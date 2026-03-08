Viděli jsme budoucnost NxtPaper displejů a TCL NxtPaper 70 Pro

NxtPaper AMOLED vs. NxtPaper IPS (vpravo); zdroj: Dotekománie
TCL v rámci veletrhu MWC ukázalo nový model TCL NxtPaper 70 Pro, který nyní míří do Evropy. K jeho představení sice už došlo v lednu na veletrhu CES, my jsme si jej osahali ale až nyní v Barceloně. Zároveň nám byla ukázána budoucnost NxtPaper displejů, které mají konečně dostat vyšší jas, a nejen to.
NxtPaper AMOLED
Co nás ale zaujalo o trošičku více, je představení a ukázka nové technologie NxtPaper AMOLED. Současné displeje připomínající papír u TCL telefonů a tabletů jsou totiž vždy založeny na starší IPS technologii. To má nevýhodu třeba v horším maximální jasu. Tyto neduhy má vyřešit postavení papírových displejů na AMOLEDu, který se dnes používá ve většině telefonů.
Na veletrhu jsme viděli porovnání a byl to vskutku výrazný rozdíl, ať už v živosti barev, tak právě v maximálním jasu. Porovnání můžete vidět na fotce výše. Zatím se jedná o koncept a telefon vlevo je pouhá demonstrace. V praxi má ve srovnání s NxtPaper 4.0 IPS displejem nabídnout nový panel o 15 procentní nižší vyzařování modrého světla.
TCL NxtPaper 70 Pro
Řada TCL NxtPaper poslední roky sází především na displej s možností přepnutí do „papírového“ režimu. Tomu není jinak ani u dnešní novinky NxtPaper 70 Pro, přičemž pro přepnutí na tento režim máte na boku přímo dedikovaný přepínač.
Velký 6,9palcový IPS displej nabízí letos novou technologii NxtPaper 4.0 přinášející vyšší jas 900 nitů a je tu také vestavěná ochrana proti modrému světlu. Papírové režimy jsou hned dva, a to černobílý a barevný. Potěší pak matný povrch, takže se v displeji tolik neodráží okolí, což vypadá dobře. Zobrazovací panel podporuje dodatečně stylus.
Samotný telefon prošel i designovou obměnou ve srovnání třeba s TCL NxtPaper 60 Ultra a jeho modul na zádech působí o poznání moderněji. Trochu to tedy připomíná Galaxy S25 Edge, ale to nevadí. Na výběr je tmavě modrá (Stellar Blue) a decentně zlatá (Nebula Gold). Fotoaparáty nabízí kombinaci 50Mpx hlavního snímače a 8Mpx ultra širokoúhlého.
V realitě mě na telefonu nepříliš příjemně překvapily poměrně tlusté rámečky kolem displeje, především výrazná brada. Vzhledem k cenovce osm tisíc korun je to tak trochu na hraně. TCL NxtPaper 70 Pr má certifikaci IP68, což naopak potěší. O výkon se stará MediaTek Dimensity 7300 a 8 GB operační paměti. Baterie má kapacitu 5200 mAh a máme tu 33W nabíjení.
Na náš trh se dostane 256GB verze za cenu 7 999 Kč, a to v březnu. Stylus a kryt se bude prodávat zvlášť za cenu 799 Kč.
Specifikace TCL NXTPAPER 70 Pro
- displej: 6,9 palců NxtPaper 4.0, Full HD+, 120 Hz, 900 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7300
- RAM: 8 GB
- úložiště: 256/512 GB
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Dual SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS)
- 8 Mpx
- přední: 32 Mpx
- IP68
- Konektivita: 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB-C
- baterie a nabíjení: 5 200 mAh, 33W rychlonabíjení
