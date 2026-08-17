Řada Pixel 11 a odolná Motorola s obří baterií: Novinky v obchodech #34

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
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Pixel 11
Google představil řadu Pixel 11, která se nyní dostává do českých obchodů. Cena je vyšší, ale aspoň všechny modely začínají na dvojnásobné kapacitě úložiště. Došlo k mnoha vylepšením, a to i u základního modelu.HEUREKAGoogle Pixel 11...Cena od 24 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11...Cena od 24 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Google Pixel 11
- displej: 6,3 palců (160 mm), displej Actua, 1080 x 2424 OLED při 422 ppi, poměr stran 20:9, Plynulý obraz (60–120 Hz), jas až 2 000 nitů (HDR) a až 3 000 nitů (maximální jas), krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2, kontrast > 2 000 000 : 1, podpora HDR, plná 24bitová hloubka pro 16 milionů barev
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní koprocesor Titan M3
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB (512 GB s technologií Zoned UFS pro rychlejší fungování)
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Dvě SIM karty (jedna nano SIM a jedna eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx (hlavní širokoúhlý Quad Power Delivery s makrozaostřením, f/1,70, zorné pole 85°, velikost snímače 1/1,56″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- 13 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, zorné pole 120°, velikost snímače 1/3,1″)
- 10,8 Mpx (duální teleobjektiv Power Delivery s optickou stabilizací obrazu, f/3,1, zorné pole 23°, 5x optický zoom, Superzoom až 30×, velikost snímače 1/3,2″)
- přední: 10,5 Mpx (fotoaparát na selfie Dual Power Delivery s automatickým zaostřením, f/2,2, ultraširokoúhlé zorné pole 95°)
- zadní: 48 Mpx (hlavní širokoúhlý Quad Power Delivery s makrozaostřením, f/1,70, zorné pole 85°, velikost snímače 1/1,56″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, odemknutí obličejem
- stereo reproduktory, 3 mikrofony, potlačení hluku, prostorový zvuk
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, Wi-Fi 6E (802.11ax) s 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth® v6 s diverzitou antén, NFC, USB-C 3,2, dvoupásmové GPS / GNSS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC)
- rozměry a hmotnost: 152,8 x 72,0 x 8,6 mm, 197 gramů
- baterie a nabíjení: 4985 mAh, výdrž přes 30 hodin, rychlé nabíjení až 55 % za přibližně 30 minut (pomocí 30W USB-C PPS), bezdrátové nabíjení Pixelsnap (Qi2.2) až 25 W
Pixel 11 Pro
Největší viditelná změna se odehrála u Pixel 11 Pro, kde je nově prvek HiLight. Zde se již nabízí vylepšená fotografická výbava, lepší displej a také se ve vyšších konfiguracích nabízí více operační paměti.HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro...Cena od 32 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro...Cena od 32 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro...Cena od 29 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro...Cena od 29 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro...Cena od 29 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro...Cena od 32 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Google Pixel 11 Pro
- displej: 6,3 palců (161 mm), displej Super Actua, 1280 x 2856 LTPO OLED při 495 ppi, poměr stran 20:9, Plynulý obraz (1–120 Hz), jas až 2 400 nitů (HDR) a až 3 600 nitů (maximální jas), krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 s ochranou proti poškrábání, kontrast > 2 000 000 : 1, podpora HDR, plná 24bitová hloubka pro 16 milionů barev
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní koprocesor Titan M3
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB (512 GB a 1 TB s technologií Zoned UFS pro rychlejší fungování)
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Dvě SIM karty (jedna nano SIM a jedna eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- 48 Mpx (ultraširokoúhlý Quad Power Delivery s automatickým zaostřením a makrozaostřením, f/1,7, zorné pole 123°, velikost snímače 1/2,51″)
- 48 Mpx (periskopický teleobjektiv Quad PD s optickou stabilizací obrazu, f/2,8, zorné pole 23°, 5x optický zoom, Profi zoom až 120×, velikost snímače 1/1,95″)
- přední: 42 Mpx (fotoaparát na selfie Dual Power Delivery s automatickým zaostřením, f/2,2, ultraširokoúhlé zorné pole 103°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, odemknutí obličejem
- stereo reproduktory, 3 mikrofony, potlačení hluku, prostorový zvuk
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) s 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth® v6 s diverzitou antén, NFC, USB-C 3.2, dvoupásmové GPS / GNSS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC), čip s ultraširokopásmovou technologií (UWB), síťová technologie Thread
- rozměry a hmotnost: 152,7 x 71,9 x 8,4 mm, 204 gramů
- baterie a nabíjení: 4850 mAh, výdrž přes 30 hodin, rychlé nabíjení až 55 % za přibližně 30 minut (pomocí 30W USB-C PPS), bezdrátové nabíjení Pixelsnap (Qi2.2) až 25 W
Pixel 11 Pro XL
Na český trh se dostává i Pixel 11 Pro XL, tedy největší z řady. Základ je stejný jako u Pro verze, jen tedy s větším displejem a lehce větší kapacitou baterie.HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro XL...Cena od 37 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro XL...Cena od 37 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro XL...Cena od 33 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro XL...Cena od 37 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro XL...Cena od 33 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro XL...Cena od 33 989 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKAGoogle Pixel 11 Pro XL...Cena od 37 489 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Google Pixel 11 Pro XL
- displej: 6,8 palců (171 mm), displej Super Actua, 1344 x 2992 LTPO OLED při 486 ppi, poměr stran 20:9, Plynulý obraz (1–120 Hz), jas až 2 400 nitů (HDR) a až 3 600 nitů (maximální jas), krycí sklo Corning Gorilla Glass Victus 2 s ochranou proti poškrábání, kontrast > 2 000 000 : 1, podpora HDR, plná 24bitová hloubka pro 16 milionů barev
- procesor: Google Tensor G6, bezpečnostní koprocesor Titan M3
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB (512 GB a 1 TB s technologií Zoned UFS pro rychlejší fungování)
- Operační systém: Android 17
- Dual SIM: Dvě SIM karty (jedna nano SIM a jedna eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- 48 Mpx (ultraširokoúhlý Quad Power Delivery s automatickým zaostřením a makrozaostřením, f/1,7, zorné pole 123°, velikost snímače 1/2,51″)
- 48 Mpx (periskopický teleobjektiv Quad PD s optickou stabilizací obrazu, f/2,8, zorné pole 23°, 5x optický zoom, Profi zoom až 120×, velikost snímače 1/1,95″)
- přední: 42 Mpx (fotoaparát na selfie Dual Power Delivery s automatickým zaostřením, f/2,2, ultraširokoúhlé zorné pole 103°)
- zadní: 50 Mpx (hlavní širokoúhlý Octa Power Delivery, f/1,68, zorné pole 82°, velikost snímače 1/1,3″, optická a elektronická stabilizace obrazu)
- IP68 (odolnost proti prachu a vodě)
- ultrasonická čtečka otisků prstů v displeji, odemknutí obličejem
- stereo reproduktory, 3 mikrofony, potlačení hluku, prostorový zvuk
- Konektivita: 5G Sub-6, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11be) s 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, 2×2 MIMO, Bluetooth® v6 s diverzitou antén, NFC, USB-C 3.2, dvoupásmové GPS / GNSS (GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC), čip s ultraširokopásmovou technologií (UWB), síťová technologie Thread
- rozměry a hmotnost: 162,7 x 76,5 x 8,5 mm, 226 gramů
- baterie a nabíjení: 5115 mAh, výdrž přes 30 hodin, rychlé nabíjení až 75 % za přibližně 30 minut (pomocí 45W USB-C PPS), bezdrátové nabíjení Pixelsnap (Qi2.2) až 25 W
Motorola Edge 70 Max
V červenci byl představen model Motorola Edge 70 Max, který je nově dostupný na českém trhu. Jeho výbava je vskutku zajímavá, a to i baterie s kapacitou 7000 mAh. Sice fotografická výbava je spíše slabší, ale ostatní specifikace jsou zajímavé.HEUREKAMotorola Edge 70 Max 5G...Cena od 15 859 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Motorola Edge 70 Max
- displej: 6,8 palců, Extreme AMOLED, 2K (Quad HD+) 1440 x 3168, 144 Hz, jas až 7000 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 256 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16 (až 3 roky aktualizací OS a 5 let bezpečnostních záplat)
- Dual SIM: Nano SIM + eSIM / Nano SIM + Nano SIM / eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, 2,00 µm Quad Pixel, All-pixel focus, f/1.8, OIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, 13 mm, 119°, 1,12 µm, f/2.2, Auto focus, makro)
- Dedikovaný 2v1 světelný senzor
- přední: 32 Mpx (1,4 µm, f/2.2)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony LYTIA 710, 2,00 µm Quad Pixel, All-pixel focus, f/1.8, OIS)
- IP69 + IP68 + IP66 + MIL-STD 810H
- čtečka otisků prstů v displeji
- stereo (Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz), Bluetooth 6.0, GPS (AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, Navic, Beidou, QZSS), NFC, USB-C (USB 2.0)
- rozměry a hmotnost: 164 x 77 x 8,29 mm, 221 gramů
- baterie a nabíjení: 7100 mAh (křemíko-uhlíková), 90W drátové rychlonabíjení TurboPower, 25W bezdrátové nabíjení TurboPower Q2.2, 5W reverzní drátové nabíjení
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