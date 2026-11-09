Huawei do konce roku ukáže novou sérii Nova 17

Huawei Nova 16 | Zdroj: Huawei
Čínská firma Huawei chystá novou generaci modelové řady Nova, kterou bychom měli poznat ke konci tohoto roku. Po prosincové řadě Nova 15 a červnové sérii Nova 16 se začínají rýsovat první dva zástupci s názvem Nova 17 a Nova 17 Pro. Aktuální úniky zatím nepředpokládají žádné výraznější změny, ale to se klidně může ještě změnit.
Třeba překvapí
Model Nova 17 má získat 6,68palcový OLED displej s 1,5K rozlišením, zatímco verze Pro potěší větším 6,84palcovým OLED displejem dosahujícím také na 1,5K rozlišení. Přestože konkrétní typ čipové sady zatím neunikl, očekává se nasazení vlastního řešení Kirin 8050. Ovšem nad tímto procesorem visí velký otazník, protože doposud neprošel jediným benchmarkovým testem a spekuluje se vůbec nad jeho existencí.
Varianta Pro dostane dozadu celkem tři fotoaparáty, které poskládají z hlavního 200MPx snímače, 50MPx teleobjektivu a multispektrálního objektivu. Výrobce zřejmě u základního přírůstku opět nenasadí 200MPx senzor, což už se stalo v případě posledních generací. Každopádně v samotném základu lze vyhlížet předinstalované rozhraní HarmonyOS 7.
Vzhledem k očekávanému oznámení během příštího měsíce mohou další informace být k dispozici již v následujících dnech, případně týdnech.
Zdroj: gizmochina.com
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