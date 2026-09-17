Podcast: Revoluce, nebo drahý experiment? Rozebíráme skládací iPhone Duo a řadu 18 Pro!

V novém díle podcastu Pod Zlatou lampou detailně rozebíráme čerstvě představené novinky od Applu! Proč jsme se místo spekulovaného modelu Ultra dočkali skládacího iPhonu Duo, jaké výhody přináší jeho matný displej s podporou Apple Pencil a dává vůbec smysl jeho cenovka startující na 55 tisících korun? Nezapomněli jsme ani na evoluční iPhone 18 Pro – podívali jsme se na proměnlivou clonu fotoaparátu, Face ID ukryté pod displejem i to, proč nás mrzí evropská absence čistého eSIM řešení.
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.
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