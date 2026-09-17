Podcast: Revoluce, nebo drahý experiment? Rozebíráme skládací iPhone Duo a řadu 18 Pro! PODCAST

• 17. 9. 2026#iOS #Podcast
Podcast: Revoluce, nebo drahý experiment? Rozebíráme skládací iPhone Duo a řadu 18 Pro!

V novém díle podcastu Pod Zlatou lampou detailně rozebíráme čerstvě představené novinky od Applu! Proč jsme se místo spekulovaného modelu Ultra dočkali skládacího iPhonu Duo, jaké výhody přináší jeho matný displej s podporou Apple Pencil a dává vůbec smysl jeho cenovka startující na 55 tisících korun? Nezapomněli jsme ani na evoluční iPhone 18 Pro – podívali jsme se na proměnlivou clonu fotoaparátu, Face ID ukryté pod displejem i to, proč nás mrzí evropská absence čistého eSIM řešení.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

PPPeter má novou aplikaci Awol! 🍔 Moto Watch Ultra a Poco F9 Ultra

Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?

Načítání ankety...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim