Motorola s obří baterií, luxusní Razr a unikátní TCL: Novinky v obchodech #43

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Moto G47 Power 5G
Čerstvá novinka G47 Power od Motoroly se začíná objevovat v obchodech a láká hlavně na velkou baterii. Sice je na zadní straně velký „sporák“, ale reálně využijete jen 108MPx snímač, tedy jeden ze dvou.HEUREKAALZAMotorola Moto G47 Power...Cena od 6 499 Kč
Specifikace Motorola Moto G47 Power 5G
- displej: 6,7 palců, IPS, HD+ (1604 × 720 pixelů, 264 PPI), 120 Hz, jas až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6nm, osmijádrový, až 2,4 GHz), Mali-G57 GPU
- RAM: 4 GB (virtuální rozšíření RAM Boost až na 12 GB)
- úložiště: 128 GB + microSD (až 1 TB)
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,7, technologie 9 v 1, 3× bezztrátový zoom, Full HD video 30 fps)
- 2 Mpx (makro, f/2,4)
- přední: 8 Mpx (f/2,0)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,7, technologie 9 v 1, 3× bezztrátový zoom, Full HD video 30 fps)
- IP64, MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů na těle
- stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, NFC, VoLTE, VoWiFi, OTG, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,23 x 76,5 x 8,89 mm, 191 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 30W rychlé nabíjení (TurboPower, USB PD), 6W reverzní drátové nabíjení
Motorola Razr 70 Pantone Meteorite Crystals by Swarovski
Ohebný model Razr 70 není novinkou, je na trhu od dubna tohoto roku, ale nově je k dispozici ve verzi Crystals by Swarovski, tedy v lehce luxusnějším provedení.HEUREKAALZAMotorola Razr 70...Cena od 20 717 Kč
Specifikace Razr 70
- displej:
- hlavní – 6,90 palců Extreme AMOLED, HDR10+, Ultra Thin Glass, poměr stran 22:9, 1080 x 2640, 10-bit, 100% DCI-P3 colour gamut, 120 Hz, jas 3000 nitů, Pantone Validated Colour, Dolby Vision
- vnější – 3,63 palců Extreme AMOLED, HDR10+, Corning Gorilla Glass Victus, 1056 x 1066, 10-bit, 100% DCI-P3 colour gamut, 90 Hz, jas 1700 nitů, Dolby Vision
- procesor: MediaTek Dimensity 7450X
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X + RAM Boost
- úložiště: 128/256/512 GB
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,7)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 122° + Makro)
- přední: 32 Mpx (vnitřní, f/2,4)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,7)
- odolnost: IP48
- čtečka otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, 3G, 2G, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, USB-C
- rozměry a hmotnost:
- otevřený: 171,30 × 73,99 × 7,25 mm
- zavřený: 88,08 × 73,99 × 15,85 mm, 188 gramů
- baterie a nabíjení: 4800 mAh, 30W, 15W bezdrátově
TCL NXTPAPER 70 PRO
Model NXTPAPER 70 PRO od TCL sice není novinkou, ale postupně se objevuje sporadicky na českém trhu. Za svou cenu nabízí unikátní displej na trhu, který více připomíná papír.HEUREKATCL NXTPAPER 70 PRO...Cena od 8 033 Kč
Specifikace TCL NXTPAPER 70 Pro
- displej: 6,9 palců, FHD+ (1080×2340), NXTPAPER 4,0, 120 Hz, jas 900 nitů, poměr stran 19,5:9, kontrast 1000:1min, 2D AG sklo, Nano-matrix Lithography Technology
- procesor: MTK 24M, 4xA78 @ 2,5 GHz + 4xA55 @ 2,0 GHz, Mali-G615 GPU
- RAM: 8 GB + 16 GB rozšíření
- úložiště: 256 GB, podpora microSD
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: 2PSIM nebo 1PSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, 1,0um), AF+Flicker, velikost senzoru 1/1,56 palců, clona F2,0, úhel záběru 84 stupňů, 6P čočka
- 8 Mpx, velikost senzoru 1/4 palců, velikost pixelu 1,12um, 5P čočka
- přední: 32 Mpx, FF, velikost senzoru 1/3,1 palců, velikost pixelu 0,7um, clona F2,0, úhel záběru 81,1 stupňů, 5P čočka
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, 1,0um), AF+Flicker, velikost senzoru 1/1,56 palců, clona F2,0, úhel záběru 84 stupňů, 6P čočka
- Odolnost: IP68
- Čtečka: boční čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- Audio: 2 reproduktory, 2 mikrofony, HD Voice
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi Alliance, Bluetooth 5,4, GPS (A-GPS L1+L5, Galileo, Beidou, Glonas), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 169,4 x 80,05 x 7,98 mm, 208 gramů
- baterie a nabíjení: 5200 mAh, 33W rychlé nabíjení
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Komentáře
Jan S19. 10. 2026, 12:14
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