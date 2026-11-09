Huawei do konce roku ukáže novou sérii Nova 17

• 9. 11. 2026#Ostatní #Smartphony
Huawei do konce roku ukáže novou sérii Nova 17

Huawei Nova 16 | Zdroj: Huawei

Čínská firma Huawei chystá novou generaci modelové řady Nova, kterou bychom měli poznat ke konci tohoto roku. Po prosincové řadě Nova 15 a červnové sérii Nova 16 se začínají rýsovat první dva zástupci s názvem Nova 17 a Nova 17 Pro. Aktuální úniky zatím nepředpokládají žádné výraznější změny, ale to se klidně může ještě změnit.

Třeba překvapí

Model Nova 17 má získat 6,68palcový OLED displej s 1,5K rozlišením, zatímco verze Pro potěší větším 6,84palcovým OLED displejem dosahujícím také na 1,5K rozlišení. Přestože konkrétní typ čipové sady zatím neunikl, očekává se nasazení vlastního řešení Kirin 8050. Ovšem nad tímto procesorem visí velký otazník, protože doposud neprošel jediným benchmarkovým testem a spekuluje se vůbec nad jeho existencí.

Nova 17

Huawei Nova 17 | Zdroj: Gizmochina

Varianta Pro dostane dozadu celkem tři fotoaparáty, které poskládají z hlavního 200MPx snímače, 50MPx teleobjektivu a multispektrálního objektivu. Výrobce zřejmě u základního přírůstku opět nenasadí 200MPx senzor, což už se stalo v případě posledních generací. Každopádně v samotném základu lze vyhlížet předinstalované rozhraní HarmonyOS 7.

Vzhledem k očekávanému oznámení během příštího měsíce mohou další informace být k dispozici již v následujících dnech, případně týdnech.

Zdroj: gizmochina.com

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

iPhone za 60 000 Kč bez pořádného foťáku? Drsná pravda o iPhone Duo

Zná váš partner/ka PIN nebo heslo k vašemu telefonu?

Načítání ankety...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama
NejPripojeni

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim