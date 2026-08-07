Xiaomi uvádí globální Redmi 17 a 17 5G s obří kapacitou baterie 7500 mAh

Redmi 17 5G; Zdroj: Redmi
Xiaomi patří mezi ty výrobce, kteří dokážou udělat pořádný zmatek v představování novinek, jelikož jeden název mobilu může skrývat několik zcela odlišných modelů. Současně jeden mobil může mít několik názvů pro různé trhy. To sem tam vytváří zmatky, zejména i díky tomu, že se do Evropy sem tam dostanou přes přeprodejce modely z jiných krajin. V tomto týdnu jsme vás informovali o novince Redmi 17 5G, ale dnes zde máme další Redmi 17 a Redmi 17 5G. V tomto případě se má jednat o globální modely.
Redmi 17 znovu a lépe
Aktuální novinky Redmi 17 a Redmi 17 5G sdílejí mnohé, a to i design. Asi jen tak nerozeznáte mobily od sebe, pokud byste je oba drželi v rukách. Vše je skoro stejné, včetně baterie. Ve specifikacích ale hned objevíte, že Redmi 17 je poháněn procesorem Helio G91 Ultra z roku 2024. Naopak Redmi 17 5G má ve výbavě Snapdragon 4 Gen 5, letošní novinku.
V tomto případě ale nejde jen o to, který podporuje mobilní sítě páté generace. Snapdragon je postaven na 4nm technologii, zatímco Helio na 12nm. V případě Geekbench 6 Multi-Core testů je model od Qualcommu o polovinu rychlejší. Zde to ale nekončí. 5G model má UFS úložiště a LTE verze má stařičké eMMC 5.1, takže i práce se soubory bude pomalejší.
Ostatní specifikace jsou stejné. Hlavní chloubou je baterie o kapacitě 7500 mAh s podporou rychlejšího nabíjení. Mobilům nechybí lehká odolnost garantovaná certifikací IP64, což tedy stačí na používání třeba v lehkém dešti. Dále se nabízí konektor pro sluchátka. Fotografická výbava je základní a ačkoliv se nabízí dva snímače na zádech, tak jen hlavní s 50MPx má reálné využití.
Zatím si musíme počkat na české ceny, ale Redmi 17 ji má nastavenou na 179 dolarů (cca 3 800 Kč), Redmi 17 5G pak na 249 dolarů (cca 5 200 Kč).
Specifikace Redmi 17 5G
- displej: 6,9 palců, rozlišení 1600 × 720, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas 825 nitů HBM
- procesor: Snapdragon 4 Gen 5 Mobile Platform, 4nm proces, osmijádrový (Cortex-A78 + Cortex-A55, max. CPU frekvence 2,4 GHz), Adreno GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB UFS 2.2 + microSD
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- SIM: 3 v 2 hybridní slot (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (5P objektiv, f/1,8)
- pomocný senzor (Auxiliary lens)
- přední: 8 Mpx (f/2,05)
- zadní: 50 Mpx (5P objektiv, f/1,8)
- IP64
- boční čtečka otisků prstů + AI odemykání obličejem
- 3,5mm jack pro sluchátka
- Konektivita: 5G (SA: n1/2/3/5/7/8/12/20/26/28/38/40/41/48/66/71/77/78, NSA: n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78), 4G LTE (FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66/71, TDD: B38/40/41/42/48), 3G (WCDMA: B1/2/4/5/8), 2G (GSM: 2/3/5/8), Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.1 (AAC / SBC / LDAC), FM rádio, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, USB-C, virtuální senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, elektronický kompas
- rozměry a hmotnost: 170,12 × 78,42 × 8,8 mm, 232 gramů
- baterie a nabíjení: 7500 mAh, 45W rychlé nabíjení (turbo charging), 22,5W drátové reverzní nabíjení, USB-C
Specifikace Redmi 17
- displej: 6,9 palců, Corning Gorilla Glass 7i, rozlišení 1600 × 720, obnovovací frekvence až 120 Hz, jas 825 nitů HBM
- procesor: MediaTek Helio G91-Ultra, 12nm proces, osmijádrový (Cortex-A75 + Cortex-A55, max. CPU frekvence 2,0 GHz), Mali-G52 MC2 GPU
- RAM: 4/6 GB LPDDR4X
- úložiště: 128/256 GB eMMC 5.1 + microSD
- Operační systém: Xiaomi HyperOS 3
- SIM: 3 v 2 hybridní slot (Nano SIM + Nano SIM / microSD)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (5P objektiv, f/1,8)
- pomocný senzor (Auxiliary lens)
- přední: 8 Mpx (f/2,05)
- zadní: 50 Mpx (5P objektiv, f/1,8)
- IP64
- boční čtečka otisků prstů + AI odemykání obličejem
- 3,5mm jack pro sluchátka
- Konektivita: 4G LTE (FDD: B1/3/5/7/8/20/28, TDD: B38/40/41), 3G (WCDMA: B1/5/8), 2G (GSM: 2/3/5/8), Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4 (AAC / SBC / LDAC), FM rádio, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Beidou, USB-C, virtuální senzor přiblížení, senzor okolního světla, akcelerometr, elektronický kompas
- rozměry a hmotnost: 170,12 × 78,42 × 8,8 mm, 232 gramů
- baterie a nabíjení: 7500 mAh, 45W rychlé nabíjení (turbo charging), 22,5W drátové reverzní nabíjení, USB-C
Zdroje: mi.com, mi.com, fonearena.com
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