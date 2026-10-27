Alza zlevňuje vybavení pro milovníky kávy: Automatické kávovary a výběrová zrnková káva za skvělé ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 27. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Smart Home
3 minuty čtení#Smart Home
Alza zlevňuje vybavení pro milovníky kávy: Automatické kávovary a výběrová zrnková káva za skvělé ceny

E-shop Alza.cz připravil atraktivní slevovou nabídku zaměřenou na domácí i kancelářskou přípravu kávy. V aktuální akci lze pořídit špičkové automatické kávovary od předních výrobců i široký výběr zrnkové kávy s výrazným cenovým zvýhodněním.

Automatické kávovary Siemens

Automatické kávovary značky Siemens propojují precizní zpracování s tichým keramickým mlýnkem a technologií iAroma, která hlídá optimální teplotu i tlak při extrakci. Přehledné barevné displeje umožňují intuitivní výběr nápojů jedním dotykem a vyšší modelové řady nabízejí pokročilé přizpůsobení kávových profilů přesně podle osobních preferencí.

Kávovary na horké i ledové speciality

Moderní kávovary značek De’Longhi, Philips a Nivona posouvají domácí přípravu o krok dál díky podpoře osvěžujících studených nápojů a rychlého cold brew. Vedle desítek automatických programů pro teplé i ledové receptury zaujmou také inovativními mléčnými systémy, které připraví sametově hebkou pěnu a následně se dokážou vyčistit během několika vteřin.

Zrnková káva L’OR

Zrnkové kávy L’OR patří mezi stálice pro každodenní přípravu v automatických kávovarech. Nabídka pokrývá jak jemnější středně pražená brazilská zrna s tóny čokolády a oříšků, tak intenzivní tmavě pražené směsi arabiky a robusty, které v šálku vyniknou kořeněným aroma, plným tělem a bohatou pěnou.

Italské směsi a výběrová zrnková káva

Pro příznivce tradičního italského espressa i milovníky jednodruhových specialit jsou připraveny zlevněné směsi značek Kimbo či Lucaffé společně s výběrovou produkcí menších pražíren. Vybírat lze od šťavnaté keňské kávy přes vyváženou jihoamerickou 100% arabiku až po neapolskou klasiku s výrazným podílem robusty.

Kompletní akční nabídku spotřebičů, příslušenství a tisíce dalších zlevněných produktů s rychlým doručením do AlzaBoxů naleznete přímo na webu Alza.cz.

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