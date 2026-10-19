Nová Motorola Moto G47 Power 5G míří do českých obchodů s 7000mAh baterií

Zdroj: Alza
Aktivně sledujeme novinky v českých obchodech a sem tam se nám podaří objevit i mobilní telefon, který ještě nebyl zalistován na oficiálních stránkách výrobce, respektive nebyl uveden na nich. Tentokrát náš systém zachytil model Motorola Moto G47 Power 5G.
Doplnění řady
V dubnu tohoto roku Motorola rozšířila střední třídu a Moto G87, G47, G37 Power a G37. Novinka Motorola Moto G47 Power 5G do ní více méně zapadá a je na pomezí G37 Power a G47. V tomto případě jde hlavně o větší kapacitu baterie, která se zastavila na hodnotě 7000 mAh. To je úctyhodná kapacita na mobil této třídy, ale vyžádalo si to asi některé ústupky.
Motorola Moto G47 Power 5G nepotěší milovníky AMOLED displejů, jelikož společnost použila LCD panel, navíc s HD+ rozlišením. Rychlejší frekvence je vítaná, jen je škoda, že nebyl použit lepší panel. Fotografické schopnosti se smrštily na minimum. Sice jsou na zadní straně dva snímače, ale jeden má pouze 2 MPx, takže je skoro nepoužitelný. Hlavní má aspoň 108 MPx.
Mezi jednoznačné bonusy patří stereo reproduktory, zvýšená odolnost a také podpora pro eSIM. Cena je nastavena na 6 499 Kč a k dispozici bude ve dvou barvách.HEUREKAALZAMotorola Moto G47 Power...Cena od 6 499 Kč
Specifikace Motorola Moto G47 Power 5G
- displej: 6,7 palců, IPS, HD+ (1604 × 720 pixelů, 264 PPI), 120 Hz, jas až 1050 nitů, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: MediaTek Dimensity 6300 (6nm, osmijádrový, až 2,4 GHz), Mali-G57 GPU
- RAM: 4 GB (virtuální rozšíření RAM Boost až na 12 GB)
- úložiště: 128 GB + microSD (až 1 TB)
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,7, technologie 9 v 1, 3× bezztrátový zoom, Full HD video 30 fps)
- 2 Mpx (makro, f/2,4)
- přední: 8 Mpx (f/2,0)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, f/1,7, technologie 9 v 1, 3× bezztrátový zoom, Full HD video 30 fps)
- IP64, MIL-STD-810H
- čtečka otisků prstů na těle
- stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, A-GPS, GLONASS, NFC, VoLTE, VoWiFi, OTG, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,23 x 76,5 x 8,89 mm, 191 gramů
- baterie a nabíjení: 7000 mAh, 30W rychlé nabíjení (TurboPower, USB PD), 6W reverzní drátové nabíjení
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
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