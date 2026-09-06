Garmin Fenix 9, Realme a telefon na zápěstí: Novinky v obchodech #36

• 6. 9. 2026#Chytré hodinky
Garmin Fenix 9, Realme a telefon na zápěstí: Novinky v obchodech #36

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

PulsGo ACTIVE FA83S

Na první pohled vypadají PulsGo ACTIVE FA83S jednoduše, ale ve skutečnosti se mohou připojit k LTE síti, mají GPS, SOS tlačítko a dokonce mají přední kameru. V podstatě jde o malý jednoduchý mobil na zápěstí. Výdrž baterie je jeden den.

HEUREKAPulsGo ACTIVE FA83S na Heureka.czPulsGo ACTIVE FA83SCena od 2 290 KčHlídat cenu ()

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Realme Watch S5

Na český trh se dostávají hodinky Realme Watch S5 se zajímavějším geometrickým designem. Základem je AMOLED displej a dokonce mají i GPS. Na jedno nabití mají zvládnout až 20 dnů provozu.

HEUREKARealme Watch S5 na Heureka.czRealme Watch S5Cena od 2 085 KčHlídat cenu ()

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Garmin Fenix 9 a Garmin Fenix 9 Pro

Na konci minulého měsíce Garmin představil hodinky fenix 9 a fenix 9 Pro. Lákají například na satelitní spojení, AMOLED displej (jas až 3 000 nitů) a výdrž 57 dní. Dokonce podporují technologii inReach LTE. Nechybí mnoho sportovních funkcí. Hodinky jsou k dispozici v několika velikostech, designech a některé modely mají i solární nabíjení. Postupně se všechny verze dostanou na český trh.

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Garmin Fenix 9 Pro 51 mm AMOLED inReach

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 51 mm AMOLED inReach Carbon Gray DLC Titanium Black/Pebble 010-04337-11 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 51 mm...Cena od 32 990 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 51 mm AMOLED inReach Titanium Autumn Orange/Spark 010-04337-01 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 51 mm...Cena od 31 989 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 Pro 47 mm AMOLED inReach

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 47 mm AMOLED inReach Titanium Autumn Orange/Spark 010-04336-01 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 47 mm...Cena od 29 489 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 47 mm AMOLED inReach Titanium Graphite/Black 010-04336-21 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 47 mm...Cena od 29 490 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED inReach

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED inReach Titanium Shell/Atmosphere 010-04335-01 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 43 mm...Cena od 29 490 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED inReach Carbon Gray DLC Black/Pebble 010-04335-11 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 43 mm...Cena od 30 490 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED inReach Gold Leather Band 010-04335-41 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 43 mm...Cena od 32 990 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 Pro 51 mm AMOLED

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 51 mm AMOLED Carbon Gray DLC Titanium Black/Pebble 010-04337-16 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 51 mm...Cena od 30 490 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 51 mm AMOLED Carbon DLC Black 010-04763-11 na Heureka.czGarmin Fenix 9 51 mm...Cena od 27 990 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 51 mm AMOLED inReach Titanium Leather Band 010-04337-41 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 51 mm...Cena od 33 990 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 51 mm AMOLED inReach Titanium Graphite/Black 010-04337-21 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 51 mm...Cena od 31 990 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 Pro 47 mm AMOLED

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 47 mm AMOLED inReach Carbon Gray DLC Black/Pebble 010-04336-11 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 47 mm...Cena od 30 489 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 47 mm AMOLED inReach Titanium Leather Band 010-04336-41 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 47 mm...Cena od 31 990 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 47 mm AMOLED Carbon Gray DLC Titanium Black/Pebble 010-04336-16 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 47 mm...Cena od 28 489 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 Pro 51 mm Solar

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 51 mm Solar inReach Titanium Pebble Gray/Silver Gray 010-04339-01 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 51 mm...Cena od 31 990 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 Pro 47 mm Solar

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 47 mm Solar inReach Titanium Pebble Gray/Silver Gray 010-04338-01 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 47 mm...Cena od 29 490 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED

HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED inReach Titanium Gray/Dark Sandstone 010-04335-81 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 43 mm...Cena od 29 490 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 43 mm AMOLED Bare Titanium Fog Gray 010-04761-01 na Heureka.czGarmin Fenix 9 43 mm...Cena od 24 490 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED Gold Titanium Cream/Fog Gray 010-04335-26 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 43 mm...Cena od 28 490 KčHlídat cenu ()HEUREKAGarmin Fenix 9 Pro 43 mm AMOLED inReach Gold Cream/Fog Gray 010-04335-21 na Heureka.czGarmin Fenix 9 Pro 43 mm...Cena od 30 489 KčHlídat cenu ()

Garmin Fenix 9 47 mm AMOLED

HEUREKAGarmin Fenix 9 47 mm AMOLED Carbon DLC Black 010-04762-11 na Heureka.czGarmin Fenix 9 47 mm...Cena od 25 990 KčHlídat cenu ()

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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