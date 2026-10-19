Autokamery ve výrazných slevách: Vybrané modely se záznamem ve 4K, GPS i nočním viděním KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 19. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Ostatní
3 minuty čtení#Ostatní
Autokamery ve výrazných slevách: Vybrané modely se záznamem ve 4K, GPS i nočním viděním

Spolehlivá záznamová technika představuje v dnešním hustém provozu důležitý prvek pasivní bezpečnosti každého vozidla. V případě sporných dopravních situací, kolizí nebo vandalství na parkovišti slouží detailní videozáznam jako klíčový důkazní materiál pro pojišťovnu či policii. V aktuální nabídce e-shopu Alza.cz se nachází široký výběr palubních kamer, u nichž slevy dosahují až 35 %. Sortiment pokrývá jak pokročilé vícekanálové systémy se záznamem ve vysokém rozlišení, tak kompaktní a cenově dostupné modely s integrovanou GPS či vylepšeným nočním režimem.

Pokročilé 4K autokamery a vícekanálové sady

Pro maximální čitelnost registračních značek i za zhoršených světelných podmínek jsou ideální volbou modely s vysokým rozlišením 4K nebo vícekanálové sestavy, které současně monitorují prostor před i za vozidlem, případně samotný interiér. Tyto kamery často disponují pokročilou konektivitou včetně podpory mobilních sítí pro vzdálený dohled nad zaparkovaným vozem a detailními záznamy díky technologii HDR.

Kamery do auta s GPS modulem a Wi-Fi konektivitou

Integrovaný GPS modul umožňuje do obrazu ukládat přesnou polohu a aktuální rychlost vozidla, přičemž řadu modelů doplňuje také databáze stacionárních radarů a úsekových měření. Bezdrátové rozhraní Wi-Fi následně zajišťuje rychlé a pohodlné stažení pořízených záznamů přímo do chytrého telefonu bez nutnosti vyjímat paměťovou kartu ze zařízení.

Dostupné modely s nočním viděním

Kvalitní optické senzory s podporou nočního režimu (Night Vision) jsou navrženy tak, aby dokázaly zachytit důležité detaily i při jízdě v noci, v tunelech nebo za hustého deště. Tyto kompaktní autokamery nezabírají místo ve výhledu řidiče a nabízejí spolehlivý automatický provoz ihned po nastartování automobilu.

Další zajímavé výběry

Pro řidiče, kteří již kompatibilní palubní kameru vlastní a chtějí svůj systém rozšířit o sledování prostoru za vozidlem, je v nabídce také samostatná NAVITEL Zadní HD kamera (-20 %), která se jednoduše instaluje na zadní sklo.

Kompletní sortiment autokamer, příslušenství a další akční nabídky jsou k dispozici na webu Alza.cz, který přináší široký výběr elektroniky se spolehlivým doručením do druhého dne.

Dnešní čtenářská akce
Dotekománie Premium
Dotekománie Získejte Dotekománie Premium
Čtěte náš magazín zcela bez reklam, odemkněte prémiové funkce a podpořte nezávislou českou novinařinu.

Koupit, nebo přeskočit? Reálné zkušenosti s iPhone 18 Pro a Watch 12

Bez čeho se u nového mobilu neobejdete?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Nahlásit chybu v článku
Našli jste v textu překlep nebo věcnou chybu? Dejte nám vědět.
reklama

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim