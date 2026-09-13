Alza zlevnila osvětlení, termostaty i zabezpečení. Slevy jsou až 40 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 13. 9. 2026#Smart Home
Alza zlevnila osvětlení, termostaty i zabezpečení. Slevy jsou až 40 %

Segment chytré domácnosti prochází neustálým rozvojem a přináší efektivní způsoby, jak optimalizovat spotřebu energií i zvýšit komfort bydlení. Internetový obchod Alza.cz zařazuje do své akční nabídky široké portfolio zařízení pokrývající klíčové ekosystémy i komunikační standardy Zigbee či Matter. Následující přehled přináší detailně strukturovaný výběr zlevněných produktů rozdělených do přehledných tematických kategorií.

Chytré venkovní osvětlení

Exteriérová svítidla kombinují vysokou odolnost proti povětrnostním vlivům s pokročilým řízením barev i intenzity světla. Umožňují efektivní nasvícení přístupových cest, zahradní architektury i teras s možností automatizace podle západu slunce či přítomnosti osob.

Chytré žárovky a startovací sady

Základním stavebním kamenem každé moderní domácnosti jsou chytré světelné zdroje s paticemi E27 a E14. Poskytují plynulé stmívání, nastavení teploty bílé barvy od teplých po studené tóny i plné RGB spektrum s jednoduchou integrací do stávajících svítidel.

Stropní, bodová a zápustná svítidla

Integrovaná stropní tělesa a bodové reflektory představují ideální volbu pro komplexní osvětlení obytných místností, chodeb i koupelen. Nabízejí vysoký světelný výkon, čisté zapuštění do sádrokartonových podhledů i zvýšené krytí proti vlhkosti.

Chytré LED pásky

Flexibilní světelné pásky s technologií RGBIC a segmentovým řízením diod slouží k vytvoření nepřímého podsvícení nábytku, podhledů i kuchyňských linek. Podpora standardu Matter navíc usnadňuje jejich zařazení do napříč platformami.

Dekorativní a ambientní osvětlení

Dekorativní lampy, nástěnné panely a projektory vytvářejí specifickou náladu a dotvářejí moderní vizuální charakter interiéru. Umožňují zobrazování pixelových animací, vesmírných projekcí i plynulých světelných přechodů.

Herní osvětlení a podsvícení monitorů

Specializované světelné lišty a zadní podsvícení obrazovek snižují únavu zraku při sledování monitoru ve tmě a opticky rozšiřují zobrazovanou scénu do okolního prostoru. Poskytují přesné asymetrické nasvícení stolu bez nežádoucích odlesků.

Chytré termostaty a měření teploty

Chytrá regulace vytápění představuje klíčový nástroj pro snížení spotřeby plynu i elektřiny. Nástěnné termostaty a externí bezdrátová teplotní čidla umožňují přesné udržování požadované teploty na základě časových plánů i přítomnosti obyvatel.

Termostatické hlavice

Elektronické termostatické hlavice nahrazují klasické ventily na radiátorech a přinášejí zónovou regulaci vytápění v jednotlivých pokojích. Podpora protokolů Wi-Fi i platformy Tuya dovoluje snadnou správu z mobilní aplikace bez nutnosti složitých zásahů do otopné soustavy.

Chytré zásuvky a elektroinstalace

Dálkově spínané zásuvky a adaptéry umožňují integrovat i běžné spotřebiče do automatizovaných scénářů chytré domácnosti. Nabízejí časové spínání, měření aktuální spotřeby energie i doplňkové USB výstupy.

Bezpečnostní senzory a videotelefony

Včasné varování před nečekanými haváriemi a monitoring přístupových prostor tvoří podstatu bezpečného bydlení. Detektory kapalin chrání před vytopením, zatímco IP videotelefony a zvonky zajišťují obousměrnou komunikaci s návštěvníky.

Kompletní sortiment chytrých zařízení a moderní elektroniky je dostupný přímo na stránkách Alza.cz. Zvolte osvědčená řešení a vybavte svou domácnost spolehlivou technikou s rychlým doručením na Alza.cz – jedničce v inovacích a nákupu technologií.

PPPeter má novou aplikaci Awol! 🍔 Moto Watch Ultra a Poco F9 Ultra

Půjčíte někomu odemknutý telefon z ruky bez dozoru?

Načítání ankety...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim