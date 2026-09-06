Garmin Fenix 9, Realme a telefon na zápěstí: Novinky v obchodech #36

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Chytré hodinky s GPS a AMOLED displeji za nižší cenu: Novinky v obchodech #34
- Vivo X300 FE, Oppo Find X9s a rozšířená řada Pixel 11: Novinky v obchodech #35
- Pixel Watch 5, Suunto Core 2 a další: Novinky v obchodech #35
- Do prodeje vstupují Galaxy S26 FE, Reno16 FS a Nord CE6: Novinky v obchodech #36
PulsGo ACTIVE FA83S
Na první pohled vypadají PulsGo ACTIVE FA83S jednoduše, ale ve skutečnosti se mohou připojit k LTE síti, mají GPS, SOS tlačítko a dokonce mají přední kameru. V podstatě jde o malý jednoduchý mobil na zápěstí. Výdrž baterie je jeden den.HEUREKAPulsGo ACTIVE FA83SCena od 2 290 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Realme Watch S5
Na český trh se dostávají hodinky Realme Watch S5 se zajímavějším geometrickým designem. Základem je AMOLED displej a dokonce mají i GPS. Na jedno nabití mají zvládnout až 20 dnů provozu.HEUREKARealme Watch S5Cena od 2 085 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Garmin Fenix 9 a Garmin Fenix 9 Pro
Na konci minulého měsíce Garmin představil hodinky fenix 9 a fenix 9 Pro. Lákají například na satelitní spojení, AMOLED displej (jas až 3 000 nitů) a výdrž 57 dní. Dokonce podporují technologii inReach LTE. Nechybí mnoho sportovních funkcí. Hodinky jsou k dispozici v několika velikostech, designech a některé modely mají i solární nabíjení. Postupně se všechny verze dostanou na český trh.
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