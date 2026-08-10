Redmi 17, extrémní Oukitel a OnePlus pro fajnšmekry: Novinky v obchodech #33

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 a další přírůstky: Novinky v obchodech #31
- Samsung Galaxy Watch9, ZTE a další modely v prodeji: Novinky v obchodech #31
- E-ink mobil od Mudity a nové konfigurace Samsungů i Vivo: Novinky v obchodech #32
- Od dostupných Tracer až po Samsung Galaxy Watch9: Novinky v obchodech #32
Redmi 17 4G
Xiaomi představilo modely Redmi 17 a 17 5G a nyní se na náš trh dostává LTE verze modelu v několika variantách. Největším lákadle Redmi 17 4G je rozhodně kapacita baterie.HEUREKAXIAOMI Redmi 17 4GB/128GB...Cena od 4 334 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXIAOMI Redmi 17 4GB/128GB...Cena od 4 334 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXIAOMI Redmi 17 4GB/256GB...Cena od 5 077 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXIAOMI Redmi 17 4GB/256GB...Cena od 5 077 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 17 4GB/128GB...Cena od 4 334 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAXiaomi Redmi 17 4GB/256GB...Cena od 5 077 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Redmi 17 4G
- displej: 6,9 palců, Corning Gorilla Glass 7i, rozlišení 1600 × 720, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas 825 nitů HBM
- procesor: MediaTek Helio G91-Ultra, 12nm proces, osmijádrový (Cortex-A75 + Cortex-A55, max. CPU frekvence 2,0 GHz), Mali-G52 MC2 GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1 + microSD
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- SIM: 3 v 2 hybridní slot (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (5P objektiv, f/1,8)
- pomocný senzor (Auxiliary lens)
- přední: 8 Mpx (f/2,05)
- zadní: 50 Mpx (5P objektiv, f/1,8)
- IP64
- boční čtečka otisků prstů + AI odemykání obličejem
- 3,5mm jack pro sluchátka
- Konektivita: 4G LTE (FDD: B1/3/5/7/8/20/28, TDD: B38/40/41), 3G (WCDMA: B1/5/8), 2G (GSM: 2/3/5/8), Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4 (AAC / SBC / LDAC), FM rádio, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, USB-C, virtuální senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, elektronický kompas
- rozměry a hmotnost: 170,12 × 78,42 × 8,8 mm, 232 gramů
- baterie a nabíjení: 7500 mAh, 45W rychlé nabíjení (turbo charging), 22,5W drátové reverzní nabíjení, USB-C
Oukitel WP61 5G
Mezi odolnými novinkami najdete nově model Oukitel WP61 5G. Jde spíše o cihlu, tedy s ohledem na hmotnost a velikost baterie, ale také se chlubí dedikovaným hlasitým reproduktorem a také obří svítilnou.HEUREKAOukitel WP61 5G...Cena od 8 716 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace
- displej: 6,8 palců, FHD+ (1080 x 2460 px, 396 PPI), 120 Hz, jas až 650 nitů, Corning Gorilla Glass 5
- procesor: MTK Dimensity 7025 (8 jáder, 2x 2,5 GHz Cortex-A78 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55, 6 nm)
- RAM: 12 GB LPDDR5
- úložiště: 512 GB UFS 3.1 + microSD
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / TF karta
- Foťáky:
- zadní: 108 Mpx (hlavní, S5KHM6, f/1,9, 1/1,8″, 82°, PDAF, video 2K@30fps)
- 8 Mpx (noční vidění, Hi-846, f/2,0, 1/1,78″, 78°, AF, infračervený přísvit)
- 2 Mpx (makro, BYD-BF2257CS, f/2,2, 1/1,5″, 76°, FF)
- přední: 32 Mpx (Sony IMX616, f/2,2, 1/2,74″, 78°, FF, video 1080p@30fps)
- zadní: 108 Mpx (hlavní, S5KHM6, f/1,9, 1/1,8″, 82°, PDAF, video 2K@30fps)
- IP68 + IP69K + MIL-STD-810H
- boční čtečka otisků prstů
- reproduktor
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz + 5 GHz, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2, GPS (GLONASS + Beidou + Galileo), NFC, FM rádio, USB-C (OTG)
- rozměry a hmotnost: 179,5 x 85 x 27,5 mm, 620,4 gramů
- baterie a nabíjení: 20000 mAh, 45W rychlé nabíjení
OnePlus Ace 3 Pro
OnePlus Ace 3 Pro není absolutní novinka, pochází z roku 2024, ale tento kousek nikdy nebyl oficiálně uveden v Evropě. I tak se objevuje v obchodech. Jde tedy spíše o „raritku“ pro „fajnšmekry“.HEUREKAOnePlus Ace 3 Pro 5G...Cena od 8 490 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace OnePlus Ace 3 Pro
- displej: 6,78 palců, 2780 × 1264 pixelů, 1~120Hz, 8T LTPO AMOLED, až 4500 nitů, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 8 Gen 3
- 12/16/24 GB LPDDR5X RAM
- úložiště: 256/512 GB nebo 1TB UFS 4.0
- Android 14 + ColorOS 14.1
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 50 MPx, OIS
- 8 MPx, 120°
- 2 MPx, makro
- přední – 16 MPx
- zadní – 50 MPx, OIS
- čtečka otisků prstů v displeji, infra senzor
- USB Type-C audio, stereo, Dolby Atmos
- IP65
- 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11 be (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4, Beidou: B1I+B1C+B2a; GPS: L1+L5; GLONASS: G1; Galileo: E1+E5a; QZSS: L1+L5, NFC, USB Type-C
- rozměry: 163,3 × 75,27 × 8,85 mm; 212 gramů
- baterie: 6100 mAh + 100W
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