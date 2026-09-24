Podcast: Exoskelety na nohy, otáčecí trouby i akční kamera v telefonu

Vracíme se z jednoho z největších veletrhů spotřební elektroniky na světě – berlínské IFA! V novém díle vám prozradíme, jaké šílenosti i praktické vychytávky nás na místě nejvíce zaujaly. Vyzkoušeli jsme nositelný exoskelet pro snazší chůzi, chladicí powerbanku, robotické vysavače s mechanickými rameny, kuchařský stůl se skrytou troubou i telefon s vyjímatelnou akční kamerou. Jaké technologické trendy ovládnou naše domovy v nejbližší době?
Pod Zlatou Lampou
Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnován především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás bude provázet Michal Král a Miroslav Růžička.
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Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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