Black Friday u inComputer.cz: Výkonné notebooky, stolní počítače a příslušenství za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 10. 11. 2026 • 4 minuty čtení#Ostatní
4 minuty čtení#Ostatní
Black Friday u inComputer.cz: Výkonné notebooky, stolní počítače a příslušenství za zlomek ceny

Nákupní akce Black Friday v obchodě inComputer.cz přináší výrazné slevy na prověřenou výpočetní techniku i zcela nové doplňky. Nabídka zahrnuje repasované a předváděcí notebooky či stolní počítače prémiových značek s garantovanou kvalitou, u kterých cena klesá o tisíce korun oproti původním částkám. U řady modelů jsou navíc připraveny hodnotné dárky zdarma nebo dodatečné výhody pro registrované zákazníky.

Notebooky

Kategorie notebooků nabízí zařízení pro každodenní kancelářskou práci, studium i náročné profesionální nasazení. V nabídce nechybí konvertibilní modely s dotykovým displejem ani špičkové pracovní stanice osazené výkonnými procesory a dedikovanými grafickými kartami. Ke každému z vybraných notebooků navíc náleží praktický dárek zdarma.

Stolní počítače

Mezi stolními počítači se nacházejí elegantní řešení typu All-in-One, prostorově úsporné mini PC i vysoce výkonné pracovní stanice v provedení Tower určené pro grafické programy a 3D modelování. Repasované sestavy v kategorii A spojují vysokou spolehlivost s výraznou úsporou rozpočtu.

Příslušenství

Kromě samotných počítačů lze za akční ceny pořídit také širokou škálu příslušenství. Výběr čítá herní periferie s mechanickými spínači či bezdrátovým nabíjením Qi, praktické dokovací stanice pro rozšíření konektivity v kanceláři, přenosné reproduktory i výkonné nabíječky na cesty. Ceny u vybraných doplňků klesají i o více než polovinu.

Kompletní sortiment zlevněné výpočetní techniky a elektroniky v rámci akce Black Friday je k dispozici přímo na e-shopu inComputer.cz, který se dlouhodobě specializuje na prodej prověřených repasovaných a předváděcích počítačů se zárukou a rychlým doručením ze skladu.

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