
- koaxiální stereo reproduktory (Audio by B&O, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Snapdragon Sound, 5 mikrofonů)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, GPS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, GLONASS, USB-C, Wi-Fi 8
- rozměry a hmotnost: 162,01 x 77,04 x 7,99 mm, 227 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh (Silicon-Carbon), 90W USB C, 50W bezdrátové nabíjení TurboPower, 5W reverzní bezdrátové nabíjení, 4,5W reverzní drátové nabíjení
Xiaomi 18 Pro
Xiaomi přineslo poprvé na náš trh nové modely s displejem i na zadní straně. K dispozici je Xiaomi 18 Pro v mnoha konfiguracích. Cena je vyšší, ale ostatně se jedná o plnohodnotný top model.HEUREKAALZAXiaomi 18 Pro 12GB/256GB...Cena od 29 379 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro 12GB/512GB...Cena od 33 422 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro 12GB/512GB...Cena od 33 422 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro 12GB/256GB...Cena od 29 256 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro 12GB/256GB...Cena od 29 256 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro 12GB/512GB...Cena od 31 490 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro 12GB/256GB...Cena od 29 379 Kč
Specifikace Xiaomi 18 Pro
- displej: 6,4 palců, M11 LTPO AMOLED (Xiaomi HyperRGB 2.0, Xiaomi Privacy Display), 2436 × 1120 px, 1–120 Hz, 12bitové barvy, BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0
- zadní displej: 2,7 palců, M11 LTPO AMOLED, 912 × 596 px (400 PPI), 1–120 Hz, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 6 (2nm TSMC, 2× hlavní jádro až 5 GHz + 6× výkonné jádro), Adreno GPU
- RAM: 12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 4
- Dual SIM: ano
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, f/1,67, OIS)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 75 mm, snímač Samsung HP5, 1/1,56″, 2 μm, f/2,4, OIS, telemakro od 12 cm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, 17 mm, f/2,4)
- přední: 50 Mpx (21 mm, f/2,2, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, f/1,67, OIS)
- IP68
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 151,8 × 72 × 8,46 mm (8,56 mm Cosmic Blue), 198 gramů (203 gramů Cosmic Blue)
- baterie a nabíjení: 6000 mAh (křemíkovouhlíková), 90W drátové nabíjení HyperCharge (PD3.0, PD2.0, QC3+, QC3.0, QC2.0, 90W PPS), 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge
Xiaomi 18 Pro Max
Současně se nabízí i nejvyšší verze Xiaomi 18 Pro Max (první pohled), který již testujeme v redakci. Zde cena jde ještě výš a je již otázkou, jestli bude dobře konkurovat jiným top modelům v této hladině.HEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 33 422 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 37 588 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 35 990 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 33 576 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 37 588 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 33 576 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 33 422 KčHEUREKAALZAXiaomi 18 Pro Max...Cena od 37 588 Kč
Specifikace Xiaomi 18 Pro Max
- displej: 6,9 palců, M11 LTPO AMOLED (Xiaomi HyperRGB 2.0, Xiaomi Privacy Display), 2624 × 1208 px, 1–120 Hz, 12bitové barvy, BT.2020, HDR10+, Dolby Vision, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Xiaomi Shield Glass 3.0
- zadní displej: 2,9 palců, M11 LTPO AMOLED, 976 × 596 px (400 PPI), 1–120 Hz, jas až 4000 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (2nm TSMC, 2× hlavní jádro až 5 GHz + 6× výkonné jádro), Adreno GPU
- RAM: 12/16 GB LPDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 4
- Dual SIM: ano
- Foťáky:
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960L, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, 16,2 EV, LOFIC HDR, f/1,67, OIS)
- 200 Mpx (periskopický teleobjektiv Leica, 75 mm, snímač Samsung HP5, 1/1,56″, 2 μm, f/2,4, OIS, telemakro od 12 cm)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý Leica, 17 mm, f/2,4)
- přední: 50 Mpx (21 mm, f/2,2, AF)
- zadní: 200 Mpx (hlavní, Leica Summilux, 23 mm, snímač Light Fusion 960L, 1/1,28″, Super Pixel 2,44 μm, 16,2 EV, LOFIC HDR, f/1,67, OIS)
- IP68
- ultrazvuková čtečka otisků prstů v displeji
- trojice stereo reproduktorů
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,39 × 77,6 × 8,39 mm (8,47 mm Cosmic Blue), 229 gramů (234 gramů Cosmic Blue)
- baterie a nabíjení: 7050 mAh (křemíkovouhlíková), 100W drátové nabíjení HyperCharge (PD3.0, PD2.0, QC3+, QC3.0, QC2.0, 100W PPS), 50W bezdrátové nabíjení HyperCharge
Oppo A7 Pro 5G
Oppo v tichosti tento kousek zařadilo do českých webových stránek a nijak zvláště o něm neinformovalo, i tak se již nabízí v českých obchodech za cenu 12 490 Kč. Konkrétně se jedná o variantu s 6 GB RAM a 256GB úložištěm.HEUREKAALZAOppo A7 Pro 5G 6GB/256GB...Cena od 12 490 Kč
Specifikace Oppo A7 Pro
- displej: 6,57 palců, flexibilní AMOLED (Crystal Guard), FHD+ 2372 × 1080 pixelů, adaptivní 60/90/120 Hz, frekvence dotyku 240 Hz (okamžitá 1000 Hz), 100 % DCI-P3, 1,07 miliardy barev, 397 PPI, jas 800 nitů (typicky) / 1400 nitů (HBM)
- procesor: MediaTek Dimensity 6360 MAX (osmijádrový), GPU ARM Mali-G57 MC2@1072MHz
- RAM: 6 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 2.2, podpora paměťových karet
- Operační systém: ColorOS 16.0
- Dual SIM: Nano-SIM + Nano-SIM / eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (širokoúhlý, f/1,9, FOV 79°, objektiv 5P, AF)
- 2 Mpx (černobílý, f/2,4, FOV 89°, objektiv 3P)
- přední: 50 Mpx (f/2,1, FOV 100°, objektiv 5P, AF)
- zadní: 50 Mpx (širokoúhlý, f/1,9, FOV 79°, objektiv 5P, AF)
- IP68 (testováno i na IP69K)
- optická čtečka otisků prstů v displeji (pod displejem)
- digitální sluchátka Type-C
- Konektivita: 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD), GPS (Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 159,08 × 75,81 × 8,80 mm, cca 200 gramů
- baterie a nabíjení: 7400 mAh, 80W rychlé nabíjení (SUPERVOOC / UFCS)
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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