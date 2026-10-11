Od odolných Amazfit po modely pro seniory a děti: Novinky v obchodech #41

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Hodinky Amazfit, Garmin a další: Novinky v obchodech #39
- Galaxy A18, Xperia 10 VIII i Infinix Note Edge: Novinky v obchodech #40
- Nové modely Apple Watch a dětská hodinky s LTE: Novinky v obchodech #40
- POCO C95 Pro, Galaxy A18 a další: Novinky v obchodech #41
Amazfit T-Rex Dual
Minulý měsíc byly představeny hodinky Amazfit T-Rex Dual Solar a nyní jsou dostupné v českých obchodech. Hlavními přednostmi jsou robustnost, dlouhá výdrž na jedno nabití díky duálním solárním panelům a sportovní funkce. Tomu ale odpovídá i cena.HEUREKAAmazfit T-Rex DualCena od 16 449 Kč
Aligator Watch Senior
Další novinka tentokrát pochází od české společnosti. Jak již název napovídá, Aligator Watch Senior jsou zaměřeny na starší uživatele, přičemž kromě podpory GPS mají i LTE, takže poslouží pro aktivní monitorování a i volání. Nechybí přední kamera.HEUREKAAligator Watch SeniorCena od 2 499 Kč
Senzoor Hodinky
I další hodinky jsou pro seniory. Senzoor Hodinky mají samozřejmě SOS tlačítko a také je zde k dispozici i GPS. Nedílnou součástí je mobilní konektivita s využitím LTE.HEUREKASenzoor Hodinky (SOS...Cena od 3 290 Kč
CARNEO GuardKid+ 4G Platinum 2nd gen. Ai
Od seniorů se nyní přesuneme k dětem. Pro ty přichází hodinky CARNEO GuardKid+ 4G Platinum 2nd gen. Ai, přičemž výbava je podobná, jen po softwarové stránce i vzhledové cílí na děti.HEUREKACARNEO GuardKid+ 4G...Cena od 2 768 Kč
Denver SWC-184RO
Poslední dnešní novinka se jmenuje Denver SWC-184RO a je současně nejlevnější. Za cenu necelé pětistovky se nabízí jen základní monitorování sportovních výkonů, vitálních funkcí a základní podpora notifikací z mobilu.HEUREKADenver SWC-184ROCena od 429 Kč
Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?
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