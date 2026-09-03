Podcast: Kamera v AirPods?! EU zpřísňuje pravidla pro VPN a Seznam mapuje Rakousko PODCAST

• 3. 9. 2026#Android
Podcast: Kamera v AirPods?! EU zpřísňuje pravidla pro VPN a Seznam mapuje Rakousko

V dalším novinkovém dílu podcastu Pod Zlatou Lampou se Michal s Přemkem podívali na čtveřici žhavých technologických témat. Proč chce Apple nacpat kameru do AirPods a jak to ovlivní soukromí i výdrž? Evropská unie chystá přísná pravidla a certifikace pro VPN služby, Mapy.cz se pustily do masivního vlastního mapování Rakouska a Fairphone představil vylepšený model 6 Plus s podporou až do roku 2032.

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Přemysl Vaculík a Michal Král.

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Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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