Chytré hodinky Garmin, Huawei i Redmi v prodeji: Novinky v obchodech #37

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Pixel Watch 5, Suunto Core 2 a další: Novinky v obchodech #35
- Do prodeje vstupují Galaxy S26 FE, Reno16 FS a Nord CE6: Novinky v obchodech #36
- Garmin Fenix 9, Realme a telefon na zápěstí: Novinky v obchodech #36
- Poco F9 Pro, F9 Ultra a Galaxy S26 FE: Novinky v obchodech #37
ALIGATOR Watch GPS Maps
Dnešní výběr začneme modelem od české značky. Jak už název napovídá, mají integrovanou GPS, dvoupásmovou. Nechybí AMOLED displej, možnosti měření i okysličení krve a mají i vestavěnou LED svítilnu.HEUREKAALIGATOR Watch GPS MapsCena od 2 636 Kč
Redmi Watch 6 Lite
Na český trh zavítal i nový model Redmi Watch 6 Lite, které hlavně lákají na satelitní určování polohy a také jsou dle výrobce vhodné i na plavání.HEUREKAALZAXiaomi Redmi Watch 6 LiteCena od 1 410 KčHEUREKAXiaomi Redmi Watch 6 Lite...Cena od 1 525 Kč
Huawei Watch GT 7 41mm
Na český trh se dostává novinka Huawei Watch GT 7 ve 41mm verzi, přičemž spíše tato varianta cílí na ženy. Chlubí se výdrží až 21 dnů, GPS, i offline mapami.HEUREKAHuawei Watch GT 7 41mmCena od 6 197 Kč
K dispozici je i 46mm verze s odlišným robustnějším designem. Specifikace jsou obdobné, tedy v případě GPS i délky používání na jedno nabití.HEUREKAHuawei Watch GT 7 46mmCena od 6 197 Kč
Huawei Watch GT 7 Pro
V obchodech je i verze Huawei Watch GT 7 Pro s titanovým tělem a mají navíc měření EKG, skóre fyzické připravenosti a detekci fibrilace síní. Mimo jiné mají i režim pro volné potápění.HEUREKAHuawei Watch GT 7 Pro...Cena od 8 916 Kč
Série Garmin Fénix 9
Garmin představil hodinky fenix 9 a fenix 9 Pro a vzhledem k tomu, že je mnoho konfigurací, tak se na český trh postupně dostávají všechny. Nyní zde máme další sadu těchto prémiových hodinek.HEUREKAGarmin FÃ©nix 9 Pro -...Cena od 25 990 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 Pro -...Cena od 27 274 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 Pro -...Cena od 27 990 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 - 47...Cena od 23 374 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 - 43...Cena od 22 990 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 - 51...Cena od 25 490 Kč
Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?
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