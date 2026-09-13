Alza zlevnila osvětlení, termostaty i zabezpečení. Slevy jsou až 40 %

Segment chytré domácnosti prochází neustálým rozvojem a přináší efektivní způsoby, jak optimalizovat spotřebu energií i zvýšit komfort bydlení. Internetový obchod Alza.cz zařazuje do své akční nabídky široké portfolio zařízení pokrývající klíčové ekosystémy i komunikační standardy Zigbee či Matter. Následující přehled přináší detailně strukturovaný výběr zlevněných produktů rozdělených do přehledných tematických kategorií.
Chytré venkovní osvětlení
Exteriérová svítidla kombinují vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům s pokročilým řízením barev i intenzity světla. Umožňují efektivní nasvícení přístupových cest, zahradní architektury i teras s možností automatizace podle západu slunce či přítomnosti osob.
- Philips Hue White and Color Ambiance Lily XL 17462/30/P7 (-35 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance Calla extention 17420/30/P7 (-26 %)
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Chytré žárovky a startovací sady
Základním stavebním kamenem každé moderní domácnosti jsou chytré světelné zdroje s paticemi E27 a E14. Poskytují plynulé stmívání, nastavení teploty bílé barvy od teplých po studené tóny i plné RGB spektrum s jednoduchou integrací do stávajících svítidel.
- Philips Hue White Ambiance 8W 1100 E27 Promo starter kit (-33 %)
- IMMAX NEO LED Smart E14 4.8W RGB+CCT, stmívatelná, C37, Zigbee (-30 %)
- Philips Hue White Ambiance 5,1W E14 Kapka (-28 %)
- Philips Hue White and Color Ambiance 5,1W E14 Kapka 2 ks (-20 %)
- Meross Smart Wi-Fi LED Bulb RGBWW – balení 4 ks (-20 %)
- Govee Smart žárovka ST64 RGBWW 5 – 40 W 500 lm E27 Long Life, Matter (-10 %)
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Stropní, bodová a zápustná svítidla
Integrovaná stropní tělesa a bodové reflektory představují ideální volbu pro komplexní osvětlení obytných místností, chodeb i koupelen. Nabízejí vysoký světelný výkon, čisté zapuštění do sádrokartonových podhledů i zvýšené krytí proti vlhkosti.
- Philips Hue Xamento recessed 1 × 4.2W, bílá (-28 %)
- Signify Commercial Hue WA Adore koupelnové zápustné svítidlo 1× GU10 LED 4,2 W 400 lm 2200-6500 K 9 (-20 %)
- Signify Commercial 50634/31/P7 Hue WACA Fugato bodové LED svítidlo 4× GU10 5,7 W 350 lm 2000-6500 K (-20 %)
- Philips Hue WA Buckram bodové LED svítidlo GU10 5 W 350 lm 2200-6500 K IP20 černé (-20 %)
- Philips Hue WA Buckram bodové LED svítidlo GU10 5 W 350 lm 2200-6500 K, bílé + ovladač (-20 %)
- Tesla Lighting inteligentní podsvícený LED panel 600 × 600 mm, 42 W, 3780 lm, 2700-4000 K, Tuya (-20 %)
- Philips Hue Devote WCA slim ceiling RD M white (-20 %)
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Chytré LED pásky
Flexibilní světelné pásky s technologií RGBIC a segmentovým řízením diod slouží k vytvoření nepřímého podsvícení nábytku, podhledů i kuchyňských linek. Podpora standardu Matter navíc usnadňuje jejich zařazení do napříč platformami.
- IMMAX NEO LITE Smart RGBIC+CCTIC, WiFi, 5 m, TUYA, IR dálkový ovladač, Beacon (-30 %)
- Govee Skyline RGBICWW závěsný pásek 4m Matter (-30 %)
- SwitchBot RGBICWW Strip Light (-25 %)
- Philips Hue Essential RGBIC RGB 5 m (-20 %)
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Dekorativní a ambientní osvětlení
Dekorativní lampy, nástěnné panely a projektory vytvářejí specifickou náladu a dotvářejí moderní vizuální charakter interiéru. Umožňují zobrazování pixelových animací, vesmírných projekcí i plynulých světelných přechodů.
- Govee Pixel Light 1024 LED Panel Matter (-15 %)
- Govee Galaxy Light Projector Pro Matter (-10 %)
- Govee Table Lamp 2 RGBW Stolní lampa Matter (-10 %)
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Herní osvětlení a podsvícení monitorů
Specializované světelné lišty a zadní podsvícení obrazovek snižují únavu zraku při sledování monitoru ve tmě a opticky rozšiřují zobrazovanou scénu do okolního prostoru. Poskytují přesné asymetrické nasvícení stolu bez nežádoucích odlesků.
- Yeelight Screen Light Bar Pro Libra 2 (-20 %)
- Trust GXT908 VYBZ RGB LED Gaming Monitor/TV Bars (-10 %)
- Trust GXT907 VYBZ RGB LED Smart Monitor Backlight (-10 %)
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Chytré termostaty a měření teploty
Chytrá regulace vytápění představuje klíčový nástroj pro snížení spotřeby plynu i elektřiny. Nástěnné termostaty a externí bezdrátová teplotní čidla umožňují přesné udržování požadované teploty na základě časových plánů i přítomnosti obyvatel.
- Tado Chytrý bezdrátový termostat X (Starter Kit) 2. gen. (-20 %)
- Tado Chytrý kabelový termostat X (Starter Kit) 2. gen. (-20 %)
- Tado Bezdrátové teplotní čidlo X 2. gen. (-15 %)
- Auraton Orion 230V SET WiFi bezdrátový termostat s přijímačem, spínaná zásuvka (-5 %)
- Další slevy najdete zde
Termostatické hlavice
Elektronické termostatické hlavice nahrazují klasické ventily na radiátorech a přinášejí zónovou regulaci vytápění v jednotlivých pokojích. Podpora protokolů Wi-Fi i platformy Tuya dovoluje snadnou správu z mobilní aplikace bez nutnosti složitých zásahů do otopné soustavy.
- BOT Chytrá WiFi termostatická hlavice Tuya TH10 bílá (-10 %)
- BOT Chytrá WiFi termostatická hlavice TH9 Tuya (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Chytré zásuvky a elektroinstalace
Dálkově spínané zásuvky a adaptéry umožňují integrovat i běžné spotřebiče do automatizovaných scénářů chytré domácnosti. Nabízejí časové spínání, měření aktuální spotřeby energie i doplňkové USB výstupy.
- SONOFF iPlug Zigbee Smart Plug S60 Series (-20 %)
- RETLUX RSH 203 Wi-Fi smart rozdvojka FR 16A (-15 %)
- BOT Chytrá zásuvka WP3 s USB a dálkovým ovladačem (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Bezpečnostní senzory a videotelefony
Včasné varování před nečekanými haváriemi a monitoring přístupových prostor tvoří podstatu bezpečného bydlení. Detektory kapalin chrání před vytopením, zatímco IP videotelefony a zvonky zajišťují obousměrnou komunikaci s návštěvníky.
- Hilook by Hikvision VI-K12P (-40 %)
- RETLUX RSH 310 smart senzor úniku vody (-20 %)
- TP-Link Tapo D205 (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Kompletní sortiment chytrých zařízení a moderní elektroniky je dostupný přímo na stránkách Alza.cz. Zvolte osvědčená řešení a vybavte svou domácnost spolehlivou technikou s rychlým doručením na Alza.cz – jedničce v inovacích a nákupu technologií.
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