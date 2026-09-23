Jak vyzrát na drahé mobilní tarify: Neomezeně od 249 Kč a plná svoboda bez smluvních úvazků

Trh mobilních služeb v České republice dlouhodobě nutí spotřebitele hledat cesty, jak se vyhnout předraženým ceníkům tradičních síťových hráčů. Získání finančně přijatelných podmínek dosud často vyžadovalo zdlouhavé vyjednávání s retenčními linkami nebo podepisování dlouhodobých závazků. Společnost NejPřipojení.cz s.r.o. nabízí alternativní směr postavený na stálé a veřejně přístupné nabídce, kde jsou velkoobchodní ceny dostupné přímo bez nutnosti individuálního handrkování.
Bez smluvních závazků a bezplatná změna
Základním pilířem této stálé nabídky je kompletní flexibilita a kontrola nad vlastními výdaji. Uživatelé nejsou svázáni žádnou smlouvou na dobu určitou, což umožňuje služby kdykoliv bezplatně a bez sankcí změnit, upravit nebo zcela ukončit.
- Přenesení stávajícího telefonního čísla od dosavadního operátora probíhá plně zdarma.
- Mobilní tarify lze pořídit zcela samostatně bez podmínky odběru pevného internetu či jiných služeb.
- K jakékoliv objednávce je k dispozici bonus v podobě televizní služby NejPřipojení TV na půl roku (6 měsíců) za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně.
Přehled stálých tarifů pro jednotlivce
Portfolio pokrývá různé stupně datové náročnosti. Všechny balíčky v sobě automaticky zahrnují neomezené volání do všech tuzemských mobilních i pevných sítí:
- Tarif 1 GB dat
- Neomezené volání, SMS za 1,51 Kč a 1 GB mobilních dat.
- Měsíční poplatek činí 249 Kč.
- Tarif 5 GB dat
- Neomezené volání, neomezené SMS a 5 GB mobilních dat.
- Měsíční poplatek činí 395 Kč.
- Plně neomezený tarif
- Neomezené volání, neomezené SMS a neomezená data bez limitů pro jednotlivce.
- Měsíční poplatek činí 496 Kč.
Skupinové úspory: Neomezená data už od 392 Kč měsíčně
Nejvýraznější finanční optimalizaci přináší systém automatických množstevních slev při registraci více SIM karet pod jeden účet. U plně neomezeného tarifu (neomezené volání, SMS i data) cena za každé jednotlivé číslo s rostoucím počtem karet klesá:
- 2x Neomezený tarif: 475 Kč měsíčně za jednu kartu
- 3x Neomezený tarif: 447 Kč měsíčně za jednu kartu
- 4x Neomezený tarif: 420 Kč měsíčně za jednu kartu
- 5x Neomezený tarif: 419 Kč měsíčně za jednu kartu
- 6x Neomezený tarif: 392 Kč měsíčně za jednu kartu
Tento model představuje přímou a dostupnou cestu pro rodiny i menší pracovní kolektivy, jak dosáhnout na výhodné telekomunikační podmínky bez nutnosti uzavírat složité korporátní smlouvy.
Kompletní specifikaci tarifů, kalkulačku slev a formulář pro nezávaznou objednávku naleznete na webových stránkách NejPřipojení.cz.
Kolik budíků potřebujete ráno k tomu, abyste doopravdy vstali z postele?
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