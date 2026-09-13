Chytré hodinky Garmin, Huawei i Redmi v prodeji: Novinky v obchodech #37

• 13. 9. 2026#Chytré hodinky
Chytré hodinky Garmin, Huawei i Redmi v prodeji: Novinky v obchodech #37

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

ALIGATOR Watch GPS Maps

Dnešní výběr začneme modelem od české značky. Jak už název napovídá, mají integrovanou GPS, dvoupásmovou. Nechybí AMOLED displej, možnosti měření i okysličení krve a mají i vestavěnou LED svítilnu.

HEUREKAALIGATOR Watch GPS Maps na Heureka.czALIGATOR Watch GPS MapsCena od 2 636 Kč

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Redmi Watch 6 Lite

Na český trh zavítal i nový model Redmi Watch 6 Lite, které hlavně lákají na satelitní určování polohy a také jsou dle výrobce vhodné i na plavání.

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Huawei Watch GT 7 41mm

Na český trh se dostává novinka Huawei Watch GT 7 ve 41mm verzi, přičemž spíše tato varianta cílí na ženy. Chlubí se výdrží až 21 dnů, GPS, i offline mapami.

HEUREKAHuawei Watch GT 7 41mm na Heureka.czHuawei Watch GT 7 41mmCena od 6 197 Kč

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K dispozici je i 46mm verze s odlišným robustnějším designem. Specifikace jsou obdobné, tedy v případě GPS i délky používání na jedno nabití.

HEUREKAHuawei Watch GT 7 46mm na Heureka.czHuawei Watch GT 7 46mmCena od 6 197 Kč

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Huawei Watch GT 7 Pro

V obchodech je i verze Huawei Watch GT 7 Pro s titanovým tělem a mají navíc měření EKG, skóre fyzické připravenosti a detekci fibrilace síní. Mimo jiné mají i režim pro volné potápění.

HEUREKAHuawei Watch GT 7 Pro 46mm na Heureka.czHuawei Watch GT 7 Pro...Cena od 8 916 Kč

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Série Garmin Fénix 9

Garmin představil hodinky fenix 9 a fenix 9 Pro a vzhledem k tomu, že je mnoho konfigurací, tak se na český trh postupně dostávají všechny. Nyní zde máme další sadu těchto prémiových hodinek.

HEUREKAGarmin FÃ©nix 9 Pro - 43 mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Fog Gray / Dark Sandstone 010-04335-86 na Heureka.czGarmin FÃ©nix 9 Pro -...Cena od 25 990 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 Pro - 47 mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Graphite / Black 010-04336-26 na Heureka.czGarmin FÃ©nix 9 Pro -...Cena od 27 274 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 Pro - 51 mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Graphite / Black 010-04337-26 na Heureka.czGarmin FÃ©nix 9 Pro -...Cena od 27 990 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 - 47 mm, AMOLED, Sapphire, Titanium / Pebble Gray 010-04762-01 na Heureka.czGarmin FÃ©nix 9 - 47...Cena od 23 374 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 - 43 mm, AMOLED, Sapphire, Titanium / Pebble Gray 010-04761-11 na Heureka.czGarmin FÃ©nix 9 - 43...Cena od 22 990 KčHEUREKAGarmin FÃ©nix 9 - 51 mm, AMOLED, Sapphire, Titanium, Pebble Gray 010-04763-01 na Heureka.czGarmin FÃ©nix 9 - 51...Cena od 25 490 Kč

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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