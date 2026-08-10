Netradiční Hisense A10 na reálných fotkách: E-ink displej doplní magnetický barevný modul [aktualizováno]

Hisense A10 | Zdroj: GSMArena
Aktualizováno 10. 8.
Unikátních mobilů není mnoho na současném trhu, ale jeden bude vyčnívat z řadu. Chystaný Hisense A10 se konečně ukazuje na reálných fotkách. V základu tedy půjde o e-ink mobil, ale díky doplňujícímu LCD displeji se nabídne plnohodnotnější zařízení. Navíc je k tomu uzpůsoben i obal, ale ten není potřeba pro přichycení sekundárního panelu.
Původní článek 17. 7.
Čínská firma Hisense pomalu spouští marketingovou kampaň k nové generaci telefonu s e-ink displejem a ten dostane přesné označení A10. Poslední přírůstek A9 vyšel v lednu loňského roku, který ovšem nepřinesl téměř žádná vylepšení oproti modelu z roku 2022. Tentokrát je naštěstí situace zcela odlišná. Případní zájemci se totiž mohou těšit na kompletní přepracování a zajímavé funkce.
Významně odlišný
Výrobce by měl do přední části nasadit 6,13palcový e-ink panel zatím bez bližšího upřesnění, pod nímž má běžet osmijádrový procesor Snapdragon od Qualcommu. Jedna z paměťových konfigurací údajně nabídne 6GB operační paměť RAM a 128GB interní úložiště. Některé zdroje pracují s informací, podle které dojde k nasazení článku baterie o velikosti 4 500 mAh.
Od prvního spuštění bude telefon pohánět operační systém Android 16. Ze síťové konektivity můžeme zmínit podporu sítí 5. generace a standard Wi-Fi 6. Ke všemu aktuální trend mezi producenty se postará o velmi tenkou konstrukci. Za nepochybně žhavou novinku lze označit barevný LCD displej v zadní části. Sám uživatel jej uchytí přes magnety, kam se standardně připojuje bezdrátová nabíječka.
Zařízení ve zmiňované paměťové konfiguraci si ocení částkou v přepočtu 12 474 Kč. Přídavný displej bude možné přikoupit za zhruba 9 354 Kč. Další podrobnosti vyjdou v následujících dnech.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com, weibo.com, gizmochina.com
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