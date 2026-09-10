Top výbava a třídenní výdrž za cenu levného telefonu. Nová řada Redmi Note 17 startuje na 4 990 Kč

Xiaomi představilo novou generaci své populární řady Redmi Note, která opět cílí především na skvělý poměr ceny a výbavy. Novinky Redmi Note 17 se mohou pochlubit AMOLED displejem, velkou baterií, zvýšenou odolností i zajímavou fotovýbavou. Na výběr jsou hned čtyři modely a v rámci zaváděcí nabídky je u Mobil Pohotovosti pořídíte se slevou až 2000 Kč. Navíc ještě můžete dostat dárek v podobě chytrého náramku nebo horkovzdušné fritézy.
Redmi Note 17 a 17 5G: Obří baterie, 120 Hz a 50 Mpx od 4 990 Kč
Už základní Redmi Note 17 cílí na uživatele, kteří chtějí za co nejméně peněz dostat solidní výbavu a především telefon, který bez problémů vydrží až tři dny. Redmi Note 17 dostal obří 7 700mAh baterii s 45W nabíjením a dokonce 22,5W reverzním nabíjením, díky čemuž dokáže posloužit i jako powerbanka. Nechybí velký 6,99″ displej se 120Hz obnovovací frekvencí, výkonný procesor, 50Mpx hlavní fotoaparát nebo možnost rozšířit úložiště pomocí microSD karty až o 2 TB.
Redmi Note 17 5G kromě podpory 5G připojení přidává také modernější procesor Snapdragon 4 Gen 4 a větší kapacitu operační paměti, která už v základu startuje na 6 GB. Xiaomi navíc slibuje u všech novinek řady Redmi Note 17 šest let bezpečnostních aktualizací. Díky tomu vám telefon vydrží opravdu dlouho bez potřeby přechodu na nový.
- Redmi Note 17 od 4 990 Kč (běžně 5 690 Kč)
- Redmi Note 17 5G od 6 090 Kč (běžně 7 690 Kč)
Redmi Note 17 Pro a Pro Max: Výbavou míří do vyšší třídy
Pro náročnější uživatele Xiaomi připravilo Redmi Note 17 Pro 5G. Ten už nabízí výbavu, která se v některých ohledech blíží podstatně dražším telefonům. Dominantou je velký 6,83″ AMOLED displej s jemným 1,5K rozlišením, 120Hz obnovovací frekvencí a jasem až 3 500 nitů. Výkon obstarává moderní 4nm procesor a nechybí ani 50Mpx hlavní fotoaparát s optickou stabilizací.
Velkým tahákem je opět až třídenní výdrž. Redmi Note 17 Pro dostal obří 8 340mAh křemíko-uhlíkovou baterii, kterou doplňuje rychlé 67W nabíjení. Telefon navíc podporuje až 22,5W reverzní nabíjení, takže v případě potřeby dokáže posloužit i jako powerbanka například pro dobití sluchátek.
Ještě o úroveň výš stojí vrcholný Redmi Note 17 Pro Max 5G. Ten posouvá kapacitu baterie až na neuvěřitelných 10 000 mAh a nabíjecí výkon zvyšuje na 100 W. Rychlejší je také reverzní nabíjení s výkonem až 27 W. Pro Max si polepšil také u fotoaparátů. Hlavní 50Mpx snímač doplňuje světelnější optika f/1.5 s optickou stabilizací a telefon zvládá natáčet až 4K video.
- Redmi Note 17 Pro 5G od 7 990 Kč (běžně
- Redmi Note 17 Pro Max 5G od 10 690 Kč (běžně 12 490 Kč)
U Mobil Pohotovosti se slevami a dárky navíc
U Mobil Pohotovosti můžete novou řadu Redmi Note 17 pořídit ještě výhodněji díky zaváděcím slevám až 2000 Kč. K vybraným modelům navíc po napsání recenze získáte dárek – k Redmi Note 17 a Note 17 5G chytrý náramek Xiaomi Smart Band 9 Active, zatímco k vybavenějšímu Redmi Note 17 Pro 5G nebo Pro Max 5G horkovzdušnou fritézu Xiaomi Air Fryer Essential 6L.
K novinkám dostanete také prémiové služby včetně jedné bezplatné výměny poškozeného displeje během 24 měsíců, výměny baterie během 36 měsíců, bezplatné tříleté záruky a několika předplatných zdarma. K dispozici jsou i splátky s 0 % navýšením. Zaváděcí nabídka však platí jen do 18. října.
Komentáře