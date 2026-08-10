Redmi 17, extrémní Oukitel a OnePlus pro fajnšmekry: Novinky v obchodech #33

• 10. 8. 2026#Android #Smartphony
Redmi 17, extrémní Oukitel a OnePlus pro fajnšmekry: Novinky v obchodech #33

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Redmi 17 4G

Xiaomi představilo modely Redmi 17 a 17 5G a nyní se na náš trh dostává LTE verze modelu v několika variantách. Největším lákadle Redmi 17 4G je rozhodně kapacita baterie.

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Specifikace Redmi 17 4G

  • displej: 6,9 palců, Corning Gorilla Glass 7i, rozlišení 1600 × 720, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas 825 nitů HBM
  • procesor: MediaTek Helio G91-Ultra, 12nm proces, osmijádrový (Cortex-A75 + Cortex-A55, max. CPU frekvence 2,0 GHz), Mali-G52 MC2 GPU
  • RAM: 4/6 GB LPDDR4X
  • úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1 + microSD
  • Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
  • SIM: 3 v 2 hybridní slot (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (5P objektiv, f/1,8)
      • pomocný senzor (Auxiliary lens)
    • přední: 8 Mpx (f/2,05)
  • IP64
  • boční čtečka otisků prstů + AI odemykání obličejem
  • 3,5mm jack pro sluchátka
  • Konektivita: 4G LTE (FDD: B1/3/5/7/8/20/28, TDD: B38/40/41), 3G (WCDMA: B1/5/8), 2G (GSM: 2/3/5/8), Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4 (AAC / SBC / LDAC), FM rádio, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, USB-C, virtuální senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, elektronický kompas
  • rozměry a hmotnost: 170,12 × 78,42 × 8,8 mm, 232 gramů
  • baterie a nabíjení: 7500 mAh, 45W rychlé nabíjení (turbo charging), 22,5W drátové reverzní nabíjení, USB-C

Oukitel WP61 5G

Mezi odolnými novinkami najdete nově model Oukitel WP61 5G. Jde spíše o cihlu, tedy s ohledem na hmotnost a velikost baterie, ale také se chlubí dedikovaným hlasitým reproduktorem a také obří svítilnou.

HEUREKAOukitel WP61 5G 12GB/512GB Black na Heureka.czOukitel WP61 5G...Cena od 8 716 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Specifikace

  • displej: 6,8 palců, FHD+ (1080 x 2460 px, 396 PPI), 120 Hz, jas až 650 nitů, Corning Gorilla Glass 5
  • procesor: MTK Dimensity 7025 (8 jáder, 2x 2,5 GHz Cortex-A78 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55, 6 nm)
  • RAM: 12 GB LPDDR5
  • úložiště: 512 GB UFS 3.1 + microSD
  • Operační systém: Android 16
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / TF karta
  • Foťáky:
    • zadní: 108 Mpx (hlavní, S5KHM6, f/1,9, 1/1,8″, 82°, PDAF, video 2K@30fps)
      • 8 Mpx (noční vidění, Hi-846, f/2,0, 1/1,78″, 78°, AF, infračervený přísvit)
      • 2 Mpx (makro, BYD-BF2257CS, f/2,2, 1/1,5″, 76°, FF)
    • přední: 32 Mpx (Sony IMX616, f/2,2, 1/2,74″, 78°, FF, video 1080p@30fps)
  • IP68 + IP69K + MIL-STD-810H
  • boční čtečka otisků prstů
  • reproduktor
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS (GLONASS + Beidou + Galileo), NFC, FM rádio, USB-C (OTG)
  • rozměry a hmotnost: 179,5 x 85 x 27,5 mm, 620,4 gramů
  • baterie a nabíjení: 20000 mAh, 45W rychlé nabíjení

OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Pro není absolutní novinka, pochází z roku 2024, ale tento kousek nikdy nebyl oficiálně uveden v Evropě. I tak se objevuje v obchodech. Jde tedy spíše o „raritku“ pro „fajnšmekry“.

HEUREKAOnePlus Ace 3 Pro 5G 16GB/256GB Titanium Mirror Silver na Heureka.czOnePlus Ace 3 Pro 5G...Cena od 8 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

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Specifikace OnePlus Ace 3 Pro

  • displej: 6,78 palců, 2780 × 1264 pixelů, 1~120Hz, 8T LTPO AMOLED, až 4500 nitů, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2
  • procesor: Snapdragon 8 Gen 3
  • 12/16/24 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0
  • Android 14 + ColorOS 14.1
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS
      • 8 MPx, 120°
      • 2 MPx, makro
    • přední – 16 MPx
  • čtečka otisků prstů v displeji, infra senzor
  • USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
  • IP65
  • 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, Beidou: B1I+B1C+B2a; GPS: L1+L5; GLONASS: G1; Galileo: E1+E5a; QZSS: L1+L5, NFC, USB Type-C
  • rozměry: 163,3 × 75,27 × 8,85 mm; 212 gramů
  • baterie: 6100 mAh + 100W

Technologické léto: Meta AI, Mapy.cz a bezrámečkové koncepty

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Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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