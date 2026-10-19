Autokamery ve výrazných slevách: Vybrané modely se záznamem ve 4K, GPS i nočním viděním

Spolehlivá záznamová technika představuje v dnešním hustém provozu důležitý prvek pasivní bezpečnosti každého vozidla. V případě sporných dopravních situací, kolizí nebo vandalství na parkovišti slouží detailní videozáznam jako klíčový důkazní materiál pro pojišťovnu či policii. V aktuální nabídce e-shopu Alza.cz se nachází široký výběr palubních kamer, u nichž slevy dosahují až 35 %. Sortiment pokrývá jak pokročilé vícekanálové systémy se záznamem ve vysokém rozlišení, tak kompaktní a cenově dostupné modely s integrovanou GPS či vylepšeným nočním režimem.
Pokročilé 4K autokamery a vícekanálové sady
Pro maximální čitelnost registračních značek i za zhoršených světelných podmínek jsou ideální volbou modely s vysokým rozlišením 4K nebo vícekanálové sestavy, které současně monitorují prostor před i za vozidlem, případně samotný interiér. Tyto kamery často disponují pokročilou konektivitou včetně podpory mobilních sítí pro vzdálený dohled nad zaparkovaným vozem a detailními záznamy díky technologii HDR.
- 70mai A800SE 4K 4G ready set RC22 (-13 %)
- 70mai A800SE 4K 4G ready (-10 %)
- ALIGATOR A8 přední, zadní, GPS 4K (-8 %)
- MIO MiVue 956W 4K (-15 %)
- Garmin Dash Cam X310 (-15 %)
- 70mai T400 + RC21 3 kanalová (-15 %)
- MIO MiVue C595WD (T30) DUAL (-15 %)
- MIO MiVue 903WD Dual Pro 2.5K WIFI HDR GPS Smartbox (-15 %)
- LAMAX S8 Dual (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Kamery do auta s GPS modulem a Wi-Fi konektivitou
Integrovaný GPS modul umožňuje do obrazu ukládat přesnou polohu a aktuální rychlost vozidla, přičemž řadu modelů doplňuje také databáze stacionárních radarů a úsekových měření. Bezdrátové rozhraní Wi-Fi následně zajišťuje rychlé a pohodlné stažení pořízených záznamů přímo do chytrého telefonu bez nutnosti vyjímat paměťovou kartu ze zařízení.
- LAMAX T8 (-35 %)
- LAMAX N10 GPS 3in1 (-35 %)
- NAVITEL R87 GPS (-34 %)
- MIO MiVue 803W Pro 2.5K WIFI HDR GPS Smartbox (-25 %)
- NAVITEL R88 PRO GPS (-20 %)
- NAVITEL RS990 GPS (-20 %)
- NAVITEL RS985 GPS (-20 %)
- NAVITEL R37 GPS (-20 %)
- MIO MiVue J35 2.5K GPS WIFI (-15 %)
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Dostupné modely s nočním viděním
Kvalitní optické senzory s podporou nočního režimu (Night Vision) jsou navrženy tak, aby dokázaly zachytit důležité detaily i při jízdě v noci, v tunelech nebo za hustého deště. Tyto kompaktní autokamery nezabírají místo ve výhledu řidiče a nabízejí spolehlivý automatický provoz ihned po nastartování automobilu.
- NAVITEL AR250 NV (Noční vidění) (-32 %)
- NAVITEL R260 NV (-25 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Pro řidiče, kteří již kompatibilní palubní kameru vlastní a chtějí svůj systém rozšířit o sledování prostoru za vozidlem, je v nabídce také samostatná NAVITEL Zadní HD kamera (-20 %), která se jednoduše instaluje na zadní sklo.
Kompletní sortiment autokamer, příslušenství a další akční nabídky jsou k dispozici na webu Alza.cz, který přináší široký výběr elektroniky se spolehlivým doručením do druhého dne.
Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?
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