Zdroj: GPT-Images
Pakliže používáte mobilní aplikaci Claude pro Android, pak by vás mohla zajímat změna v designu, kterou aplikace právě v rámci poslední aktualizace prošla. Anthropic začal postupně uvolňovat novou verzi aplikace Claude pro Android, která přináší výrazně přepracované uživatelské rozhraní. Nový vzhled vychází z designového jazyka Material 3 Expressive. Změny potvrdil produktový manažer Anthropicu Robert Bye na sociální síti X.
Claude se více přizpůsobuje prostředí Androidu
Nejvýraznější změnou je nová spodní navigační lišta, která nahrazuje dosavadní způsob ovládání, který staví na stylu postranní nabídky. Ta z aplikace úplně nezmizela, nově však slouží hlavně k přístupu k historii konverzací.
Prvky Material 3 Expressive se promítají také do dalších částí aplikace, například do přepínání modelů nebo vzhledu samotných konverzací. Rozhraní využívá upravené tvary, zaoblení a vizuální prvky, které lépe korespondují se současným designem Androidu.
Anthropic se nicméně nepřizpůsobil designovým pravidlům Googlu úplně. Aplikace si zachovává vlastní barevnou identitu a podle dosavadních zjištění nepodporuje dynamické barvy Material You, které se automaticky přizpůsobují tapetě telefonu. Menší nedostatek se objevuje také u funkce prediktivního gesta zpět.
Claude sice při použití gesta animuje vyhledávací pole, ale nezobrazuje náhled předchozí obrazovky, jak doporučují pravidla pro design od Googlu. Nová verze Claude pro Android se již postupně zpřístupňuje všem uživatelům prostřednictvím obchodu Google Play.
Zdroj: 9to5google.com
Jakou kapacitu baterie dnes považujete u nového mobilu za minimum?
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