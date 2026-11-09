Black Friday na Smarty.cz přináší slevy až 30 % na herní notebooky, počítače i produkty Apple KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 9. 11. 2026 • 4 minuty čtení#Ostatní
4 minuty čtení#Ostatní
Black Friday na Smarty.cz přináší slevy až 30 % na herní notebooky, počítače i produkty Apple

Listopadová nákupní horečka je v plném proudu a internetový obchod Smarty.cz spustil svou rozsáhlou kampaň Black Friday zaměřenou na informační technologie a gaming. Aktuální nabídka přináší zajímavé cenové zvýhodnění napříč celým sortimentem – od špičkových herních notebooků a hotových stolních sestav přes produkty značky Apple až po periferie a jednotlivé hardwarové komponenty. U vybraných položek je sleva započítána rovnou, u dalších stačí při nákupu uplatnit příslušný slevový kód. Nabídka se navíc průběžně aktualizuje a rozšiřuje o další zlevněné kusy.

Trháky Black Friday

V hlavní sekci největších lákadel letošního Black Friday dominují herní periferie, ergonomické vybavení a špičkové zobrazovací panely. Výrazného zlevnění se dočkaly mechanické klávesnice, herní židle pro pohodlné sezení u dlouhých herních seancí i moderní QD-OLED monitor značky MSI.

TIGO

Vlastní herní značka TIGO pokrývá kompletní potřeby hráčů a streamerů. V rámci slevové akce jsou po zadání slevového kódu za výhodnější podmínky dostupné drátové i bezdrátové klávesnice s českou a slovenskou lokalizací, samostatný herní mikrofon nebo vyladěná počítačová sestava s grafickou kartou řady RTX 5060.

Apple

Pro příznivce ekosystému macOS přináší Black Friday zlevněné konfigurace nejnovějších notebooků MacBook Air s čipem M5 a velkorysým terabajtovým úložištěm v několika barevných variantách. Nabídku doplňují stylové all-in-one počítače iMac 24″ osazené čipem M4.

Herní notebooky

Nejvyšší procentuální slevy v současném výběru míří do kategorie herních notebooků. Zákazníci zde najdou jak cenově dostupnější modely s grafikou RTX 3050 či novou generací RTX 5050 z řad ASUS TUF Gaming a Lenovo LOQ, tak i nekompromisní herní stanici ASUS ROG Strix G16 s vysoce výkonným čipem RTX 5070 Ti.

Stolní počítače

Kategorie stolních počítačů se opírá o hotové herní sestavy TIGO Gamer postavené na osvědčeném procesoru AMD Ryzen 5 5500, 16 GB operační paměti a 1TB úložišti. Jednotlivé varianty se liší osazenou grafickou kartou z rodiny RTX 5050, RTX 5060 či RTX 5060 Ti, přítomností Wi-Fi modulu a předinstalovaným operačním systémem.

Komponenty

Pro stavitele vlastních sestav a zájemce o upgrade stávajícího hardwaru jsou připraveny slevy v sekci komponentů. Do akčního výběru se dostaly rychlé M.2 PCIe 4.0 SSD disky Samsung řady 990, herní procesor AMD Ryzen 7 5800X3D ve výroční edici a grafické karty od výrobců ASRock a MSI.

Další zajímavé výběry

Kromě výše uvedených modelů zahrnuje kampaň na e-shopu ještě mnoho dalších produktů napříč jednotlivými podkategoriemi, přičemž celá nabídka se průběžně obměňuje. Kompletní přehled celé kampaně Black Friday v sekci IT a gaming je k dispozici přímo na Smarty.cz – vyberte si chytře svou novou elektroniku a herní výbavu za akční ceny ještě dnes.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

iPhone za 60 000 Kč bez pořádného foťáku? Drsná pravda o iPhone Duo

Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
NejPripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim