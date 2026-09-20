Apple Watch Series 12, Ultra 4 a další novinky: Novinky v obchodech #38

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Garmin Fenix 9, Realme a telefon na zápěstí: Novinky v obchodech #36
- Poco F9 Pro, F9 Ultra a Galaxy S26 FE: Novinky v obchodech #37
- Chytré hodinky Garmin, Huawei i Redmi v prodeji: Novinky v obchodech #37
- Nové iPhony, Fairphone 6+ a řada Redmi Note 17: Novinky v obchodech #38
Apple Watch Series 12
Na trhu jsou nové Apple Watch 12, které sice nepřinášejí jakoukoliv změnu v designu, ale chlubí se novým přesnějším systémem pro sledování zdraví. K dispozici jsou ve velikostech 46mm a 42mm.HEUREKAALZAApple Watch Series 12...Cena od 10 606 KčHEUREKAALZAApple Watch Series 12...Cena od 12 490 KčHEUREKAALZAApple Watch Series 12...Cena od 13 990 Kč
Apple Watch Ultra 4
I v případě novinky Apple Watch Ultra 4 se změny odehrály uvnitř. Je zde vylepšený systém sledování vitálních funkcí a hlavně se prodlužuje výdrž na 50 hodin.HEUREKAALZAApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 21 136 Kč
REDMI Watch 6 Active
Další novinkou na českém trhu jsou hodinky Redmi Watch 6 Active, které mají AMOLED displej a hlavně nízkou cenu. Nechybí ani měření okysličení krve široká podpora sportovních režimů.HEUREKAXiaomi REDMI Watch 6...Cena od 898 Kč
ARMODD Luna
Další levnější hodinky ARMODD Luna mají také AMOLED displej, přes sto sportovních režimů a na jedno nabití vydrží přibližně týden. Předností je hlavně elegantnější design.HEUREKAARMODD LunaCena od 1 790 Kč
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