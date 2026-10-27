Alza zlevňuje vybavení pro milovníky kávy: Automatické kávovary a výběrová zrnková káva za skvělé ceny

E-shop Alza.cz připravil atraktivní slevovou nabídku zaměřenou na domácí i kancelářskou přípravu kávy. V aktuální akci lze pořídit špičkové automatické kávovary od předních výrobců i široký výběr zrnkové kávy s výrazným cenovým zvýhodněním.
Automatické kávovary Siemens
Automatické kávovary značky Siemens propojují precizní zpracování s tichým keramickým mlýnkem a technologií iAroma, která hlídá optimální teplotu i tlak při extrakci. Přehledné barevné displeje umožňují intuitivní výběr nápojů jedním dotykem a vyšší modelové řady nabízejí pokročilé přizpůsobení kávových profilů přesně podle osobních preferencí.
- SIEMENS TP725EM7 EQ700 classic (-24 %)
- SIEMENS TP603E08 EQ600 iAroma (-19 %)
- SIEMENS TP551E19 EQ500 iAroma (-15 %)
- SIEMENS TQ905R09 EQ900 (-25 %)
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Kávovary na horké i ledové speciality
Moderní kávovary značek De’Longhi, Philips a Nivona posouvají domácí přípravu o krok dál díky podpoře osvěžujících studených nápojů a rychlého cold brew. Vedle desítek automatických programů pro teplé i ledové receptury zaujmou také inovativními mléčnými systémy, které připraví sametově hebkou pěnu a následně se dokážou vyčistit během několika vteřin.
- De’Longhi Eletta Ultra ECAM470.75.GXB (-15 %)
- De’Longhi Eletta Explore ECAM 450.55.S (-13 %)
- Nivona NIVO 8112 Hot-Cold Coffee (-5 %)
- Philips Series 5400 LatteGo EP5447/90 (-15 %)
- Philips Café Aromis 8000 Series LatteGo Pro EP8757/12 (-15 %)
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Zrnková káva L’OR
Zrnkové kávy L’OR patří mezi stálice pro každodenní přípravu v automatických kávovarech. Nabídka pokrývá jak jemnější středně pražená brazilská zrna s tóny čokolády a oříšků, tak intenzivní tmavě pražené směsi arabiky a robusty, které v šálku vyniknou kořeněným aroma, plným tělem a bohatou pěnou.
- L’OR Espresso Brazil, zrnková káva, 500g (-27 %)
- L’OR Espresso Onyx, zrnková káva, 500g (-27 %)
- L’OR Crema Absolu Classique, zrnková káva, 500g (-27 %)
- L´OR Estremo zrnková, 500 g (-27 %)
- L’OR Passione Espresso 450 g (-23 %)
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Italské směsi a výběrová zrnková káva
Pro příznivce tradičního italského espressa i milovníky jednodruhových specialit jsou připraveny zlevněné směsi značek Kimbo či Lucaffé společně s výběrovou produkcí menších pražíren. Vybírat lze od šťavnaté keňské kávy přes vyváženou jihoamerickou 100% arabiku až po neapolskou klasiku s výrazným podílem robusty.
- Lucaffé Espresso Crema, zrnková, 1000g (-31 %)
- Kafista Kenya Jumbo Jumbo 250 g (-10 %)
- Schwarz & Budil SOUTH AMERICA-100% ARABICA zrnková (-20 %)
- Kimbo Retail Aroma Gold 100% Arabica 250g zrnková (-25 %)
- Kimbo Retail Espresso Napoli 1000g zrnková (-20 %)
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