Netradiční Hisense A10 na reálných fotkách: E-ink displej doplní magnetický barevný modul aktualizováno

• 10. 8. 2026#Android #Smartphony
Netradiční Hisense A10 na reálných fotkách: E-ink displej doplní magnetický barevný modul [aktualizováno]

Hisense A10 | Zdroj: GSMArena

Aktualizováno 10. 8.

Unikátních mobilů není mnoho na současném trhu, ale jeden bude vyčnívat z řadu. Chystaný Hisense A10 se konečně ukazuje na reálných fotkách. V základu tedy půjde o e-ink mobil, ale díky doplňujícímu LCD displeji se nabídne plnohodnotnější zařízení. Navíc je k tomu uzpůsoben i obal, ale ten není potřeba pro přichycení sekundárního panelu.

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Zdroj: gizmochina

Původní článek 17. 7.

Čínská firma Hisense pomalu spouští marketingovou kampaň k nové generaci telefonu s e-ink displejem a ten dostane přesné označení A10. Poslední přírůstek A9 vyšel v lednu loňského roku, který ovšem nepřinesl téměř žádná vylepšení oproti modelu z roku 2022. Tentokrát je naštěstí situace zcela odlišná. Případní zájemci se totiž mohou těšit na kompletní přepracování a zajímavé funkce.

Významně odlišný

Výrobce by měl do přední části nasadit 6,13palcový e-ink panel zatím bez bližšího upřesnění, pod nímž má běžet osmijádrový procesor Snapdragon od Qualcommu. Jedna z paměťových konfigurací údajně nabídne 6GB operační paměť RAM a 128GB interní úložiště. Některé zdroje pracují s informací, podle které dojde k nasazení článku baterie o velikosti 4 500 mAh.

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Hisense A10 | Zdroj: Gizmochina

Od prvního spuštění bude telefon pohánět operační systém Android 16. Ze síťové konektivity můžeme zmínit podporu sítí 5. generace a standard Wi-Fi 6. Ke všemu aktuální trend mezi producenty se postará o velmi tenkou konstrukci. Za nepochybně žhavou novinku lze označit barevný LCD displej v zadní části. Sám uživatel jej uchytí přes magnety, kam se standardně připojuje bezdrátová nabíječka.

Zařízení ve zmiňované paměťové konfiguraci si ocení částkou v přepočtu 12 474 Kč. Přídavný displej bude možné přikoupit za zhruba 9 354 Kč. Další podrobnosti vyjdou v následujících dnech.

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Hisense A10 | Zdroj: GSMArena

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com, weibo.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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