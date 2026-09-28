Alza zlevňuje hardware i kancelář: Notebooky, monitory a židle se slevou až 50 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 28. 9. 2026#Ostatní
Alza zlevňuje hardware i kancelář: Notebooky, monitory a židle se slevou až 50 %

Internetový obchod Alza.cz přináší rozsáhlou vlnu cenových zvýhodnění napříč klíčovými technologickými i lifestylovými kategoriemi. V aktuální nabídce lze nalézt výrazně zlevněné přenosné počítače pro práci i multimédia, herní a pracovní monitory s vysokým rozlišením, bezdrátová sluchátka či ergonomické vybavení pro pracovní zázemí a kancelář.

Kancelářský nábytek a židle

Pohodlí a ergonomie při práci u počítače přímo ovlivňují produktivitu i celkové zdraví. Nabídka sedacího nábytku HOMEPRO zahrnuje moderní kancelářské i konferenční židle s kvalitním čalouněním a robustní konstrukcí.

Notebooky

Kategorie přenosných počítačů nabízí moderní konfigurace vhodné pro náročné pracovní úkoly, studium i každodenní multimediální využití. Mezi zlevněnými modely zaujmou zařízení s prémiovými OLED panely i úspornými procesory s vysokou energetickou efektivitou.

Monitory

Pro práci z domova, tvorbu digitálního obsahu i hraní her jsou připraveny zobrazovací panely s úhlopříčkami od 24 do 31,5 palce. Výběr pokrývá širokou škálu specifikací od rychlých obnovovacích frekvencí až po jemné rozlišení pro detailní grafiku.

Audio

Bezdrátový poslech hudby a handsfree telefonování na cestách či při sportu zajišťují moderní kompaktní sluchátka. Vybrané modely nabízejí ergonomické usazení, stabilní Bluetooth přenos i dlouhou výdrž na jedno nabití.

Další zajímavé výběry

V rámci slevových akcí lze narazit také na techniku z jiných segmentů. Mezi nezařazenými položkami je k dispozici například aktivní automobilový subwoofer Sencor SCS WA1203 (-33 %), který poskytne výrazné posílení basových frekvencí v ozvučení vozidla.

Kompletní přehled akčních nabídek, výprodejových položek a skladové dostupnosti naleznete přímo na stránkách internetového obchodu Alza.cz. Nákup na Alza.cz přináší garanci rychlého doručení do rozsáhlé sítě AlzaBoxů i poboček po celé České republice.

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