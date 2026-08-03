E-ink mobil od Mudity a nové konfigurace Samsungů i Vivo: Novinky v obchodech #32

Výrobci mobilních telefonů představí svá zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- Redmi A7 Pro, Vivo V70 a další: Novinky v obchodech #30
- Levné hodinky s AMOLED displejem, i s GPS: Novinky v obchodech #30
- Samsung Galaxy Z Fold8, Flip8 a další přírůstky: Novinky v obchodech #31
- Samsung Galaxy Watch9, ZTE a další modely v prodeji: Novinky v obchodech #31
Mudita Kompakt e-ink
Na český trh se dostává unikátní mobil Mudita Kompakt e-ink vybavený speciálním monochromatickým displejem. Cena je poněkud vyšší, ale asi novinku ocení ti, co chtějí minimalizovat dlouhé skrolování obsahem.HEUREKAMudita Kompakt e-ink...Cena od 9 795 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Mudita Kompakt e-ink
- displej: 4,3” E Ink®, rozlišení 800×480
- procesor: čtyřjádrový MediaTek MT6761V/WBA
- RAM: 3 GB
- úložiště: 32 GB + podpora microSD až do 2 TB
- Operační systém: MuditaOS K (vlastní operační systém Mudita bez služeb Google, podporované jazyky: polština, angličtina, španělština, francouzština, němčina, italština, portugalština, holandština, čeština od OS K 1.5.0)
- Dual SIM: Nano SIM slot + hybridní slot pro druhou Nano SIM nebo microSD kartu + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 8 Mpx (dvoutónový blesk)
- IP54 (odolnost proti prachu a stříkající vodě), zesílený vnitřní kovový rám, matné minerální sklo s tvrdostí 8H
- čtečka otisků prstů, akcelerometr, barometr, gyroskop, senzor okolního světla, senzor přiblížení, magnetometr
- ACC reproduktor, 3,5 mm audio jack
- Konektivita: 2G, 3G, 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac, dual-band), Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Glonass, Galileo, Voice over LTE (VoLTE), WiFi calling, USB-C
- rozměry a hmotnost: 70 x 128 x 12,6 mm, 164 gramů
- baterie a nabíjení: 3300 mAh Li-Polymer (až 6 dní v pohotovostním režimu), rychlé USB-C nabíjení až 10 W, bezdrátové nabíjení až 10 W
Novinky od Samsungu
Fold, Fold Ultra a Flip již jsou dostupné na českém trhu, tedy již v minulém týdnu jsme je zaznamenali, ale nyní jsou k dispozici všechny konfigurace a barevné varianty.HEUREKASamsung Galaxy Z Flip8 5G...Cena od 36 890 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8 5G...Cena od 47 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené) HEUREKASamsung Galaxy Z Fold8...Cena od 57 990 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Samsung Galaxy Z Flip8
- displej:
- hlavní 6,9 palců, Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 (FHD+), 120 Hz, 16 mil. barev;
- vedlejší 4,1 palců, Super AMOLED, 1048 × 948, 16 mil. barev
- procesor: desetijádrový (3,8 GHz, 3,26 GHz, 2,76 GHz)
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB (dostupné 219,5 GB)
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano-SIM + eSIM / Dual eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, automatické ostření, 2× zoom v optické kvalitě, až 10× digitální zoom)
- 12,0 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2)
- přední: 10,0 Mpx (f/2.2)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS, automatické ostření, 2× zoom v optické kvalitě, až 10× digitální zoom)
- snímač otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM), Bluetooth v5.4, GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 166,9 x 75,4 x 6,1 mm (po složení 85,7 x 75,4 x 13,1 mm), 180 gramů
- baterie a nabíjení: 4300 mAh (jmenovitá 4174 mAh), 10–25 W rychlé nabíjení
Specifikace Samsung Galaxy Z Fold8
- displej:
- hlavní 7,6″, Dynamic AMOLED 2X, 1848 x 2448 (QXGA+), 120 Hz, 16 milionů barev
- vedlejší displej 5,5″, Dynamic AMOLED 2X, 1972 x 1248 (WUXGA+), 16M barev
- procesor: osmijádrový procesor, 4,74 GHz, 3,6 GHz
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB (dostupné úložiště 218,6 GB u 256GB verze)
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano-SIM (4FF), Embedded-SIM, SIM 1 + eSIM / Dual eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1,8, automatické ostření, OIS, 2× zoom v optické kvalitě prostřednictvím senzoru Adaptive Pixel, až 10× digitální zoom, blesk, nahrávání videa UHD 8K @30fps, zpomalené záběry 240 fps @FHD, 120 fps @FHD, 120 fps @UHD)
- 50,0 Mpx (f/1,9, automatické ostření, OIS)
- přední: 10,0 Mpx (f/2,2)
- vnější: 10,0 Mpx (f/2,2)
- zadní: 50,0 Mpx (hlavní, f/1,8, automatické ostření, OIS, 2× zoom v optické kvalitě prostřednictvím senzoru Adaptive Pixel, až 10× digitální zoom, blesk, nahrávání videa UHD 8K @30fps, zpomalené záběry 240 fps @FHD, 120 fps @FHD, 120 fps @UHD)
- snímač otisků prstů
- Audio: stereo
- Konektivita: 5G (Sub6 FDD/TDD/SDL: N1, N2, N3, N5, N7, N8, N12, N20, N25, N26, N28, N66, N38, N40, N41, N77, N78, N75), 4G LTE (FDD/TDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B32, B66, B38, B39, B40, B41), 3G UMTS, 2G GSM, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM), Wi-Fi Direct, Bluetooth v6.0, NFC, UWB (Ultra-Wideband), GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS, USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 123,9 x 161,4 x 4,5 mm (po složení 123,9 x 81,9 x 9,7 mm), 201 gramů
- baterie a nabíjení: 4800 mAh, vyžadovaný výkon nabíjení 10–45 W
Specifikace Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra
- displej:
- hlavní: 8,0 palců (203,1 mm / 202,4 mm se zaoblenými rohy), Dynamic AMOLED 2X, 2504 x 2256 (QXGA+), 120 Hz, 16 milionů barev
- vedlejší: 6,5 palců (164,8 mm / 164,1 mm se zaoblenými rohy), Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 (FHD+), 16 milionů barev
- procesor: osmijádrový (4,74 GHz, 3,6 GHz)
- RAM: 12 GB
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB
- Operační systém: Android
- Dual SIM: Nano-SIM + eSIM (SIM 1 + eSIM / Dual eSIM)
- Foťáky:
- zadní: 200,0 Mpx (hlavní, f/1.7, AF, OIS, blesk, UHD 8K video @30fps)
- 50,0 Mpx (f/1.9)
- 10,0 Mpx (f/2.4, 3× optický zoom, 2× zoom v optické kvalitě, až 30× digitální zoom)
- přední: 10,0 Mpx (f/2.2)
- vnější fotoaparát: 10,0 Mpx (f/2.2)
- zadní: 200,0 Mpx (hlavní, f/1.7, AF, OIS, blesk, UHD 8K video @30fps)
- snímač otisků prstů
- stereo
- Konektivita: 5G (Sub6 FDD/TDD/SDL), 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct), Bluetooth v6.0, GPS (Glonass, Beidou, Galileo, QZSS), NFC, UWB (Ultra-Wideband), USB-C (USB 3.2 Gen 1)
- rozměry a hmotnost: 158,4 x 143,2 x 4,1 mm (po složení: 158,4 x 72,8 x 8,9 mm), 215 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, 10–45 W nabíjení
Vivo V70 Lite
I Vivo V70 Lite se dostává v dalších konfiguracích do českých obchodů. V základu se jedná o mobil střední třídy s větší kapacitou baterie.HEUREKAVivo V70 Lite 6GB/256GB...Cena od 8 910 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Specifikace Vivo V70 Lite
- displej: 6,77 palců, AMOLED Q10 Plus, až 120 Hz, rozlišení 2392 × 1080 px (387 PPI), jas až 3000 nitů
- procesor: MediaTek Dimensity 7400 Turbo (4 nm, 8 jader, 4 × 2,5 GHz + 4 × 2,0 GHz)
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 3.1
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM (5G + 5G Dual Standby)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, AF, f/1,79, FOV 79°, 5P čočka, zadní blesk a přisvětlení s duální teplotou barev)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FOV 120°, 5P čočka)
- přední: 32 Mpx (HD Selfie, f/2,45, FOV 72°, 5P čočka)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Sony, AF, f/1,79, FOV 79°, 5P čočka, zadní blesk a přisvětlení s duální teplotou barev)
- IP65
- stereo
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz / 5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS (BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS), NFC, USB-C (USB 2,0, OTG)
- rozměry a hmotnost: 163,77 × 76,28 × 7,59 mm, 194 gramů, plastový kompozitní materiál zad
- baterie a nabíjení: 6500 mAh (Li-ion), 90W rychlé nabíjení
Komentáře