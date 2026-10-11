Od odolných Amazfit po modely pro seniory a děti: Novinky v obchodech #41

• 11. 10. 2026#Chytré hodinky
Od odolných Amazfit po modely pro seniory a děti: Novinky v obchodech #41

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Amazfit T-Rex Dual

Minulý měsíc byly představeny hodinky Amazfit T-Rex Dual Solar a nyní jsou dostupné v českých obchodech. Hlavními přednostmi jsou robustnost, dlouhá výdrž na jedno nabití díky duálním solárním panelům a sportovní funkce. Tomu ale odpovídá i cena.

HEUREKAAmazfit T-Rex Dual na Heureka.czAmazfit T-Rex DualCena od 16 449 Kč

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Aligator Watch Senior

Další novinka tentokrát pochází od české společnosti. Jak již název napovídá, Aligator Watch Senior jsou zaměřeny na starší uživatele, přičemž kromě podpory GPS mají i LTE, takže poslouží pro aktivní monitorování a i volání. Nechybí přední kamera.

HEUREKAAligator Watch Senior na Heureka.czAligator Watch SeniorCena od 2 499 Kč

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Senzoor Hodinky

I další hodinky jsou pro seniory. Senzoor Hodinky mají samozřejmě SOS tlačítko a také je zde k dispozici i GPS. Nedílnou součástí je mobilní konektivita s využitím LTE.

HEUREKASenzoor Hodinky (SOS hodinky pro seniory s GPS) na Heureka.czSenzoor Hodinky (SOS...Cena od 3 290 Kč

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CARNEO GuardKid+ 4G Platinum 2nd gen. Ai

Od seniorů se nyní přesuneme k dětem. Pro ty přichází hodinky CARNEO GuardKid+ 4G Platinum 2nd gen. Ai, přičemž výbava je podobná, jen po softwarové stránce i vzhledové cílí na děti.

HEUREKACARNEO GuardKid+ 4G Platinum 2nd gen. Ai na Heureka.czCARNEO GuardKid+ 4G...Cena od 2 768 Kč

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Denver SWC-184RO

Poslední dnešní novinka se jmenuje Denver SWC-184RO a je současně nejlevnější. Za cenu necelé pětistovky se nabízí jen základní monitorování sportovních výkonů, vitálních funkcí a základní podpora notifikací z mobilu.

HEUREKADenver SWC-184RO na Heureka.czDenver SWC-184ROCena od 429 Kč

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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