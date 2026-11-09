Black Friday na Smarty.cz přináší slevy až 30 % na herní notebooky, počítače i produkty Apple

Listopadová nákupní horečka je v plném proudu a internetový obchod Smarty.cz spustil svou rozsáhlou kampaň Black Friday zaměřenou na informační technologie a gaming. Aktuální nabídka přináší zajímavé cenové zvýhodnění napříč celým sortimentem – od špičkových herních notebooků a hotových stolních sestav přes produkty značky Apple až po periferie a jednotlivé hardwarové komponenty. U vybraných položek je sleva započítána rovnou, u dalších stačí při nákupu uplatnit příslušný slevový kód. Nabídka se navíc průběžně aktualizuje a rozšiřuje o další zlevněné kusy.
Trháky Black Friday
V hlavní sekci největších lákadel letošního Black Friday dominují herní periferie, ergonomické vybavení a špičkové zobrazovací panely. Výrazného zlevnění se dočkaly mechanické klávesnice, herní židle pro pohodlné sezení u dlouhých herních seancí i moderní QD-OLED monitor značky MSI.
- TIGO Aurora Outemu Sunset herní klávesnice (CZ/SK) bílá (-20 %)
- TIGO Nightfall Outemu Red herní klávesnice (CZ/SK) černošedá (-20 %)
- MSI MAG 273QP QD-OLED X24 herní monitor 26,5″ (-20 %)
- TIGO Raider herní židle šedočerná (-20 %)
- TIGO Warlord herní židle černá (-20 %)
- Další slevy najdete zde
TIGO
Vlastní herní značka TIGO pokrývá kompletní potřeby hráčů a streamerů. V rámci slevové akce jsou po zadání slevového kódu za výhodnější podmínky dostupné drátové i bezdrátové klávesnice s českou a slovenskou lokalizací, samostatný herní mikrofon nebo vyladěná počítačová sestava s grafickou kartou řady RTX 5060.
- TIGO Aurora Outemu Sunset herní klávesnice (CZ/SK) bílá (-20 %)
- TIGO Nightfall Outemu Red herní klávesnice (CZ/SK) černošedá (-20 %)
- TIGO Wave herní mikrofon černý (-15 %)
- TIGO Mirage bezdrátová herní klávesnice (CZ/SK) černá (-15 %)
- TIGO Gamer R5-5500, RTX 5060 – 1TB 16GB – BEZ OS (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Apple
Pro příznivce ekosystému macOS přináší Black Friday zlevněné konfigurace nejnovějších notebooků MacBook Air s čipem M5 a velkorysým terabajtovým úložištěm v několika barevných variantách. Nabídku doplňují stylové all-in-one počítače iMac 24″ osazené čipem M4.
- Apple MacBook Air 13,6″ (2026) / M5 / 16GB / 1TB / temně inkoustový (-16 %)
- Apple MacBook Air 13,6″ (2026) / M5 / 16GB / 1TB / stříbrný (-16 %)
- Apple MacBook Air 13,6″ (2026) / M5 / 16GB / 1TB / hvězdně bílý (-16 %)
- Apple iMac 24″ M4 (2024) 8CPU/8GPU/16GB/256GB zelený (-12 %)
- Apple iMac 24″ M4 (2024) 8CPU/8GPU/16GB/256GB stříbrný (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Herní notebooky
Nejvyšší procentuální slevy v současném výběru míří do kategorie herních notebooků. Zákazníci zde najdou jak cenově dostupnější modely s grafikou RTX 3050 či novou generací RTX 5050 z řad ASUS TUF Gaming a Lenovo LOQ, tak i nekompromisní herní stanici ASUS ROG Strix G16 s vysoce výkonným čipem RTX 5070 Ti.
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UHI-TU230) RTX 5050 šedý (-31 %)
- Lenovo LOQ 15AHP11 (83TN00B8CK) RTX 5050 šedý (-25 %)
- VICTUS 15-fa2002ncx (D9MC1EA#BCM) RTX 3050 stříbrný (-25 %)
- ASUS ROG Strix G16 (G614PR-TS144) RTX 5070 Ti šedý (-24 %)
- ASUS TUF Gaming A16 (FA608UHI-TU558W) RTX 5050 šedý (-22 %)
- Další slevy najdete zde
Stolní počítače
Kategorie stolních počítačů se opírá o hotové herní sestavy TIGO Gamer postavené na osvědčeném procesoru AMD Ryzen 5 5500, 16 GB operační paměti a 1TB úložišti. Jednotlivé varianty se liší osazenou grafickou kartou z rodiny RTX 5050, RTX 5060 či RTX 5060 Ti, přítomností Wi-Fi modulu a předinstalovaným operačním systémem.
- TIGO Gamer R5-5500, RTX 5060 – 1TB 16GB – BEZ OS (-10 %)
- TIGO Gamer R5-5500, RTX 5060 – 1TB 16GB (-10 %)
- TIGO Gamer GB R5-5500, RTX 5060 – 1TB 16GB WIFI – BEZ OS (-10 %)
- TIGO Gamer GB R5-5500, RTX 5050 – 1TB 16GB WIFI (-10 %)
- TIGO Gamer R5-5500, RTX 5060 Ti – 1TB 16GB (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Komponenty
Pro stavitele vlastních sestav a zájemce o upgrade stávajícího hardwaru jsou připraveny slevy v sekci komponentů. Do akčního výběru se dostaly rychlé M.2 PCIe 4.0 SSD disky Samsung řady 990, herní procesor AMD Ryzen 7 5800X3D ve výroční edici a grafické karty od výrobců ASRock a MSI.
- Samsung 990 M.2 PCIe 4.0 1TB (-18 %)
- Samsung 990 PRO M.2 PCIe 4.0 1TB s chladičem (-8 %)
- ASRock AMD Radeon RX 9060 XT Challenger OC 16GB GDDR6 (-5 %)
- AMD Ryzen 7 5800X3D 10th Anniversary Edition (-5 %)
- MSI NVIDIA GeForce RTX 3060 VENTUS 2X OC 12GB GDDR6 (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Kromě výše uvedených modelů zahrnuje kampaň na e-shopu ještě mnoho dalších produktů napříč jednotlivými podkategoriemi, přičemž celá nabídka se průběžně obměňuje. Kompletní přehled celé kampaně Black Friday v sekci IT a gaming je k dispozici přímo na Smarty.cz – vyberte si chytře svou novou elektroniku a herní výbavu za akční ceny ještě dnes.
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