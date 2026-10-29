Google rozšiřuje rodinu Gemini: Model Carbon cílí na špičkový výkon v programování

Zdroj: Google
Google začal omezovat modely v Gemini, což ve výsledku znamená, že za přístup k nejlepším modelům si musíte jednoduše připlatit. Novinka Gemini 4 Argon zatím ještě není dostupný pro všechny a asi jen tak nebude, ale to Google nějak nezastavuje a představuje Gemini 4 Carbon, ještě vyšší verzi.
Gemini 4 Argon je dostupný pro první uživatele
Gemini 4 Carbon
Google si asi našel novou zálibu ve jménech a nyní používá označení elementů. Novinka Gemini 4 Carbon tak může lehce mást, ale při pohledu na benchmarky je jasné, že ve všech ohledech je Carbon lepší než Argon. Nechybí srovnání s novějšími modely od konkurence.
Google se hlavně zaměřil na kódovací schopnosti a hlavně došlo na zacílení pro agentní úkoly, stejně jako předešlé některé modely. Stejně jako Gemini 4 Argon, i Gemini 4 Carbon má nastavenou sníženou zaváděcí cenu u tokenů. To tedy znamená, že milion tokenů na vstupu přijde na 2 dolary a 10 dolarů stojí milion tokenů na výstupu.
Dle oficiálního vyjádření bude Gemini 4 Carbon dostupný postupně jako Argon, tedy první odborníci, firmy a pak postupně se objeví u platících uživatelů.
Zdroj: Tisková zpráva
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