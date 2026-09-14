Nové iPhony, Fairphone 6+ a řada Redmi Note 17: Novinky v obchodech #38

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Fairphone 6+
Novinka Fairphone 6+ je lehce modifikovanou verzí. Na designu nenajdete rozdíly, ale uvnitř se nabízí trochu jiná základní sestava procesoru a operačních pamětí. Stále se jedná o unikátní kousek, který si můžete opravit doma a také, který má přislíbenou dlouhou softwarovou a hardwarovou podporu.HEUREKAFairphone 6+ 12GB/256GB...Cena od 18 602 KčHEUREKAFairphone 6+ 12GB/256GB...Cena od 20 663 Kč
Specifikace Fairphone (Gen 6+)
- displej: 6,31 palců, 1116 x 2484 pixelů (Full HD+), LTPO P-OLED, až 1400 nitů, 10-120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i
- procesor: Snapdragon 7s Gen 4
- RAM: 12 GB LPDDR5
- úložiště: 256 GB UFS 3.1 + microSD
- Android 16 (aktualizace do 2032)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 13 MPx, ultra širokoúhlá
- přední – 32 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- stereo
- čtečka otisků prstů v displeji
- IP55
- 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/AGPS, Beidou, Galileo, GLONASS
- rozměry: 156,5 x 73,3 x 9,6 mm; 193 gramů
- baterie: 4415 mAh + 30 W
iPhone Duo
Po dlouhé době zde máme zcela něco nového od Applu, iPhone Duo. Aktuálně se rozbíhají předobjednávky v obchodech, ale dostupnost je nahlášena až na příští měsíc. Můžete si takto ale zamluvit tento nový kousek.HEUREKAApple iPhone Duo 1TB...Cena od 72 990 KčHEUREKAApple iPhone Duo 2TB Star...Cena od 90 990 Kč
iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max
V druhé polovině roku Apple standardně představí celou linii nových modelů, ale letos došlo ke změně. Byly představeny jen modely iPhone 18 Pro a Pro Max, na další si budeme muset počkat. Aktuálně jsou k dispozici v rámci předobjednávek, ale dostupnost bude během týdne.HEUREKAApple iPhone 18 Pro 256GB...Cena od 34 602 KčHEUREKAApple iPhone 18 Pro Max...Cena od 72 810 KčHEUREKAApple iPhone 18 Pro Max...Cena od 37 568 KčHEUREKAApple iPhone 18 Pro 256GB...Cena od 34 602 KčHEUREKAApple iPhone 18 Pro 256GB...Cena od 34 602 Kč
Série Redmi Note 17
V rámci cenově dostupnějších novinek zde máme rovnou několik modelů Redmi Note 17, kde si asi vybere každý zájemce o levnější a dobře vybavený mobil.HEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 9 269 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 5G...Cena od 6 179 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 9 269 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17...Cena od 4 649 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 9 269 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17...Cena od 4 649 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 9 939 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 5G...Cena od 6 179 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 11 629 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 5G...Cena od 5 629 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17...Cena od 5 990 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 7 389 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 5G...Cena od 6 179 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 9 939 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 9 939 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17...Cena od 5 990 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 11 629 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 7 389 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 11 629 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17...Cena od 5 990 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17 Pro...Cena od 7 389 KčHEUREKAXiaomi Redmi Note 17...Cena od 4 990 Kč
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
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