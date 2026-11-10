Black Friday u inComputer.cz: Výkonné notebooky, stolní počítače a příslušenství za zlomek ceny

Nákupní akce Black Friday v obchodě inComputer.cz přináší výrazné slevy na prověřenou výpočetní techniku i zcela nové doplňky. Nabídka zahrnuje repasované a předváděcí notebooky či stolní počítače prémiových značek s garantovanou kvalitou, u kterých cena klesá o tisíce korun oproti původním částkám. U řady modelů jsou navíc připraveny hodnotné dárky zdarma nebo dodatečné výhody pro registrované zákazníky.
Notebooky
Kategorie notebooků nabízí zařízení pro každodenní kancelářskou práci, studium i náročné profesionální nasazení. V nabídce nechybí konvertibilní modely s dotykovým displejem ani špičkové pracovní stanice osazené výkonnými procesory a dedikovanými grafickými kartami. Ke každému z vybraných notebooků navíc náleží praktický dárek zdarma.
- HP Pro x360 435 G10, AMD Ryzen 7 7730U, 16 GB RAM, 1 TB SSD, dotykový 2v1
- Původní cena: 24 999 Kč
- Nová cena: 17 888 Kč (71,6 % původní ceny)
- Dárek zdarma: Kompletní příprava počítače, Bezdrátová TWS sluchátka i12 v hodnotě 1 539 Kč
- Dell Latitude 5531, Intel Core i7-12800H, 16 GB RAM, 512 GB SSD, GeForce MX550
- Původní cena: 19 999 Kč
- Nová cena: 14 999 Kč (75,0 % původní ceny)
- Dárek zdarma: Bezdrátová TWS sluchátka Earbuds Pro8 v hodnotě 699 Kč
- Lenovo ThinkPad P15v G3, Intel Core i7-12800H, 32 GB RAM, 256 GB SSD, RTX A2000
- Původní cena: 38 999 Kč
- Nová cena: 24 998 Kč (64,1 % původní ceny)
- Dárek zdarma: Bezdrátová TWS sluchátka i12 v hodnotě 699 Kč
- Dell XPS 15 9520, Intel Core i5-12500H, 64 GB RAM, 512 GB SSD
- Původní cena: 34 888 Kč
- Nová cena: 26 998 Kč (77,4 % původní ceny)
- Dárek zdarma: Bezdrátová TWS sluchátka Earbuds Pro8 v hodnotě 699 Kč
- Další slevy najdete zde
Stolní počítače
Mezi stolními počítači se nacházejí elegantní řešení typu All-in-One, prostorově úsporné mini PC i vysoce výkonné pracovní stanice v provedení Tower určené pro grafické programy a 3D modelování. Repasované sestavy v kategorii A spojují vysokou spolehlivost s výraznou úsporou rozpočtu.
- Apple iMac 24 (M1, 2021), 16 GB RAM, 256 GB SSD
- Původní cena: 22 998 Kč
- Nová cena: 18 998 Kč (82,6 % původní ceny)
- Dárek zdarma: Sempre Smart hodinky v hodnotě 799 Kč
- Lenovo ThinkStation P330 Tower, Intel Core i5-8400, 16 GB RAM, 250 GB SSD, Quadro P2000
- Původní cena: 9 999 Kč
- Nová cena: 8 998 Kč (90,0 % původní ceny)
- Dell OptiPlex 3080 Tower, Intel Core i7-10700, 16 GB RAM, 256 GB SSD
- Původní cena: 14 888 Kč
- Nová cena: 11 888 Kč (79,8 % původní ceny)
- HP Z2 Tower G5 Workstation, Intel Core i7-10700K, 32 GB RAM, 1 TB SSD, RTX A2000 12 GB
- Původní cena: 44 444 Kč
- Nová cena: 39 888 Kč (89,7 % původní ceny)
- Výhoda: Zvýhodněná cena platí pro registrované zákazníky
- Lenovo ThinkCentre M75n Nano, AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 8 GB RAM, 128 GB SSD
- Původní cena: 6 888 Kč
- Nová cena: 4 888 Kč (71,0 % původní ceny)
- Další slevy najdete zde
Příslušenství
Kromě samotných počítačů lze za akční ceny pořídit také širokou škálu příslušenství. Výběr čítá herní periferie s mechanickými spínači či bezdrátovým nabíjením Qi, praktické dokovací stanice pro rozšíření konektivity v kanceláři, přenosné reproduktory i výkonné nabíječky na cesty. Ceny u vybraných doplňků klesají i o více než polovinu.
- Kisonli S16, přenosný Bluetooth reproduktor
- Původní cena: 388 Kč
- Nová cena: 198 Kč (51,0 % původní ceny)
- Tepow nabíječka do auta, 2× USB-C + USB-A, 66 W
- Původní cena: 498 Kč
- Nová cena: 198 Kč (39,8 % původní ceny)
- Herní sluchátka Moveteck CT019 s RGB podsvícením
- Původní cena: 788 Kč
- Nová cena: 388 Kč (49,2 % původní ceny)
- Univerzální dokovací stanice Kensington SD120 USB, audio a LAN
- Původní cena: 499 Kč
- Nová cena: 198 Kč (39,7 % původní ceny)
- Dárek zdarma: Dárek zdarma v hodnotě 688 Kč
- Lenovo 40AJ Ultra, dokovací stanice pro vybrané ThinkPady
- Původní cena: 788 Kč
- Nová cena: 449 Kč (57,0 % původní ceny)
- Bezdrátová herní myš HP OMEN Photon, až 16 000 DPI, nabíjení Qi
- Původní cena: 2 188 Kč
- Nová cena: 1 188 Kč (54,3 % původní ceny)
- Mechanická klávesnice HP OMEN Encoder Gaming RED, české rozložení
- Původní cena: 2 488 Kč
- Nová cena: 1 188 Kč (47,7 % původní ceny)
- HP Bluetooth Mouse Z5000, bílá
- Původní cena: 488 Kč
- Nová cena: 299 Kč (61,3 % původní ceny)
- Výhoda: Zvýhodněná cena platí pro registrované zákazníky
- Další slevy najdete zde
Kompletní sortiment zlevněné výpočetní techniky a elektroniky v rámci akce Black Friday je k dispozici přímo na e-shopu inComputer.cz, který se dlouhodobě specializuje na prodej prověřených repasovaných a předváděcích počítačů se zárukou a rychlým doručením ze skladu.
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