Alza zlevňuje hardware i kancelář: Notebooky, monitory a židle se slevou až 50 %

Internetový obchod Alza.cz přináší rozsáhlou vlnu cenových zvýhodnění napříč klíčovými technologickými i lifestylovými kategoriemi. V aktuální nabídce lze nalézt výrazně zlevněné přenosné počítače pro práci i multimédia, herní a pracovní monitory s vysokým rozlišením, bezdrátová sluchátka či ergonomické vybavení pro pracovní zázemí a kancelář.
Kancelářský nábytek a židle
Pohodlí a ergonomie při práci u počítače přímo ovlivňují produktivitu i celkové zdraví. Nabídka sedacího nábytku HOMEPRO zahrnuje moderní kancelářské i konferenční židle s kvalitním čalouněním a robustní konstrukcí.
- HOMEPRO Thorin, zelená ekokůže (-50 %)
- HOMEPRO Thorin, šedá ekokůže (-50 %)
- HOMEPRO Kandor fialová (-31 %)
- HOMEPRO Avelar šedá, šedá konstrukce (-31 %)
- HOMEPRO Avelar šedá, černá konstrukce (-31 %)
- HOMEPRO Varox černá (-28 %)
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Notebooky
Kategorie přenosných počítačů nabízí moderní konfigurace vhodné pro náročné pracovní úkoly, studium i každodenní multimediální využití. Mezi zlevněnými modely zaujmou zařízení s prémiovými OLED panely i úspornými procesory s vysokou energetickou efektivitou.
- ASUS Vivobook 16 X1605VAPBF-OLED294Z Indie Black (bez adaptéru) (-42 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607KA-MB143 Quiet Blue (-38 %)
- ASUS ExpertBook B1 B1503CVA-C58512 Gentle Grey (bez adaptéru) (-37 %)
- ASUS Zenbook S 16 UM5606GA-OLED593XZ Antrim Gray (bez adaptéru) (-35 %)
- ASUS Vivobook 16 M1607GA-MB015WZ Cool Silver (bez adaptéru) (-33 %)
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Monitory
Pro práci z domova, tvorbu digitálního obsahu i hraní her jsou připraveny zobrazovací panely s úhlopříčkami od 24 do 31,5 palce. Výběr pokrývá širokou škálu specifikací od rychlých obnovovacích frekvencí až po jemné rozlišení pro detailní grafiku.
- 27″ GIGABYTE MO27U2 (-37 %)
- 31,5″ ASUS TUF Gaming VG32VQM5B (-29 %)
- 31,5″ LG 32MR50C-B (-27 %)
- 24″ LG UltraGear 24G411B-B (-20 %)
- 27″ LG 27U411B-B (-10 %)
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Audio
Bezdrátový poslech hudby a handsfree telefonování na cestách či při sportu zajišťují moderní kompaktní sluchátka. Vybrané modely nabízejí ergonomické usazení, stabilní Bluetooth přenos i dlouhou výdrž na jedno nabití.
- QCY Buds QT43 Gray (-43 %)
- soundcore AeroClip černá (-26 %)
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Další zajímavé výběry
V rámci slevových akcí lze narazit také na techniku z jiných segmentů. Mezi nezařazenými položkami je k dispozici například aktivní automobilový subwoofer Sencor SCS WA1203 (-33 %), který poskytne výrazné posílení basových frekvencí v ozvučení vozidla.
Kompletní přehled akčních nabídek, výprodejových položek a skladové dostupnosti naleznete přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Nákup na Alza.cz přináší garanci rychlého doručení do rozsáhlé sítě AlzaBoxů i poboček po celé České republice.
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