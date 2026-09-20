Apple Watch Series 12, Ultra 4 a další novinky: Novinky v obchodech #38

• 20. 9. 2026#Chytré hodinky
Apple Watch Series 12, Ultra 4 a další novinky: Novinky v obchodech #38

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Apple Watch Series 12

Na trhu jsou nové Apple Watch 12, které sice nepřinášejí jakoukoliv změnu v designu, ale chlubí se novým přesnějším systémem pro sledování zdraví. K dispozici jsou ve velikostech 46mm a 42mm.

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Apple Watch Ultra 4

I v případě novinky Apple Watch Ultra 4 se změny odehrály uvnitř. Je zde vylepšený systém sledování vitálních funkcí a hlavně se prodlužuje výdrž na 50 hodin.

HEUREKAALZAApple Watch Ultra 4 49mm ÄernÃ½ titan s burgundsky ÄervenÃ½m alpskÃ½m tahem M MJC14QC/A na Heureka.czApple Watch Ultra 4 49mm...Cena od 21 136 Kč

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REDMI Watch 6 Active

Další novinkou na českém trhu jsou hodinky Redmi Watch 6 Active, které mají AMOLED displej a hlavně nízkou cenu. Nechybí ani měření okysličení krve široká podpora sportovních režimů.

HEUREKAXiaomi REDMI Watch 6 Active na Heureka.czXiaomi REDMI Watch 6...Cena od 898 Kč

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ARMODD Luna

Další levnější hodinky ARMODD Luna mají také AMOLED displej, přes sto sportovních režimů a na jedno nabití vydrží přibližně týden. Předností je hlavně elegantnější design.

HEUREKAARMODD Luna na Heureka.czARMODD LunaCena od 1 790 Kč

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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